Pilar Sordo, psicóloga: “Agradecer aquello doloroso es la única manera de salir adelante de un dolor y poder traspasar eso que nos caló el alma”

Vivir en gratitud se ha convertido en un reto fundamental en medio de la vorágine cotidiana. Sobre este concepto profundizó la reconocida psicóloga y conferencista chilena Pilar Sordo a través de su canal Pilar Sordo TV, donde abordó tanto el origen de expresiones populares ligadas a este hábito como el impacto directo que produce en el bienestar físico y psicológico.

Sordo comenzó analizando la creciente costumbre de repetir tres veces la palabra “gracias”. Explicó que existen diversas hipótesis al respecto: “Algunos dicen que es porque es una forma de decir Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro del tema de la iglesia; otros porque apela al cuerpo, mente y espíritu; y otros porque dicen que mientras más repites ‘gracias, gracias, gracias’, más alta es la vibración de esa gratitud que le envías a ese otro ser”. Sin embargo, aclaró que la cantidad de repeticiones es secundaria: “Da lo mismo si dices una o tres veces o infinitas veces gracias. Vivir en gratitud es un desafío permanente. La gratitud es algo que cuando se entrena cambia. Cambia la vida y para siempre”.

Una reverencia ante lo cotidiano

Para la especialista, la gratitud trasciende los modales básicos y se transforma en una postura vital: “Vivir en gratitud no solo tiene que ver con el acto de buena educación, de dar las gracias —cada vez más escaso por lo demás—, sino que tener la posibilidad de hacer como una reverencia frente a la vida”.

Reconocer las bendiciones diarias no resulta una tarea sencilla debido al ritmo acelerado de la sociedad. “Agradecer lo bueno requiere de observación, requiere de lentitud, requiere de paciencia, requiere de confianza, requiere de la posibilidad de reparar en todos aquellos privilegios simples, cotidianos: la temperatura de tu café, el meterte en una cama, el poder tener sábanas limpias, el poder descansar por la noche”, sostuvo. Según Sordo, detenerse a observar el presente permite tomar conciencia de que “casi o no tienes problemas o casi no nos damos cuenta de aquello”.

El reto de agradecer las dificultades

El núcleo del análisis de la psicóloga radicó en la capacidad de otorgarle un sentido al sufrimiento. “Ahora quizás lo difícil y lo desafiante está en agradecer lo malo, en agradecer aquello desafiante o en aquello que tú hoy evalúas como malo y que seguramente con la perspectiva de los años vas a poder definirlo distinto”, afirmó.

Pilar Sordo (Foto: Instagram @pilarsordooficia)

En este marco, enfatizó que atravesar los momentos complejos exige mayor madurez para comprender que “el fracaso no existe y que estamos solo en esta vida para aprender de todo aquello que esta misma nos desafía”. Fue allí donde remarcó la premisa central de su mensaje: “Agradecer aquello doloroso es la única manera de salir adelante de un dolor y poder traspasar eso que nos caló el alma y que nos está haciendo pedazos, es entender que nada, nada, nada deja de tener sentido, que todo pasa por algo y aunque sea una frase hecha, todos descubrimos a lo largo de la vida que es muy cierta”.

Finalmente, la profesional instó a adoptar esta práctica como una necesidad imperiosa para el equilibrio personal. “Vivir en gratitud hoy es una condición de salud mental, está considerada la habilidad del siglo, y la gente que la practica, que la vive y que le hace la reverencia que se merece, puede sin duda alguna estar más sana física y psicológicamente”, concluyó.