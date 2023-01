La era de los abuelos

escuchar

La canción más pegadiza de 1980 fue “There’s No One Quite Like Grandma”, interpretada por el coro St. Winifred’s School de Stockport, Inglaterra. La misma se disparó a la cima de los ránkings de música británicos cuando los niños de todas partes se lo dieron a su abuela para Navidad. “Abuela, te queremos”, cantaban. “Abuela, lo hacemos. Aunque estés lejos, pensamos en ti”.

Hoy en día, a medida que los coristas que alguna vez fueron querubines comienzan a convertirse en abuelas y abuelos, la crianza de los niños ha cambiado drásticamente. Dos grandes tendencias demográficas están haciendo que los abuelos sean más importantes. En primer lugar, la gente vive más tiempo. La esperanza de vida mundial ha aumentado de 51 a 72 años desde 1960. En segundo lugar, las familias se están reduciendo. Durante el mismo período, la cantidad de bebés que una mujer puede esperar tener en su vida se ha reducido a la mitad, de 5 a 2,4. Eso significa que la proporción de abuelos vivos a niños está aumentando constantemente.

Sorprendentemente, se ha investigado muy poco sobre esto. The Economist no pudo encontrar cifras confiables sobre cuántos abuelos vivos hay, por lo que le pedimos a Diego Alburez-Gutiérrez del Instituto Max Planck para la Investigación Demográfica en Alemania que produjera algunas estimaciones procesando datos de edad y población de la ONU con modelos de estructuras de parentesco en cada país.

Descubrimos que hay 1.500 millones de abuelos en el mundo, frente a los 500 millones de 1960 (aunque cuanto más retrocede, más confusas se vuelven las estimaciones). Como porcentaje de la población, han aumentado del 17% al 20%. Y la proporción de abuelos por niños menores de 15 años ha saltado de 0,46 en 1960 a 0,8 en la actualidad.

Para 2050, proyectamos que habrá 2.100 millones de abuelos (que representan el 22% de la humanidad) y un poco más de abuelos que menores de 15 años. Eso tendrá profundas consecuencias. La evidencia sugiere que a los niños les va mejor con la ayuda de los abuelos, que generalmente, en la práctica, significa de las abuelas. Y ayudará a impulsar otra revolución social inacabada: el movimiento de las mujeres hacia el trabajo remunerado.

Dado que las tasas de fecundidad y la esperanza de vida varían enormemente de un país a otro, la edad de los abuelos aún no ha aumentado en todas partes. Son el 29% de los búlgaros pero sólo el 10% de los burundianos. Su edad promedio también varía ampliamente, de 53 años en Uganda a 72 años en Japón. Para comprender la diferencia que marcan los abuelos, un buen lugar para comenzar es en un país donde todavía son escasos.

Piensa en Senegal. La mayoría de los senegaleses rurales son agricultores de subsistencia. Aunque la fecundidad se ha reducido de 7,3 bebés por mujer en 1980 a 4,5 en la actualidad, las familias numerosas siguen siendo la norma. Los niños menores de 15 años superan en número a los abuelos vivos por 3,5 a 1.

Amy Diallo, una matriarca de 84 años envuelta en una hiyab azul y blanco, tiene que pensar con cuidado cuando le preguntan cuántos nietos tiene. “Treinta”, concluye, levantando la vista desde su posición de piernas cruzadas en el piso de su casa en Tally Boubess, en las afueras de Dakar, la capital, en una calle donde los caballos y los carros se empujan con las ovejas y los automóviles.

Como el miembro más antiguo de su familia, inspira respeto. Ella ofrece orientación moral a los jóvenes: sean honestos y piadosos, mantengan la tradición y dejen de golpear a su hermano menor. Cada año encabeza una peregrinación familiar a Tivaouane, ciudad santa musulmana, con hijos, nietos, bisnietos y varios parientes políticos, quizás un centenar en total.

