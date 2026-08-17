Por qué las personas mayores de 70 años empiezan a regalar sus pertenencias, según la psicología

A partir de los 70 años, algunas personas comienzan a mirar sus pertenencias de una manera diferente. Objetos que durante décadas estuvieron en una casa pueden dejar de ser vistos únicamente por su utilidad y empezar a adquirir otro valor: el de representar recuerdos, vínculos y momentos importantes de una vida. Por eso, regalar determinadas posesiones a familiares o personas queridas puede convertirse en una decisión cargada de significado.

Este comportamiento fue estudiado desde la sociología y la psicología. David J. Ekerdt y Lindsey A. Baker, de la Universidad de Kansas, desarrollaron el concepto de “material convoy” para describir el conjunto de pertenencias que acompaña a una persona a lo largo de su vida y que va cambiando a medida que también cambian sus roles, relaciones y circunstancias.

Cuando los objetos dejan de ser solo objetos

Con el paso de los años, las personas pueden modificar su relación con los objetos que acumularon (Foto: Freepik)

Con el paso de los años, las personas pueden comenzar a reducir sus pertenencias. Sin embargo, deshacerse de ellas no siempre resulta sencillo: muchos objetos funcionan como recuerdos físicos de diferentes etapas de la vida.

En ese momento, entregarlos a alguien querido puede ser una alternativa al descarte. Un mueble familiar, una joya, un libro o una fotografía pueden pasar a otra persona y conservar así parte de la historia de quien los tuvo durante décadas.

La decisión también puede estar vinculada con un cambio en las prioridades que aparece durante el envejecimiento. La teoría de la selectividad socioemocional, desarrollada por la psicóloga Laura Carstensen y otros investigadores de Stanford, sostiene que cuando las personas perciben que el tiempo futuro es más limitado, tienden a concentrarse en aquello que consideran emocionalmente importante.

El sentido de elegir quién recibe cada cosa

El objeto conserva un valor emocional, pero cambia su función. Ya no se trata solamente de conservarlo, sino de encontrar a la persona que pueda darle continuidad. Para alguien mayor, entregar una pertenencia puede ser también una manera de mantener presente un recuerdo o transmitir una parte de su historia familiar.

La entrega de objetos personales puede fortalecer los vínculos entre distintas generaciones (Foto: Freepik)

Este comportamiento puede relacionarse con la generatividad, un concepto desarrollado por el psicólogo Erik Erikson para referirse al deseo de contribuir a las generaciones siguientes y dejar algo que continúe más allá de la propia vida.

Un estudio publicado en 2023 en The Gerontologist analizó a adultos mayores que habían elaborado un “legado de valores”, es decir, documentos destinados a transmitir experiencias, enseñanzas y creencias a personas importantes para ellos. Los investigadores observaron que el objetivo no estaba centrado en los bienes materiales, sino en poder compartir algo de sí mismos y ser recordados por quienes amaban.

Aunque la investigación no estudió específicamente el acto de regalar objetos, ayuda a comprender el significado que puede adquirir una pertenencia cuando se entrega de manera intencional.

Por eso, cuando una persona mayor de 70 años comienza a regalar objetos que conservó durante décadas, no necesariamente significa que simplemente quiera deshacerse de ellos. En muchos casos, puede tratarse de una manera de ordenar su mundo material, elegir qué quiere conservar y, sobre todo, decidir con quién compartir aquello que considera parte de su historia.