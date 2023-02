Perdió la memoria hace 15 años y desde entonces solo reconoce a su esposo: su historia conmovió a todos

escuchar

Él se peina todas las mañanas antes de verla. Ella, tras enfermarse de forma sorpresiva hace 15 años, lo espera en la habitación de al lado. Esta pareja de ancianos, que lleva ni más ni menos que 59 años de casados, se encuentran todas las mañanas para conversar como si nada hubiese pasado.

Lo sorprendente es que la mujer, de 82 años, perdió la memoria, y la única cara que reconoce es la de su esposo, de 86. “Si te preguntas qué es el amor, te digo, mirar a mis abuelos. Esa mirada que dice todo sin la necesidad de decir nada”, escribió la joven tiktoker identificada como Catalina.

“Mi abuelo se pone lindo todas las mañanas para visitar a mi abuela en su cuarto. Él tiene 86, ella 82 y llevan 59 años de casados”, empieza explicando la nieta y añade que “la vida les jugó una mala pasada, y mi abuela se enfermó hace más de 15 años. A pesar de haber perdido su memoria y todos sus recuerdos, mi abuelo sigue siendo su cara conocida”, confiesa.

La nieta explicó luego: “Esta es su rutina, todos los días, sin falta. Estamos convencidos que es lo que la mantiene con vida”.

“¿Te acordás de mí?” le pregunta él a ella, sobre la cama. Luego de que la señora responde que sí, se acerca y, pidiéndole permiso, le da un beso. Mientras ella lo mira emocionada, él le dice “qué linda que sos”.

“Compártenos una fotito de ellos de jóvenes, necesito apreciar la vida”, dice el comentario más likeado en el posteo de la red social. “Dios si no me mandas algo así no quiero nada”, dice otro, con más de 5 mil likes.

Es que, la historia de amor, que parece de película, conmovió a muchos jóvenes usuarios de esa red social. “Me llegó al alma, gracias inmensa por compartirlo por demostrar que el amor existe y dura años si se encuentra la pareja y el/la compañero/a perfecto”, dice otro comentario.

Como enseñanza, muchos estuvieron de acuerdo con que no es necesario recurrir a fuentes externas como el cine o la literatura para experimentar una historia de amor digna de ser vivir, a veces las parejas en el propio entorno pueden enseñar a través de sus acciones cotidianas lo que significa verdaderamente el amor. Esta pareja, que lleva décadas de unión, es solo una pequeña muestra de lo mucho que puede lograr el amor en una relación.

LA NACION