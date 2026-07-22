Por qué algunas personas prefieren ver los partidos de fútbol en soledad, según la psicología

Durante los partidos de fútbol, muchas personas prefieren encerrarse a ver el encuentro en soledad en lugar de reunirse con familiares o amigos. Aunque esta elección suele asociarse con una personalidad antisocial, la psicología sostiene que, en realidad, puede estar relacionada con la forma en que cada persona gestiona y expresa las emociones que despierta el deporte.

En ese sentido, un estudio publicado en la revista científica Sport Management Review analizó las distintas motivaciones que llevan a las personas a consumir eventos deportivos. Los investigadores concluyeron que los aficionados no solo buscan compartir la experiencia con otros, sino también entretenerse, regular sus emociones, mantenerse informados o sumergirse por completo en el juego. De esta manera, la interacción social aparece como uno de los motivos para mirar un partido, pero no como el único ni el más importante para todos los espectadores.

Qué explica la psicología detrás de esta elección

La psicología sostiene que elegir ver un partido en soledad no implica ser una persona antisocial (Foto: imagen ilustrativa con IA)

A partir de estos hallazgos, los investigadores explican que quienes eligen ver un partido en soledad no necesariamente rechazan el contacto con otras personas, sino que priorizan otros aspectos de la experiencia deportiva. Para algunos, mirar el encuentro sin distracciones les permite concentrarse por completo en el juego, seguir cada jugada con mayor atención y vivir las emociones de manera más intensa.

Además, la investigación señala que cada uno experimenta el deporte de forma diferente. Mientras algunos disfrutan de comentar cada jugada o celebrar los goles en grupo, otros encuentran más satisfacción al procesar la tensión, la expectativa o la alegría de forma individual. En ese sentido, la preferencia por ver los partidos solo responde a una manera distinta de disfrutar el espectáculo y no implica una falta de interés por socializar.

La diferencia entre elegir la soledad y el aislamiento

Algunos hinchas priorizan la concentración en el partido por encima de la experiencia compartida (Foto: imagen ilustrativa con IA)

Desde la psicología también se hace una distinción entre la soledad elegida y el aislamiento social. Mientras que la primera implica decidir pasar un momento sin compañía para disfrutar de una actividad o gestionar mejor las propias emociones, el aislamiento hace referencia a una falta involuntaria de vínculos o interacción. Por eso, preferir ver un partido solo no alcanza para definir la personalidad o el nivel de sociabilidad de una persona.

En definitiva, la forma en que cada hincha vive un partido depende de sus preferencias y de cómo experimenta las emociones que despierta el deporte. Para algunos, la pasión se disfruta mejor en grupo; para otros, el silencio y la concentración potencian la experiencia. Según la evidencia disponible, ninguna de estas maneras es más válida que otra, teniendo en cuenta que, simplemente, se trata de distintas formas de vivir el fútbol.