Los abuelos transmiten creencias tradicionales, historias, canciones y un sentido de la historia. Más prosaicamente, traen un par de manos extra. Eso ayuda tanto a los padres como a los niños. Un estudio en la zona rural de Gambia, por ejemplo, encontró que la presencia de una abuela materna aumenta significativamente las posibilidades de que un niño viva hasta los dos años. En el África subsahariana, las probabilidades de asistir a la escuela son aproximadamente un 15% más altas para los niños que viven con un abuelo y un 38% más altas para los niños que viven con una abuela.

En cuanto a la señora Diallo, nunca ha trabajado fuera de casa. Pero ella ha ayudado a algunos de sus hijos a hacerlo. Ndeye, una de sus hijas, consiguió un trabajo en una oficina a pesar de tener ocho hijos, porque la Sra. Diallo la ayudó con los niños.

Sin embargo, a pesar de su sentido del amor y el deber, la Sra. Diallo no puede cuidar a los 30 nietos. El estado ofrece poca ayuda. A diferencia de Ndeye, muchas de las hijas y nietas de la Sra. Diallo nunca han trabajado fuera del hogar. Esto es común: apenas un tercio de las mujeres en edad de trabajar en Senegal están trabajando o buscándolo. Los abuelos en los países más pobres hacen lo mejor que pueden, pero no es suficiente.

Ella está ahí en tiempos de necesidad

En los lugares más ricos, la fecundidad ha caído mucho más que en África. Una típica mujer mexicana, por ejemplo, puede esperar tener sólo dos hijos, frente a casi siete en 1960. La proporción de abuelos vivos por niños en México es tres veces mayor que la de Senegal. Las abuelas mexicanas tienen así más tiempo para deleitarse con cada nieto.

Irma Aguilar Verduzco vive con su hija, también llamada Irma, y dos nietos, Rodrigo y Fernanda. Ella cocina, va a la escuela y lee con sus nietos. Desde que tenía tres años, a Rodrigo, que ahora tiene 16, le ha gustado tomar una taza de café y sentarse a conversar con su abuela. A Fernanda, que ahora tiene 12 años, todavía le gusta acostarse con ella. Irma junior, por su parte, ha trabajado durante mucho tiempo jornadas de 12 horas, actualmente como gerente en el Tren Maya, un gran proyecto ferroviario. Está divorciada y dice que su exmarido “no ayuda”. Ella “no podría haber hecho nada” sin la ayuda de Irma senior.

Las abuelas son la principal fuente de cuidado infantil no parental para niños pequeños en México, especialmente desde que el covid-19 obligó a cerrar muchas guarderías. Vigilan casi al 40% de los menores de seis años. Antes de que la abuela se mudara, Irma estaba luchando. “No hay comprensión ni flexibilidad para las madres trabajadoras en México”, se queja. Sus hijos a menudo estaban solos en casa. “A veces le pagaba a la gente para que los cuidara, pero era difícil de pagar y difícil confiar en un extraño”. Un día, hace años, Rodrigo llegó a casa de la guardería con un hueso roto; Irma sospecha maltrato. Con su madre cerca, se siente relajada.

Miguel Talamas del Banco Interamericano de Desarrollo y sus colegas han tratado de estimar cuánto ayudan las abuelas mexicanas a sus hijas a conseguir un trabajo remunerado. Observaron lo que les sucedió a las familias después de la muerte de las abuelas. La muerte de una abuela redujo en un 27%, o 12 puntos porcentuales, la posibilidad de que su hija estuviera en la fuerza laboral y redujo sus ingresos en un 53%. (El mismo estudio no encontró ningún efecto sobre la tasa de empleo de los padres).

Vivir con los abuelos no siempre es fácil. Pueden tener ideas obsoletas o exigir demasiado. En India, donde las parejas tradicionalmente viven con los padres del esposo, un género de drama televisivo gira en torno a las tensas relaciones entre esposas y suegras. Un estudio de mujeres indias rurales en 2018 encontró que aquellas que vivían con su mummyji (suegra) tenían poca libertad. Solo al 12% se le permitió visitar a amigos o familiares solos.

