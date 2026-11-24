Antes de salir de viaje, muchas personas se aseguran de cerrar las ventanas, desconectar los electrodomésticos y dejar la casa limpia y ordenada. Sin embargo, existe un detalle que suele pasar desapercibido y que puede provocar molestias al regresar: el mal olor que sale del desagüe de la cocina. Para prevenirlo, existe un sencillo truco casero que solo requiere una hoja de papel y un vaso.

El método consiste en cubrir la abertura del desagüe de la bacha con el papel y colocar el vaso boca abajo sobre él. De esta manera, se crea una barrera temporal que limita parcialmente la circulación del aire entre las cañerías y el ambiente, sin necesidad de utilizar productos químicos ni realizar modificaciones en la instalación.

Cómo hacer el truco del vaso y el papel antes de viajar

Para poner en práctica este método, basta con seguir cinco sencillos pasos:

Abrir la canilla durante unos segundos para garantizar que el sifón contenga suficiente agua.

Secar la superficie que rodea el desagüe de la bacha.

Colocar una hoja de papel sobre la abertura hasta cubrirla por completo.

Apoyar un vaso boca abajo para mantener el papel en su lugar.

Comprobar que ambos elementos estén firmes antes de salir de casa.

Un detalle importante es evitar que el papel quede húmedo, ya que podría deteriorarse con el paso de los días y perder su función como barrera.

Por qué aparecen malos olores en la cocina cuando nadie está en casa

El truco del vaso y el papel ayuda a reducir los malos olores provenientes del desagüe de la cocina (Foto: Imagen ilustrativa con IA)

Debajo de la bacha se encuentra el sifón, una pieza de la instalación sanitaria cuya forma curva permite conservar una pequeña cantidad de agua después de cada uso. Esta reserva funciona como una barrera natural que impide que los gases provenientes de las cañerías ingresen a la casa.

Sin embargo, cuando la cocina permanece varios días sin utilizarse, el agua puede comenzar a evaporarse, especialmente si las temperaturas son elevadas o el ambiente es demasiado seco. Si esta barrera desaparece, los olores pueden desplazarse a través del desagüe.

En este contexto, el truco del vaso y el papel funciona como una medida complementaria, aunque no proporciona un cierre hermético ni garantiza la ausencia de malos olores.

Qué hacer al regresar de las vacaciones

Una vez de vuelta en casa, se recomienda retirar el vaso y el papel y dejar correr el agua durante unos segundos para restablecer el contenido del sifón.

Si el olor persiste, podría tratarse de una acumulación de residuos, una obstrucción o una falla en la instalación sanitaria. En estos casos, será necesario identificar el origen del problema y realizar una limpieza o reparación.