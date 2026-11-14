Por qué las hojas del potus se ponen amarillas y qué necesita la planta para recuperarse

El potus es una de las opciones más frecuentes para la decoración de interiores debido a su resistencia y capacidad para purificar el aire de toxinas como el formaldehído, el xileno y el benceno. Pese a su popularidad, su cuidado requiere atención constante, especialmente cuando las hojas comienzan a tornarse amarillas, una señal clara de que la planta presenta un desequilibrio interno. Según los que más saben, el aspecto amarillento no debe ser ignorado, ya que suele estar directamente vinculado a errores en el manejo del agua o a una sequedad extrema en el sustrato.

Es fundamental comprender que el riego debe ser preciso. Para evitar el exceso de humedad, que provoca el deterioro de las hojas, se recomienda aplicar el método del dedo: introducir la yema en la tierra y verificar su estado. Si se percibe humedad, no se debe regar bajo ninguna circunstancia. Por el contrario, si la planta presenta una apariencia triste, con follaje seco y deslucido, es un indicativo de que faltó hidratación.

Los especialistas advierten sobre la falsa creencia de soluciones mágicas, al señalar que la paciencia es un factor clave, ya que muchas plantas provienen de viveros con condiciones ideales que no siempre se replican con facilidad en los hogares.

Por qué se ponen amarillas las hojas del potus y cuál es el error más común al cuidarlo Pexels

Otro aspecto esencial para que la planta prospere es la iluminación. Aunque el potus es versátil, necesita una ubicación con buena claridad. Es un error común confundir la claridad con la exposición directa al sol, lo cual puede quemar las hojas. La iluminación debe ser indirecta para fomentar un crecimiento saludable.

Los consejos de los expertos para cuidar el potus Pexels

Para quienes buscan densificar la planta, desde la cuenta @elviverodeguemes, sugieren una técnica de propagación efectiva: enroscar una rama que solo posea hojas en la parte inferior sobre la tierra, como si se tratara de un fideo, asegurando que las raíces aéreas queden en contacto directo con el sustrato. Para mantener la rama firme en su lugar, se puede utilizar un ganchito de alambre en forma de U. Este proceso permite que se formen nuevas raíces y, consecuentemente, broten nuevas hojas. Finalmente, si el objetivo es potenciar el desarrollo en longitud y tamaño, resulta recomendable incorporar abonos orgánicos. El humus de lombriz se presenta como una alternativa altamente eficaz para nutrir el sustrato y favorecer la salud integral de esta especie ornamental que decora hogares y oficinas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA