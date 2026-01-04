LA NACION

Punta del Este: Wanda Nara, de paseo con sus hijas y su novio y Pocho Lavezzi, muy sonriente tras almorzar con Guadalupe Tauro en José Ignacio

El año esteño se inició con la conductora y el exfutbolista rodeados de su entorno familia en tiempos de vacaciones

Wanda Nara y Martín Migueles de paseo por una tienda en Punta de Este rodeados por las hijas de la conductorassd
Wanda Nara y Martín Migueles de paseo por una tienda en Punta de Este rodeados por las hijas de la conductorassdRS Fotos
Wanda Nara, de antejos oscuros y ropa deportiva informal; junto a su novio Martín Migueles, de ropa oscura, parecen estar pendiente de las elecciones de los sabores de las niñas en una tienda de dulce y golosinas de Punta del Este. La escena típica familiar parece despejar los rumores de crisis entre la famosa conductora de MasterChef Celebrity y el empresario.
Desde hace ya un tiempo, Ezequiel "Pocho" Lavezzi eligió instalarse en Punta del Este junto a su pareja por la tranquilidad y por la buena calidad de vida que les brinda ese entorno para criar a su hijo; de paseo por La Huella, el exfutbolista recibe el cariño de la gente, quien sigue siendo una figura sumamente reconocida más allá de su pasado como jugador de la Selección Nacional.
En medio de un jornada de calor en La Huella de José Ignacio, Pocho Lavezzi y su novia Guadalupe Tauro fueron a almorzar a un restaurante del lugar. Se instalaron en Punta del Este hace un tiempo en donde siempre están pendientes de Vitto, el hijo en común de más de dos años de edad. Lavezzi colgó los botines en 2019 luego de haber vestido las camisetas de San Lorenzo, Paris Saint-Germain y Napoli, además de la de la Selección Argentina; y optó por la tranquilidad del paisaje esteño para vivir aunque, claro, en plena temporada el trajín de José Ignacio cambia radicalmente.
Pocho Lavezzi y Guadalupe, a quienes se los ve saliendo de un restaurante de Punta del Este, se conocieron hace años justamente en esta ciudad uruguaya. Tomaron contacto por una persona en común, pegaron buena sintonía y comenzaron a charlar. Ella, en aquel momento, vivía fuera del país. El vínculo fue creciendo y actualmente los padres de Vitto viven en una gran casa con vista al mar.
Para Ezequiel "Pocho" Lavezzi el fútbol es cosa del pasado aunque, claramente, lo haya marcado. Como ha dicho en varias oportunidades, no extraña aquellos tiempos de tanta exposición y presiones. Aunque, chochera de padre, en mayo pasado se emocionó hasta las lágrimas ante el debut profesional de su hijo más grande, Tomás. Aquella tarde el orgulloso padre estuvo acompañado por Guadalupe y por el pequeño Vitto.