Una abuela que hace cumplir las normas anticuadas de subyugación de la esposa puede hacer que a su nuera le resulte más difícil trabajar fuera del hogar. Pero un estudio intrigante encuentra que, en promedio, este efecto es superado por la ayuda que brinda la suegra con las tareas domésticas. Esa ayuda se ha vuelto más concentrada a medida que la tasa de fertilidad de la India ha caído, de seis en 1960 a poco más de dos en la actualidad. Madhulika Khanna de Amazon y Divya Pandey de 3ie, un grupo de expertos, analizaron qué les sucedería a las mujeres indias si mummyji moría. Descubrieron que las nueras tenían un 10 % menos de probabilidades de hacer o buscar un trabajo remunerado, probablemente porque tenían que dedicar más tiempo a recolectar leña y cuidar a sus hijos. Incluso las abuelas autoritarias pueden, sin darse cuenta, aportar su granito de arena a la emancipación femenina.

Los países ricos generalmente brindan servicios que ayudan a las mujeres a hacer malabarismos con el cuidado de los niños y el trabajo. Sin embargo, muchos padres buscan ayuda adicional de los abuelos. Las pensiones de vejez ayudan, al permitir que los abuelos dejen de trabajar. Según una encuesta, el 50% de los niños muy pequeños, el 35% de los niños en edad escolar primaria y el 20% de los adolescentes en Estados Unidos pasan tiempo con sus abuelos en una semana normal.

Esto puede hacer una gran diferencia. Janice Compton de la Universidad de Manitoba y Robert Pollak de la Universidad de Washington analizaron los datos del censo estadounidense y descubrieron que vivir a menos de 40 kilómetros de una abuela aumentaba la tasa de participación en la fuerza laboral de las mujeres casadas con niños pequeños entre 4 y 10 puntos porcentuales.

“La niñera abuela”, como algunos la llaman, también puede tener inconvenientes. Un estudio británico descubrió que es más probable que los abuelos dejen sus responsabilidades de lado en caso de peligros de incendio que las guarderías o las niñeras. Estudios de Estados Unidos, Gran Bretaña, China y Japón sugieren que un niño que está cerca de sus abuelos tiene más probabilidades de ser obeso, aunque no está claro si esto se debe a que se está mimando a los niños o a otros factores.

Para nosotros un libro que leerá

Y aunque las abuelas ayudan a las hijas a regresar a la fuerza laboral, eso a menudo significa retirarse ellas mismas. “Hay una compensación clara”, dice el Sr. Talamas. De regreso en México, Hermelinda Coapango Vázquez trabaja como manicura, pero solo toma citas en los horarios que se ajustan al cuidado de su nieto. “Mi nieto es mi vida”, dice ella. “No tengo pareja y no soy de tener muchos amigos”. Un estudio de Brasil encontró que cuando a los niños de 0 a 3 años se les asignaba al azar un cuidado infantil formal, la familia colectivamente ganaba más, principalmente porque los abuelos y los hermanos mayores tenían libertad para trabajar.

Otro escollo es que las familias que dependen en gran medida de la abuela para el cuidado de los niños tienen menos probabilidades de mudarse y encontrar un mejor trabajo. Un estudio realizado por Eva García-Moran de la Universidad de Würzburg y Zoe Kuehn de la Universidad Autónoma de Madrid descubrió que las mujeres de Alemania occidental que vivían cerca de sus suegros ganan alrededor de un 5% menos y viajan más tiempo que sus pares.

Los niños criados únicamente o en su mayoría por abuelos tienden a estar peor que sus compañeros. En Estados Unidos, donde aproximadamente el 2% de los niños son criados principalmente por un abuelo, Laura Pittman, de la Universidad del Norte de Illinois, encontró más problemas emocionales y de conducta entre estos adolescentes que entre sus pares. Eso quizás no sea sorprendente. Si los niños no viven con sus padres, a menudo se debe a que algo anduvo muy mal: un padre en la cárcel; una madre muerta o incapaz. En estas circunstancias, vivir con un abuelo suele ser mucho mejor que las alternativas.

