Pilar Sordo, psicóloga: “La comparación es lo que te quita autenticidad”

Pilar Sordo, psicóloga y escritora chilena de extensa trayectoria, reflexionó sobre la naturaleza de los vínculos humanos, la salud mental y los desafíos que impone la sociedad actual. La profesional sostuvo que las relaciones no resultan espontáneas, sino que requieren de un trabajo constante. “Hay que entender que los vínculos se trabajan, no son espontáneos”, sentenció.

Según Pilar Sordo, la falta de autoconocimiento impide lograr relaciones genuinas (Foto: Instagram @pilarsordooficia)

La escritora definió las relaciones auténticas como aquellas que no temen a las conversaciones incómodas y se basan en una honestidad atravesada por la compasión. Según explicó, este tipo de unión permite el crecimiento mutuo a través de la escucha activa y la empatía. No obstante, advirtió que autenticidad no significa decir todo lo que uno piensa sin filtro.

Al respecto, señaló: “La honestidad tiene que ir asociada a la prudencia”. Para la psicóloga, el gran obstáculo contemporáneo reside en la desconexión con uno mismo. Según su análisis, la falta de autoconocimiento impide proyectar relaciones genuinas hacia el exterior. Esta carencia se profundiza debido a factores externos como la sobreinformación, el estrés y la presión de las redes sociales.

Sordo destacó que la comparación permanente representa una amenaza directa para la identidad de las personas. “La comparación es un elemento que te quita autenticidad”, subrayó. En este sentido, explicó que el deseo de aprobación social empuja a los individuos a seguir estándares ajenos, lo cual rompe la esencia personal. Por otro lado, criticó la ilusión de perfección que generan las plataformas digitales y afirmó que esa dinámica fomenta cuadros de ansiedad elevados.

Para la autora, "La comparación es un elemento que te quita autenticidad” Rodrigo Nespolo

La especialista también abordó el impacto de la tecnología en el comportamiento humano. Para ella, el algoritmo de las redes sociales limita la visión del mundo al mostrar únicamente aquello que el usuario desea ver, lo cual reduce las alternativas de pensamiento. Para combatir este fenómeno, propuso la práctica del silencio cotidiano y la autoobservación: cada persona debe preguntarse cómo se siente al menos tres veces al día para identificar patrones físicos o emocionales. “La salud mental depende de tu diálogo interno”, afirmó. Otro de los consejos que compartió, en esta misma línea, es modificar el lenguaje que uno usa consigo mismo para lograr una mayor estabilidad.

Pilar Sordo recordó la vida de su abuela, quien vivió 103 años sin la angustia propia de los tiempos actuales, centrada en su propio eje de crecimiento sin mirar al entorno Rodrigo Nespolo

Sobre la felicidad, la psicóloga chilena ofreció una definición sencilla pero profunda. La vinculó con la paz mental y la ausencia de ruido corporal. Ese estado se construye mediante microdecisiones cotidianas, como vivir de manera exponencial, que significa vivir de forma consciente. Para Pilar Sordo, la clave reside en asumir la responsabilidad sobre la propia vida y entender que, a pesar de las limitaciones, existe un espacio de libertad en la actitud que cada individuo decide adoptar frente a los sucesos de su existencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA