El truco casero para eliminar la humedad de las paredes de forma rápida y sencilla
Puede provocar manchas, malos olores y el deterioro de la pintura, pero existe una preparación casera que ayuda a tratar el problema
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Las manchas de humedad en las paredes son un problema frecuente en muchos hogares y suelen aparecer como consecuencia de filtraciones de agua o de la acumulación de humedad con el paso del tiempo. Además de afectar la apariencia de los ambientes, pueden provocar que la pintura se descascare y generar otros daños en las superficies. Frente a esta situación, existen alternativas sencillas para intentar solucionarlo, entre ellas un truco casero que ganó popularidad por su facilidad de aplicación y sus resultados.
La presencia de humedad en viviendas y edificios puede manifestarse de diferentes formas, como olores persistentes, aparición de moho, manchas oscuras en las paredes o deterioro de la pintura. En la mayoría de los casos, estos problemas están relacionados con filtraciones, grietas o deficiencias estructurales que favorecen la acumulación de agua en techos y paredes.
El paso a paso para hacer un sellador artesanal contra la humedad
Ante esta problemática, aparece un truco casero simple para combatir la humedad en las paredes. La preparación consiste en realizar un sellador artesanal con ingredientes económicos y fáciles de conseguir:
Ingredientes:
- 1 taza de bicarbonato de sodio
- 1 cucharada de sal
- 1 cucharada de detergente
- 3 tazas de agua
- 2 tazas de vinagre
- Cepillo
- Esponja
- Enduido o un producto similar
Paso a paso:
- En un recipiente grande, mezclar el bicarbonato de sodio, la sal y el detergente.
- Incorporar de a poco el agua y el vinagre mientras se revuelve constantemente hasta obtener una preparación homogénea.
- Colocarse guantes, lentes de protección y cubrebocas antes de comenzar a trabajar sobre la pared.
- Retirar con un cepillo toda la pintura, yeso o material deteriorado por la humedad hasta dejar la superficie lo más limpia posible.
- Aplicar la mezcla con una esponja sobre toda la zona afectada, cubriendo bien la pared.
- Dejar secar completamente el producto.
- Como paso final, aplicar una capa de terminación que ayude a proteger la pared, como puede ser el enduido, dejando una superficie lista para pintar.
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