Katie Clark, una mujer de 68 años de Baton Rouge, Luisiana, ha tenido la custodia exclusiva de un nieto y ha cuidado temporalmente a otros cinco debido a la adicción de su hija a los opiáceos. Se hizo cargo del primer bebé de su hija poco después de su nacimiento. Unos 12 años después, llegó la hija, sin hogar, con cinco más. Abandonó a sus hijos en la casa de Katie, antes de regresar con la policía para exigir que se los devolvieran. La hija actualmente tiene la custodia de los cinco niños y Katie teme que los esté descuidando nuevamente. El niño criado en su totalidad por Katie ahora está en la universidad.

En la China rural, los abuelos ayudan a reducir el daño causado por el gobierno. Bajo el sistema hukou (registro de hogares) similar al apartheid, los chinos rurales que se mudan a las ciudades son tratados como ciudadanos de segunda clase. Sus hijos no pueden asistir a las escuelas públicas locales, por lo que a menudo se quedan con sus abuelos en el pueblo de origen de sus padres. Pero las escuelas rurales a menudo son nefastas. Los abuelos, aunque bien intencionados, a menudo apenas saben leer y escribir. Scott Rozelle de la Universidad de Stanford encuentra que más de la mitad de los niños pequeños en las zonas rurales de China tienen retraso cognitivo, en parte porque sus abuelos no se dan cuenta de que es importante hablar con ellos.

En las ciudades chinas la historia es diferente. La política de un solo hijo (que se convirtió en una política de tres hijos en 2021) siempre se aplicó de manera más estricta en las ciudades que en el campo. Muchas familias urbanas están formadas por cuatro abuelos, dos padres y un solo hijo. Por lo tanto, no hay escasez de manos cariñosas. Los niños urbanos a menudo viven con sus abuelos durante la semana y ven a sus padres trabajadores los fines de semana.

Los cuidadores o niñeros son caros y desconfiados en China. Las abuelas a menudo se jubilan a los 50 años para cuidar al precioso único nieto. Esto funciona bastante bien. La tasa de participación en la fuerza laboral de las mujeres chinas es, con un 62%, ligeramente más alta que la de Estados Unidos. “Si quiere darle a su hijo una buena educación, tiene que trabajar duro para ganar mucho dinero”, dice Zhou Bao, arquitecta y madre de una familia “4-2-1″ que ha usado ambos pares de abuelos. para el cuidado de niños. Pero “en el proceso de ganar dinero, puede perder el tiempo que pasa con su hijo”. Y expresa un temor común de que los abuelos tiendan a malcriar a sus únicos nietos. “Pueden ser demasiado atentos”, dice, “haciéndolos menos independientes”.

El Partido Comunista promueve valores tradicionales, como que los miembros de la familia se cuiden unos a otros para que el estado no tenga que hacerlo. En Beijing, el gobierno incluso abrió una escuela en 2005 para enseñar a los abuelos cómo cuidar mejor a los niños. Pero es posible que la próxima generación no desee asumir las mismas responsabilidades. Pocos padres de clase media hoy esperan criar a los hijos de sus hijos en unas pocas décadas, reconoce Dan Wang del Hang Seng Bank. Si optan por no ser abuelos, eso podría dificultar que sus hijas combinen la maternidad y el trabajo, teme la Sra. Dan.

Solo se queda un rato

En general, cuidar a los niños parece ser bueno para los abuelos. Aquellos que pasan tiempo con sus nietos reportan niveles más bajos de depresión y soledad. Pero uno puede tener demasiado de algo bueno. Los jóvenes pueden ser agotadores, frustrantes y desagradables. Un estudio en Singapur, con familias principalmente étnicamente chinas, encontró que muchos cuidaban a sus nietos más por deber que porque lo disfrutaran. A muchos les resulta más difícil a medida que envejecen. Algunos forman parte de la “generación del gran sándwich”, en la que se confía para ayudar tanto a sus nietos como a sus propios padres enfermos. Algunos anhelan una jubilación más relajada. La abuela Irma en México admite que le gustaría viajar más a medida que sus nietos se vuelven más independientes.

