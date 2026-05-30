El truco casero para eliminar la humedad de las paredes de forma rápida y sencilla

Las manchas de humedad en las paredes son un problema frecuente en muchos hogares y suelen aparecer como consecuencia de filtraciones de agua o de la acumulación de humedad con el paso del tiempo. Además de afectar la apariencia de los ambientes, pueden provocar que la pintura se descascare y generar otros daños en las superficies. Frente a esta situación, existen alternativas sencillas para intentar solucionarlo, entre ellas un truco casero que ganó popularidad por su facilidad de aplicación y sus resultados.

La presencia de humedad en viviendas y edificios puede manifestarse de diferentes formas, como olores persistentes, aparición de moho, manchas oscuras en las paredes o deterioro de la pintura. En la mayoría de los casos, estos problemas están relacionados con filtraciones, grietas o deficiencias estructurales que favorecen la acumulación de agua en techos y paredes.

El paso a paso para hacer un sellador artesanal contra la humedad

El bicarbonato de sodio es uno de los ingredientes más utilizados en este tipo de preparaciones caseras (Foto: Freepik) Mateus Andre

Ante esta problemática, aparece un truco casero simple para combatir la humedad en las paredes. La preparación consiste en realizar un sellador artesanal con ingredientes económicos y fáciles de conseguir:

Ingredientes:

1 taza de bicarbonato de sodio

1 cucharada de sal

1 cucharada de detergente

3 tazas de agua

2 tazas de vinagre

Cepillo

Esponja

Enduido o un producto similar

Paso a paso: