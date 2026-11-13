Gary Landsberg, veterinario: por qué los gatos eligen a una persona como su favorita y qué influye en su decisión

Los gatos tienen fama de ser animales independientes, pero eso no significa que no desarrollen vínculos profundos con las personas con las que conviven. De hecho, es habitual que, dentro de una misma familia, un felino demuestre una preferencia especial por alguien, a quien busca para descansar, recibir caricias o simplemente compartir tiempo. Aunque muchos creen que esta elección depende de quién les ofrece comida o dedica más tiempo a jugar con ellos, los especialistas aseguran que existe otro aspecto fundamental: la confianza que construyen a partir del trato que reciben.

El veterinario Gary Landsberg, especialista en comportamiento animal, explicó que las experiencias agradables y predecibles son esenciales para fortalecer la relación entre los gatos y sus cuidadores. Sus recomendaciones, recogidas en el Merck Veterinary Manual, permiten comprender por qué estos animales pueden sentirse más seguros con determinadas personas y evitar el contacto con otras.

Por qué los gatos prefieren a algunas personas, según el experto

Los gatos pueden desarrollar un vínculo especial con una persona dentro de su entorno familiar (Foto: Freepik)

De acuerdo con Landsberg, una de las claves para establecer una buena relación con un gato es ofrecerle interacciones positivas que respeten sus necesidades. Esto significa que no alcanza únicamente con alimentarlo, jugar o acariciarlo, sino que también es importante prestar atención a cómo responde el animal ante cada situación.

Los felinos pueden disfrutar de diferentes demostraciones de afecto, desde recibir caricias hasta escuchar la voz de sus cuidadores o compartir momentos de juego. Sin embargo, lo que resulta agradable para una persona no necesariamente lo es para un gato. Por ejemplo, algunos disfrutan de permanecer en brazos, mientras que otros prefieren acercarse por iniciativa propia y mantener cierta distancia.

Por este motivo, un gato puede desarrollar una mayor afinidad con alguien que comprende sus señales, respeta sus tiempos y le permite decidir cuándo quiere interactuar. La tranquilidad y la posibilidad de anticipar lo que sucederá a su alrededor contribuyen a que se sienta seguro.

Qué comportamientos pueden alejar a un gato de una persona

El especialista también advirtió sobre las consecuencias negativas que pueden tener los castigos en la relación entre los felinos y sus cuidadores. Retarlos constantemente, perseguirlos o intentar corregir sus comportamientos mediante situaciones intimidatorias puede generar miedo y desconfianza.

Según las recomendaciones, estas prácticas no solo pueden perjudicar el vínculo, sino también favorecer reacciones defensivas, agresividad o conductas de evitación.

La confianza es uno de los factores fundamentales en la relación entre los felinos y sus cuidadores Magnific

En cambio, Landsberg recomienda recurrir al refuerzo positivo, una estrategia que consiste en recompensar los comportamientos deseados mediante experiencias agradables, como premios, juegos o caricias, siempre que el animal disfrute de ellas.

Esto no significa que sea necesario ofrecer recompensas constantemente. Lo importante es construir una relación en la que el gato pueda sentirse cómodo y tenga la libertad de alejarse cuando no desea recibir atención.

En definitiva, la persona favorita de un gato no siempre es quien más lo alimenta o acaricia, sino aquella con la que puede sentirse protegido, comprendido y tranquilo. Aprender a interpretar su lenguaje corporal y respetar sus límites puede marcar una gran diferencia en la convivencia y contribuir a fortalecer el vínculo con el paso del tiempo.