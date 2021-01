Pia Slapka. Responde a los rumores de romance con Juan martín del Potro

Separada desde hace tres años de Paul García Navarro -después de quince años juntos y dos hijos-, la modelo y conductora habla de la convivencia con su ex en cuarentena, las dificultades del divorcio, cómo se redescubrió como mujer y las ganas de estar en pareja Fuente: HOLA - Crédito: Marcelo Bartolomé

Aunque es el último día de la semana y acaba de terminar su intensa jornada de trabajo, Pía Slapka (37) está radiante. "Atravesé un año de renacimiento en el que me redescubrí como mujer", puntualiza la modelo, que desde hace unos días enfrenta rumores de romance con Juan Martín del Potro (32) con el que, dicen, estaría empezando una relación.

Separada desde hace tres años de Paul García Navarro (51) -con quien fue madre de Benjamín (12) y Gerónimo (8)-, pasó la cuarentena con su ex bajo el mismo techo (él es su manager aún en Multitalent Agency) "por un tema de logística con los chicos", y finalizó el año con un gran desafío al frente de la conducción de Somos PM junto a Maxi Legnani, por el nuevo canal de noticias IP (Información Periodística) del Grupo Octubre. "Creo que llegó en un momento justo de mi vida y de mi carrera", apunta la conductora, que también está al frente de Arena Life por América.

-¿Cómo fue tu balance de 2020?

-Fue un año muy intenso desde los quehaceres de la casa, la cocina, los chicos cursando las clases a distancia, el encierro, volver a convivir con mi ex y el trabajo, porque nunca dejé de trabajar; pero al mismo tiempo desafiante. Redescubrí mis fortalezas.

-Hablame de la experiencia de convivir con tu ex marido.

-Volvimos a vivir juntos durante la cuarentena por los chicos. Por supuesto, tuvimos algún que otro roce, pero los dos siempre trabajamos y elegimos llevar una relación armoniosa por el bien de la familia. Si no firmar el divorcio es firmar una infelicidad de por vida. Yo tuve padres que se llevaban muy mal y no deseaba eso para mis hijos.

-Para muchos es algo impensado, aunque vos también conviviste varios meses cuando te separaste a fines de 2017.

-Con Paul estuvimos diecisiete años juntos y convivimos casi un año estando separados. Costó mucho eso de soltar. No es lo mismo sola que con hijos, y además después de tantos años ya estaba acostumbrada a vivir con él. La convivencia fue muy buena, pero también difícil porque al ser tan buena pensaba, ¿por qué no estamos juntos?

-¿Y por qué no?

-Sin entrar en detalles, que son sagrados de la familia, había pilares dentro del matrimonio en los que ya no coincidíamos. Y no creo en el desgaste, ya que me parece que un matrimonio de muchos años puede transitarlo y reinventarse.

-¿Te costó tomar la decisión?

-Me costó mucho separarme, ¡muchísimo! Lo conocí a Paul cuando estaba terminando el colegio y cuando yo tenía 20, nos casamos. Estuve más tiempo con él que sola. Pasé por un montón de tormentas y fueron años de discernimiento. Yo soy una mujer de las que apuesta a la familia y al amor para toda la vida, y me costó soltar ese proyecto. Fue algo a lo que le puse mucha energía y realmente lo deseaba, pero no se dio. Y aceptarlo y ponerle un punto final a esa etapa fue duro. Hoy elijo quedarme con lo lindo, agradezco lo que vivimos y los hijos que tuvimos. De ahora en más, busco enfocarme hacia delante.

-¿Cómo fue el proceso de reinventarte?

-Al principio me sentí sola y desamparada, porque en un matrimonio todo es conversado y de golpe empecé a tomar las decisiones sola. Pero fue muy enriquecedor, porque me reencontré conmigo misma. Volví a verme frente al espejo en mi individualidad y me abracé y adueñé de mí. Me redescubrí como mujer.

-¿Cómo vivís el amor desde este nuevo redescubrimiento?

-Todavía no sé si lo viví. [Risas].

-¿Es cierto que estás saliendo con Juan Martín del Potro?

-No, la verdad que no. ¡Y me sorprendió mucho que corriera ese rumor! A Juan Martín lo conozco hace bastante, pero como puedo conocer a muchísimas personas del medio. Y no tengo nada más que sumar. No quiero alimentar cosas que no son reales.

-Pero ¿son amigos?

-No, tampoco. No creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Estoy soltera, ¡y la pandemia no ayuda!

-¿Incursionaste en Tinder?

-No, no hay chance. No sé ni cómo se usa y no me interesa. Les decía a mis amigas: "¿Cómo voy a conocer a alguien si no puedo ir a un boliche y no hay más eventos?".

-¿Te invitan a salir? ¿Cómo te encaran los hombres?

-Por Instagram, y algún que otro atrevido me escribió por WhatsApp. Lo sentí un poco fuerte, pero con el tiempo pensé que era valorable la iniciativa. Les agradezco a los hombres que me invitaron a salir, pero tal vez no son de mi estilo.

-¿Qué tiene que tener un hombre para enamorarte?

-Imagino que tiene que ser un hombre con muchas ganas de vivir la vida., no con el concepto del descontrol, sino el de la alegría y el disfrute. Me gustan los hombres con sentido del humor y que sean deportistas, como yo. También necesitaría estar junto a alguien que me eleve, potenciándome como mujer, y que tenga buena cabeza y me haga pensar. Un hombre curtido, que sepa abordarme y contenerme. Obviamente va más allá de la edad, pero no podría estar con uno de veintipico. ¡Y que me mimen! Porque soy muy cariñosa.

-Teniendo una relación tan buena con tu ex, ¿pasarías unas vacaciones con él, tus hijos y una nueva pareja?

-Todavía no me imagino cómo sería estar en pareja y presentárselo a mis hijos. Esa parte me cuesta mucho. Calculo que llegado el momento veré cómo lo manejo. Pero no es algo que me frene. ¡Sola no me voy a morir, eh!

-¿Te gustaría volver a enamorarte?

-Tengo muchas ganas de volver a enamorarme. Siento que tengo mucho para dar como mujer a un hombre y también tengo ganas de recibir y que un hombre me acompañe, me cuide y nos divirtamos juntos.

-¿Te volverías a casar?

-¡Sí, re! No me imagino un casamiento tradicional como el que ya tuve, pero tal vez sí algo más chico y descontracturado, en la playa o el campo.

-¿Te gustaría volver a ser madre?

-Tengo 37. pero de estar enamorada y con un proyecto de pareja no me cerraría a esa posibilidad. Por ahora tengo el deseo de enamorarme. Me dijeron que escriba en un papel y lo visualizara para que pase. Hago psicoanálisis desde hace años y 2020 hice Biodecodificación con Claudia Luchetti y fue increíble. Me destapó muchas ollas e iluminó varios aspectos de mi vida. Hay que tener coraje para hacerse cargo, porque nunca se destapan cosas lindas. Siempre son heridas o desilusiones. Pero prefiero atravesarlas y vivir mi vida profundamente.

