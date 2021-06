Por Instagram. La contactaron por un trabajo y pasó la cuarentena en un pueblito de 28 habitantes y -18°

Valentina es italiana y desde 2018 trabaja como blogger de viajes profesional. Pese a que no estaba en sus planes, aceptó una propuesta laboral de la que no se arrepiente.

Alejandro Gorenstein PARA LA NACION

Valentina Miozzo (38) nació en Módena (Italia) y desde los 18 años empezó a viajar por el mundo. Su curiosidad y fascinación por explorar y estudiar la historia y la cultura de cada uno de los países que visita la llevaron a convertirse en una referente del turismo de su país.

Desde 2018 trabaja como blogger de viajes profesional, colaborando con organismos de turismo y operadores de turismo naturalista para promover destinos e itinerarios turísticos sostenibles. Además, cuenta, fue guía de senderismo ambiental en el extranjero, acompañando a italianos en viajes por la naturaleza.

A raíz del coronavirus a Valentina se le cancelaron la mayoría de sus trabajos pero, sin embargo, continuó haciéndolo de manera online como bloguera de viajes desde su perfil de Instagram (@viaggiarelibera) que tiene casi 40.000 seguidores.

La casa de huéspedes en el pequeño pueblo de Kongsfjord donde trabajó Valentina.

Una inesperada propuesta

En medio de la pandemia, precisamente, la contactaron por Instagram y le ofrecieron administrar una casa de huéspedes en el pequeño pueblo de Kongsfjord, en el extremo norte de Noruega. Un centro habitado por pocas casas y personas, con vistas a un fiordo en el Océano Ártico.

Al recibir este tipo de oferta, muchas personas se hubieran negado. Otras, podrían haber pedido un tiempo para responder. Pero Valentina estaba convencida de que se trataba de un desafío al que no le podía decir que no.

“Me informaron que el lugar estaba muy aislado, pero no me asustó, estoy acostumbrada a vivir lejos de los centros urbanos. Pensé que si rechazaba la oferta, me pasaría el resto de mi vida preguntándome qué pasaría si aceptaba. Así que en dos días decidí dejar mi casa en Italia y mudarme a Noruega hasta una fecha indefinida. Después de un mes de preparativos, me fui”, dice Valentina a LA NACION.

Caminando bajo la nieve por las calles de Kongsfjord

¿Cómo es este pueblito?

Con la curiosidad, determinación y espíritu aventurero que la caracterizan, Valentina llegó a Kongsfjord en los últimos días de octubre de 2020. Si bien le habían contado algunas de las características de este recóndito lugar, necesitaba vivirlo en primera persona y dejarse sorprender por las cosas que iban a sucederle, los paisajes que iba a conocer y la gente que iba a pasar por su vida.

“Solo 28 personas viven en Kongsfjord, pero en los meses de verano, cuando el hielo y la nieve se derriten, el país está poblado por unos pocos habitantes más y también por turistas que visitan el fiordo. La población es multicultural: hay noruegos, letones, alemanes, italianos, franceses y tailandeses. Vivir los seis meses de invierno en estas latitudes no es fácil, vivir aquí es una elección de estilo de vida, independientemente de la nacionalidad”.

Valentina cuenta que está acostumbrada a viajar sola, incluso por largas temporadas, y asegura que tiene un gran espíritu de adaptación por lo que no le resultó difícil acostumbrarse a este nuevo lugar. Entre otras cosas, poco tiempo después de su llegada, comenzó la noche polar, es decir, los dos meses de oscuridad, las 24 horas del día. Sin embargo, para ella no se trató de un problema.

“Mucha gente me preguntó cómo es posible sobrevivir dos meses de oscuridad sin estar deprimida, pero en realidad me fue muy fácil acostumbrarme. Tenía curiosidad y fascinación por experimentar este fenómeno natural, así que me concentré en mí misma, en el trabajo, en los sonidos y los olores y fueron dos meses maravillosos. Siempre intento aprender algo de todo lo que me pasa en la vida, de la noche polar entendí cómo buscar y usar las energías internas. Con el sol y la luz las energías vienen del exterior, en la oscuridad tenés que encontrar las energías dentro de ti. Requiere buena solidez emocional”, expresa.

Valentina en una excursión en su tiempo libre de trabajo en Noruega.

-18 de temperatura

La temperatura cambia considerablemente de verano a invierno, detalla Valentina. Cuando ella estuvo viviendo en Kongsfjord era de -10, con picos de -18. “Es el viento el que hace que la temperatura percibida sea mucho más baja. Con un viento a 1000 kilómetros por hora puede ser de -15 grados, pero en realidad la percepción es de -30”.

Más allá del tiempo que vivió sin luz, Valentina se las ingenió para poder comunicarse con el mundo, especialmente, a través de Instagram. “Soy una bloguera de viajes, necesito una conexión a Internet para trabajar. Muchos han seguido diariamente mis aventuras en donde todos los días contaba lo que me pasaba. Muchos vieron mi alegría el día que volvió el sol, que no había visto en dos meses”.

Svalbard: “Uno de los lugares más increíbles de la tierra”

Por decisión propia, a los seis meses Valentina decidió dejar su trabajo en la casa de huéspedes y continuar esta aventura en Noruega de forma independiente. Por esa razón se compró un auto y comenzó a viajar y a explorar Noruega. Y conoció lo que ella define como uno de los lugares más increíbles del planeta: Svalbard, la tierra habitada más septentrional del planeta.

Valentina en Svalbard, “uno de los lugares más increíbles de la tierra”.

“Son islas noruegas muy alejadas de la parte continental de Noruega, están ubicadas a 1000 km al sur del Polo Norte y es el sitio habitado más al norte del planeta. Aquí hay osos polares, por lo que la población tiene que andar armada con rifles para protegerse en caso de ataques. Está prohibido cazar osos polares, el rifle es solo para defensa personal”, comenta. Y agrega: “Los osos polares son raros, pero se pueden ver muchos renos, focas y morsas. Las vistas son encantadoras, aquí se puede admirar el verdadero panorama polar con glaciares y desiertos de hielo y nieve, desprovisto de árboles, porque estamos en plena tundra ártica, por lo que no crece vegetación. Un lugar increíble para visitar al menos una vez en la vida, solo necesitas prepararte bien para el frío, pero es verdaderamente único en el mundo”.

Seguramente, Valentina seguirá recorriendo más pueblitos y lugares de este estilo porque viajar está en su ADN y, en definitiva, es lo que más la hace feliz. ¿Volverías a hacer esta experiencia de vida en el lejano norte? “He vivido en el desierto del Sahara, en el Amazonas, en Borneo, en la India, he estado viajando toda mi vida. Por supuesto que lo volvería a hacer. Explorar el mundo es mi pasión y mi trabajo”.