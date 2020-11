Varios referentes de marcas de jeans y de la moda aseguran que es una prenda que no se lava. Crédito: Pixabay

A través de los años, la limpieza de los jeans se transformó en un debate que aún no encontró su conclusión definitiva. Algunos opinan que su ingreso al lavarropas dependerá de la cantidad de veces de uso, otros aseguran que para quitarle los olores lo más apropiado es colocarlos en el freezer, mientras que hay quienes afirman que no hay que lavarlos nunca.

Entre los que sostienen esa última teoría se destaca Chip Bergh. El CEO de la famosa marca Levi's sugirió que los jeans no deben lavarse nunca. De hecho, él mismo aseguró que no lo hace porque se gastan, según un artículo del portal español El Economista.

El empresario argumenta que, al no lavarlos, los jeans estarán siempre como el primer día y, sobre todo, que a cuanto más uso de detergente y lavarropas, peor será para el medio ambiente.

"Aprendimos que un par de jeans promedio consumen aproximadamente 3500 litros de agua, y eso es después de solo dos años de uso, lavándolos una vez a la semana", escribió Bergh en su Linkedin en un post intitulado "El manifiesto de los jeans sucios". Y agregó: "Casi la mitad del consumo total de agua -1600 litros- representan el lavado ¡Eso equivale a 6700 vasos de agua potable!".

En el mismo sentido, Tommy Hilfiger, fundador de la empresa multinacional estadounidense que lleva su nombre y se dedica al diseño de ropa, aseguró que jamás lava sus jeans. En tanto, el sitio web de Hiut Denim señala que "es mejor dejar la mezclilla (la tela del pantalón) cruda durante seis meses antes de lavarla". "Cuanto más tiempo la dejes, mejor se verán tus jeans", señaló.

El freezer, como alternativa al lavado

Además de otras posiciones intermedias como las de David Ruiz Busqueta -responsable de Denim de Desigual Woman- que aconseja lavar los jeans solo cuando realmente estén sucios con manchas importantes, también aparece otra alternativa: el freezer.

En ese sentido, Jac Cameron, directora creativa y co-fundadora de AYR, una empresa de moda para mujeres, opinó: "El beneficio del freezer hace que el tono y la forma quede preservado mientras que se eliminan efectivamente la bacterias gracias al frío".

La diseñadora explicó a la revista de moda Who What Wear que dobla sus jeans, los pone en una bolsa de plástico y los mete en el freezer durante la noche para mantenerlos perfectos. "Esto mata las bacterias sin perder la forma y el color del denim. El proceso no saca las manchas visibles, solamente elimina los olores que pueda tener la prenda", explicó.

Asimismo, Jill Guenza, la vicepresidenta de diseño de mujeres en la marca Levi´s, contó en la revista Ella que una vez al mes mete sus pantalones en el freezer para evitar que huelan mal.