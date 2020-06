Pocho Lavezzi. Pagó 550 mil dólares y evitó el remate de su casa de José Ignacio

La casa de Pocho en José Ignacio -que estrenó el último verano- fue embargada por el reclamo de un empresario uruguayo que le había vendido la licencia para desarrollar su chivitería en Buenos Aires y nunca cobró el total del dinero acordado Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

No sabíamos nada del Pocho desde que abandonó SaintBarth tras unas largas vacaciones con su nuevo amor, la modelo brasileña Natalia Borges . Recién en la última instantánea que subió a las redes sociales, la imagen que usaron para despedirse del Caribe, se mostraron juntos y blanquearon así su relación. Curiosamente, ella no está en el coro de ángeles que acompaña a Lavezzi (35) hoy en Saint-Tropez: por motivos laborales, Borges permaneció en Miami.

Antes de su irrupción estelar en Francia, el nombre de Pocho apareció impreso en el diario El País de Uruguay, sección "Judiciales", en una crónica que daba cuenta de que el ex futbolista pagó 550 mil dólares para evitar el remate de su nueva casa de vacaciones, recién estrenada el último verano, en José Ignacio, primera línea frente al mar. Este reclamo nada tiene que ver con el que le inició su ex novia, la modelo Yanina Screpante, tras su separación. Esta vez, el acreedor es un empresario uruguayo que le había vendido a Lavezzi (y sus socios, claro) el permiso para desarrollar su marca, una cadena de chivitería, en Argentina. Habían acordado el pago de un millón de dólares, de los que el empresario sólo recibió la mitad. Si bien el nombre de la chivitería no aparece destacado en el informe, no sería otra que Rex, el clásico de La Barra, que hace un par de años abrió varias sucursales en Buenos Aires. Justamente, a principios de 2019, Rex Best Chivito in Town tenía una promoción por la cual te llevaba a China a ver al Pocho Lavezzi, que jugaba en el Hebei China Fortune. La cifra que pagó Lavezzi para destrabar el embargo no sacudió su economía: cabe recordar que en 2017 fue el futbolista mejor pago del mundo, tras superar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, con ingresos semanales de 949.620 dólares.

Ajeno a todos estos debates, Ezequiel Lavezzi apareció en la Côte d'Azur para disfrutar de más vacaciones, ahora junto con su amigo, también futbolista, Marco Verratti, antiguo compañero de Pocho en el Paris Saint Germain. Formaron parte de la comitiva Jessica Aidi, modelo francesa y novia de Verratti, y la brasileña Izabel Goulart, ex ángel de Victoria's Secret, novia del arquero alemán Kevin Trapp, quien también pasó por el PSG, entre otras beauties. Más tarde se sumaron a la troupe el crack brasileño Neymar y su pareja, la modelo francesa Cindy Bruna.

Pocho parece ir persiguiendo el verano. Pero ni aun en el paraíso junto a algunas de las mujeres más deseadas del planeta se olvidó de sus orígenes: en medio de la pandemia, durante su escala en Saint-Barth, envió siete mil quinientos bolsones de comida, por un valor de cinco millones de pesos, a Villa Gobernador Gálvez, su ciudad natal.

