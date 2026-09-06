Por qué la psicología dice que los padres solteros son más infelices

La monoparentalidad es un hecho. En la actualidad, las formas de criar a un hijo cambiaron respecto al siglo XX y ahora es común que existan más padres y madres solteras. Lejos de las creencias populares, esto puede afectar la emocionalidad de los progenitores y los aleja de la felicidad, según un estudio que publicó la Universidad de Bamberg, Alemania, en 2026. ¿Por qué sucede esto?

La investigación Felicidad y monoparentalidad: una revisión bibliográfica mediante un archivo de hallazgos en línea, liderada por la científica Susanne Elsas, evaluó sistemáticamente los hallazgos de la denominada Base de Datos Mundial de la Felicidad. En total, los expertos identificaron 54 publicaciones científicas que incluían datos empíricos sobre la felicidad de los padres solteros.

Existe un mito acerca de que los padres que viven en pareja son infelices y la ciencia demostró lo contrario (Fuente: Pexels)

La información de dos millones y medio de voluntarios sirvió para comparar su hipótesis acerca de la infelicidad monoparental y los resultados ayudaron a desmitificar que un padre soltero puede ser más feliz que si vive con su pareja.

Qué dice el estudio sobre la infelicidad de los padres solteros

De acuerdo a lo que expuso el artículo que se halla en el sitio web de la revista Journal of Happiness Studies, el resultado más contundente y consistente es que, en la mayoría de los países analizados, los padres solteros son, en promedio, menos felices que los padres que viven en pareja. Este fenómeno se conoce en la literatura como la “penalización de la felicidad”.

Aunque las madres solteras están mucho más estudiadas que los padres solteros, los datos disponibles revelan que los padres y las madres solteras muestran patrones de infelicidad similares al compararse con padres en pareja o con la población general.

Un estudio reveló que los padres solteros tienden a ser más infelices que los que viven en pareja FaustFoto - (Fuente: Pexels)

Otro dato llamativo que mostró esta recopilación de información y comparación empírica es que los padres solteros son más felices que los solteros sin hijos, asociadas a condiciones particulares o en países específicos como Polonia o ciertas regiones nórdicas.

Factores psicológicos y socioeconómicos de la infelicidad

El análisis científico halló que existen diferentes patrones que se repiten e influyen directamente en el estado emocional de los padres solteros. Estos pueden ser:

Dificultades económicas y riesgo de pobreza: los hogares monoparentales dependen de un único adulto para generar ingresos, mantener el hogar y cuidar de los hijos, lo que genera una alta presión económica . Esto provoca que los padres solteros se enfrenten con mayor frecuencia al riesgo de pobreza y estrés financiero .

los hogares monoparentales dependen de un único adulto para generar ingresos, mantener el hogar y cuidar de los hijos, . Esto provoca que los padres solteros se enfrenten con mayor frecuencia al . Conflicto entre trabajo y familia: equilibrar la provisión de ingresos y las responsabilidades de crianza sin el apoyo de un segundo adulto en el hogar genera una gran sobrecarga. Los padres solteros experimentan altos niveles de conflicto trabajo-familia debido a condiciones de empleo poco flexibles y horarios limitados en los jardines de infantes.

equilibrar la provisión de ingresos y las responsabilidades de crianza sin el apoyo de un segundo adulto en el hogar genera una gran sobrecarga. debido a condiciones de empleo poco flexibles y horarios limitados en los jardines de infantes. El impacto de la separación y la ruptura amorosa: la monoparentalidad suele ser la consecuencia de un divorcio o una separación . Esta experiencia crítica de ruptura provoca caídas profundas en el bienestar subjetivo, las cuales suelen ser significativamente más severas cuando la pareja rota tiene hijos en común.

. Esta experiencia crítica de ruptura provoca caídas profundas en el bienestar subjetivo, las cuales suelen ser significativamente más severas cuando la pareja rota tiene hijos en común. Problemas de salud física y mental: la acumulación de tensiones socioeconómicas, el cansancio y el tener que lidiar en ocasiones con relaciones conflictivas o negociaciones difíciles con la expareja deterioran la salud física y psicológica de los padres solteros, incrementando el riesgo de sufrir depresión, ansiedad o sentimientos de soledad y aislamiento.

¿Cómo contrarrestar la insatisfacción?

Los analistas explicaron que, en casos de sentir desahucio, tristeza o sensación de no tener el control, la ayuda puede provenir de un tercero. Es decir, de un amigo o un familiar que provea de contención en momentos difíciles. Asimismo, la terapia psicológica puede ser útil para adoptar hábitos que fortalezcan el ánimo.

Las madres solteras son las que cargan en la mayoría de los casos con los patrones de estrés e insatisfacción Afanaseva Olga - (Fuente: Pexels)

El acceso al trabajo, los jardines de infantes y guarderías contribuyen a que las madres solteras puedan tener el tiempo distribuido de un modo tal que les permita organizar su rutina sin estrés ni agotamiento físico y mental.

De esta manera, el estudio concluyó que la infelicidad o menor nivel de felicidad en la monoparentalidad no es una característica intrínseca, sino “el resultado acumulativo de sobrecargas de roles, presiones económicas, pérdida de salud y el desgaste emocional de las transiciones familiares, factores que pueden ser mitigados sustancialmente por un entorno de apoyo social y políticas públicas protectoras”.