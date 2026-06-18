Por qué los apellidos de los jugadores de Uzbekistán terminan en “OV”: este es el origen histórico
Este país se encuentra en Asia Central y, gracias al Mundial 2026, ganó relevancia internacional, en especial por el curioso detalle en el nombre completo de sus jugadores
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El miércoles 17 de junio, el seleccionado de Uzbekistán se enfrentó a Colombia en el Mundial 2026. Si bien su desempeño no fue bueno, ya que perdió por 3 a 1, llamó la atención que la gran mayoría de los apellidos de sus jugadores finalizan con “-ov” y “-ev”. ¿Por qué sucede esto y qué significa?
La historia detrás de los apellidos en Uzbekistán
Según la Enciclopedia Britannica, en 1875, el Imperio ruso anexó Uzbekistán, al igual que otros países de Asia Central. Desde entonces pasó a conformar la provincia rusa de Turkistán. Así, el gobierno zarista instauró un modelo similar al de Moscú, con sus propias leyes y objetivos de “rusificación” para colonizar la cultura y las tradiciones que se vincularon históricamente con sus orígenes.
Las verdaderas raíces del pueblo uzbeko están conformadas por turcos, tártaros, persas, y mongoles, todos ellos influenciados por el islam y la cultura musulmana.
Tras la llegada de los rusos, cambió la perspectiva y se creyó que la modernización del territorio sucedería. Dejaría de ser un país aislado a uno conectado con el resto del mundo. En 1905 llegaron el telégrafo, el ferrocarril y otros avances que deslumbraron a las principales ciudades de Uzbekistán.
Entre las políticas imperiales, se obligó a los uzbekos a cambiar sus apellidos por terminaciones con -ov (para hombres) y -eva (para mujeres). De esta manera se prosiguió con la eliminación por escrito de su identidad ancestral. Comúnmente, esas denominaciones finalizaban en -ugli y -kizi, que significan “hijo” e “hija”.
En 1917, tras la Revolución Rusa, los soviéticos continuaron con la aplicación de las leyes zaristas sobre la provincia de Turkistán, aunque el territorio logró el estatus formal de república constituyente de la URSS en 1922. Ellos insistían en la unificación de nacionalidades e idiomas.
Durante todo el régimen soviético, los uzbekos confiaron en que la nueva terminación de sus apellidos remitía a actualidad, modernización y progreso. Cuando cayó el muro de Berlín y se desmoronó la URSS, Uzbekistán inició un proceso de “derusificación”, con el propósito de retrotraer las costumbres originarias de su pueblo.
En 1995 se promulgó la Ley sobre idioma estatal, la cual le concede y reconoce el derecho a los ciudadanos a escribir su nombre, patronímico y apellido sin la antigua orden soviética, según indicó el artículo del medio Pime Asia News.
Quienes deseen modificar sus datos de registro deben acudir a las oficinas municipales con un amplio paquete de documentos, pagar una tasa estatal de entre 25 y 50 dólares estadounidenses, y la solicitud se tramita en un plazo de un mes. Pese a esta política, no muchos aceptaron el cambio, ya que todavía consideran que es una cuestión de modernidad y de fácil pronunciación.
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