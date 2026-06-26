Por qué hay que colocar un limón abajo de la cama antes de dormir

El limón, una fruta versátil presente en la gastronomía y en diversos remedios caseros, ganó terreno en las redes sociales como protagonista de un ritual particular: su ubicación debajo de la cama. Si bien su uso principal se vincula con la cocina, la limpieza de manchas o la elaboración de bebidas, sectores esotéricos aseguran que este cítrico posee la capacidad de limpiar energías negativas, atraer la abundancia y mejorar la calidad del descanso nocturno.

La práctica consiste en colocar el fruto en las cercanías del lugar donde se duerme para, supuestamente, armonizar el ambiente y propiciar una atmósfera más relajante. Existen diversas variantes sobre cómo realizar este procedimiento correctamente. Algunas sugerencias difundidas en plataformas digitales indican que es suficiente con colocar un limón cortado sobre un plato, mientras que otras alternativas proponen trocear la fruta en cuatro partes y sumergirla en agua.

Otra opción es la de cortar el limón en cuatro pedazos y sumergirlo en agua IA

Los defensores de estos métodos argumentan que el cítrico funciona como un elemento que absorbe la envidia y las tensiones del entorno, lo que ayuda a purificar el espacio. Sin embargo, más allá de las interpretaciones vinculadas al esoterismo, hay quienes sostienen que el efecto beneficioso sobre el sueño reside en una cuestión netamente sensorial. El aroma característico del limón es considerado relajante, lo que podría influir positivamente en el estado de ánimo de las personas al momento de descansar.

La revista Glamour añade una perspectiva técnica sobre el tema al señalar que esta fruta posee propiedades desinfectantes naturales. Según la publicación, el limón contribuiría a purificar el aire del dormitorio, lo que facilita la eliminación de olores desagradables que suelen acumularse en espacios cerrados. Este beneficio práctico se suma a la ventaja de su uso en zonas geográficas con temperaturas elevadas, donde el aroma cítrico actuaría como un aliado natural para mantener a los insectos, específicamente a los zancudos, lejos del área de descanso.

Los limones tienen muchas funciones útiles para el día a día

Es relevante destacar que, para mantener los efectos deseados de este ritual, quienes lo practican recomiendan realizar cambios periódicos de la fruta, dado que su frescura y capacidad de dispersión de aroma disminuyen con el paso de los días. A pesar de que no existe una validación científica que respalde la supuesta capacidad del limón para modificar energías, la combinación de sus propiedades como aromatizante natural y agente purificador del ambiente explica, en gran medida, la persistencia de esta costumbre en diversos hogares.

La simplicidad de obtener el insumo y su bajo costo lo convierten en una opción recurrente para quienes buscan alternativas caseras orientadas a mejorar la higiene del aire en sus habitaciones. La popularidad de esta práctica sigue vigente en la actualidad, nutriéndose de una mezcla entre la tradición popular, las recomendaciones de entusiastas de las energías y los beneficios funcionales básicos que ofrece el cítrico en cualquier espacio interior del hogar. La elección de seguir este consejo queda supeditada a las expectativas individuales de cada persona, ya sea desde una mirada enfocada en el bienestar subjetivo o por el simple aprovechamiento de sus cualidades naturales de desinfección ambiental.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA