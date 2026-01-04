Punta del Este: Wanda Nara, de paseo con sus hijas y su novio y Pocho Lavezzi, muy sonriente tras almorzar con Guadalupe Tauro en José Ignacio

En medio de un jornada de calor en La Huella de José Ignacio, Pocho Lavezzi y su novia Guadalupe Tauro fueron a almorzar a un restaurante del lugar. Se instalaron en Punta del Este hace un tiempo en donde siempre están pendientes de Vitto, el hijo en común de más de dos años de edad. Lavezzi colgó los botines en 2019 luego de haber vestido las camisetas de San Lorenzo, Paris Saint-Germain y Napoli, además de la de la Selección Argentina; y optó por la tranquilidad del paisaje esteño para vivir aunque, claro, en plena temporada el trajín de José Ignacio cambia radicalmente.