Un lugar donde los abuelos tienen mucho tiempo para relajarse es Suecia, donde un fuerte estado de bienestar significa que los padres rara vez dependen de ellos. Por cada hijo, una pareja sueca puede tomar 16 meses de licencia parental, durante la mayor parte de los cuales el estado les paga la mayor parte de sus salarios anteriores. (El hombre debe tomar tres meses, o se pierden; muchos se reparten el tiempo a partes iguales.) Después, hay guarderías subvencionadas, y la norma es que ambos padres vuelvan a trabajar. Dado que el cuidado de niños está en todas partes, a los suecos les resulta relativamente fácil mudarse de ciudad para encontrar un mejor trabajo.

“De vez en cuando, un abuelo puede recoger a un niño del preescolar o cuidar a un niño, pero no siempre”, dice Andreas Bergh de la Universidad de Lund. En lugar de permitir que una hija vuelva a trabajar, los abuelos podrían permitirle salir a cenar con su esposo. La ayuda de los abuelos es “una ventaja”, dice Andreas Heino de Timbro, un grupo de expertos en Estocolmo.

Los subsidios para la licencia parental son tan generosos que incluso los empresarios se quedan con una buena parte. Sandra Kastås dirige dos empresas en Estocolmo. Cuando nació su hijo en 2021, se tomó dos meses libres y luego pasó un año trabajando medio tiempo, al igual que su esposo, un especialista en IT . A pesar de su apretada agenda, la Sra. Kastås no espera ayuda regular de sus padres. Viven en Gotland, una isla remota, y no la visitan con frecuencia. Su madre “muestra su amor enviándole regalos”, como libros y sweaters que ha tejido. Ella habla con su nieto, en FaceTime. “Él abraza el teléfono cuando ella llama. Es lindo”, dice la Sra. Kastås.

La mayoría de los suecos están contentos con su sistema. Pero algunos de los ancianos se quejan de soledad. Casi la mitad de los hogares suecos está formado por una sola persona, el nivel más alto de Europa después de Finlandia. En una población de 10,4 millones, unas 900.000 personas tienen más de 60 años y viven solas. De estos, una quinta parte se considera socialmente aislada, lo que significa que no se encuentran con amigos o familiares más de dos veces al mes. Durante la pandemia, los suecos bromearon sombríamente que sería fácil aislar a los ancianos porque “de todos modos, no visitamos mucho a nuestros abuelos”. Los inmigrantes de lugares como África o el Medio Oriente a menudo se sorprenden de lo atomizadas que están las familias suecas.

Lars Tragardh, historiador, elogia el “individualismo estatista” de Suecia. El estado cuida a las personas como individuos, para que puedan tomar sus propias decisiones y no tener que depender de otros, dice. Los padres en otros lugares envidian la ayuda que reciben sus pares nórdicos, a pesar de los impuestos más altos necesarios para pagarla. Aún así, incluso el estado de bienestar más generoso no puede ofrecer amor.

Helena Paues, que trabaja para una asociación de autoridades locales en Suecia, describe cómo a su padre le gusta llevar a su hijo disléxico, Wille, a los museos. “Él ama la ciencia. Creo que su abuelo lo ha llevado a todos los museos de Estocolmo: el museo de la ciencia, el museo vikingo, etc. Tienen un vínculo muy estrecho. Mi padre también tuvo problemas para aprender a leer y escribir cuando era joven”.

En el verano, los nietos se quedan en la casa de verano de sus abuelos, nadan en el lago y beben limonada en una casa del árbol. Ellos claman por hacer lo mismo todos los años. La Sra. Paues dice que su padre le inculca valores como el respeto por los demás. “Él no necesita hablar de eso, lo hace dando el ejemplo. Les enseña que sus opiniones importan, porque los escucha”. “Como niño, necesitas más adultos que solo tus padres”, concluye.

