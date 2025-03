Premios Oscar: la primera entrega fue con una ceremonia express, de 15 minutos, sin alfombra roja, donde los actores que pagaron sus entradas

La gran noche de las estrellas comenzó hace casi cien años, pero sus inicios distan mucho de lo que conocemos hoy

LA NACION Constanza Bengochea Escuchar Nota

Cuesta imaginar que uno de los eventos más esperados del año haya comenzado de una forma tan modesta. ¿Acaso alguien puede imaginar una entrega de premios Oscar sin alfombra roja? increíble, pero así fue. Tampoco hubo discursos ni shows de música durante la breve y sobria ceremonia. Apenas quedan unas cuantas fotografías como testigos de aquella noche que, sin saberlo, marcó el inicio de una tradición que se convirtió en espectáculo mundial.

"Alas" recibió el premio a Mejor Película en los Premios de la Academia en 1929

La primera gala duró 15 minutos

El 16 de mayo de 1929, la recién fundada Academia de Cine organizó la primera entrega de los “Premios de la Academia al Mérito” en el salón Blossom del Hotel Hollywood Roosevelt, en Los Ángeles. El objetivo era destacar y reconocer lo mejor del cine. Louis Burt Mayer, uno de los fundadores de la Academia y promotor de la distinción, expresó: “Descubrí que la mejor forma de manejar a los cineastas era colgándoles medallas por todos lados. Si les diera copas y premios, los mataría para que produjeran lo que yo quisiera. Por eso creé los premios Oscar”.

A diferencia de hoy, la ceremonia, dirigida entonces por el presidente de la Academia Douglas Fairbanks, fue de una austeridad casi surrealista. Apenas 270 invitados disfrutaron de una cena privada y la discreción fue la regla. Sin cámaras, discursos ni fans gritando en la puerta. Incluso, hasta los asistentes pagaron su entrada: unos modestos 5 dólares (equivalentes a unos 85 actuales). El menú también fue sencillo: consomé Celestine, pollo con tostadas y helado.

Pero, los tiempos cambian. Desde el 2002, la ceremonia se realiza en el imponente Dolby Theatre, ubicado en Hollywood, Los Ángeles, California, con capacidad para 3400 personas. Aunque los boletos no se pagan, son escasos, reservados para los nominados, acompañantes y un número de miembros selectos de la industria. Eso sí, el glamour tiene su precio: cada invitado asume los gastos de vestuario, maquillaje y transporte, que pueden ser muy elevados dada la magnitud del evento. Hoy, en la gala de premios más famosa del mundo no se cena, la comida llega después, en la fiesta oficial en el Governor’s Ball (a pasos del Dolby), donde los ganadores pueden, además, grabar sus estatuillas con sus nombres.

La ceremonia de 2024 tuvo un costo aproximado de 57 millones de dólares, según datos de WalletHub, una plataforma de finanzas. Aunque no todo son gastos, si bien las cifras exactas no están disponibles, en la gala pasada, la cadena ABC, encargada de transmitir el evento, vendió los codiciados espacios publicitarios de 30 segundos entre 1.7 y 2.2 millones de dólares.

Volviendo al tiempo en que todo comenzó, los premios se repartieron en solo 12 categorías (hoy son el doble), y a diferencia de las maratónicas galas actuales de 3 o 4 horas, la primera ceremonia fue “express”: duró solo 15 minutos (sí, 15). En esos pocos minutos se entregaron las codiciadas estatuillas. ¿El motivo? Los ganadores ya se habían anunciados en febrero de ese año. Actualmente, desde 1941, los resultados se mantienen en estricta confidencialidad, resguardados en sobres sellados hasta ser abiertos en el escenario.

Entre los ganadores de aquella jornada se destacó Alas (Wings), dirigida por William A. Wellman, que pasó a la historia como el primer film en ganar el Oscar a la Mejor Película. Se trató de un drama bélico, completamente mudo, que narraba una historia de amor truncada por la Primera Guerra Mundial y que deslumbró a los espectadores por sus innovadoras escenas aéreas.

Wings dirigida por William A. Wellman, ganadora del Premio Oscar a la Mejor Película, durante la ceremonia inaugural en 1929, es una película épica de guerra y romance que combina acción aérea, drama y una conmovedora historia de amor y amistad, ambientada en la Primera Guerra Mundial.

Ese mismo año, Emil Jannings se llevó el primer premio a Mejor Actor por su papel en The Last Command y The Way of All Fleshy. Como el actor estaba en Europa durante la ceremonia, ya tenía la estatuilla en su poder el día del evento. Mientras que Janet Gaynor recibió el premio a la mejor Actriz por sus interpretaciones en Seventh Heaven, Street Angel y Sunrise: A Song of Two Humans. La Warner Bros. fue galardonada por su innovación con la película sonora The Jazz Singer.

Emil Jannings y Janet Gaynor fueron los ganadores del primer Oscar al mejor actor y mejor actriz. Bengochea Constanza (Redactora Soft News)

También Charlie Chaplin recibió un Oscar honorífico, aunque su distinción generó controversia en la industria. En ese momento, Chaplin fue reconocido por su versatilidad e innovación en el cine, particularmente por su trabajo en El Circo, donde escribió, dirigió, produjo, protagonizó y compuso la música. Sin embargo, este nivel de involucramiento en tantas áreas llevó a la Academia a preocuparse por su dominio en varias categorías.

Para evitar que Chaplin monopolizara la ceremonia, la Academia decidió que no compitiera en las categorías principales entregándole un premio especial por su “versatilidad y genialidad en la actuación, escritura, dirección y producción”. Esta decisión dividió las opiniones: algunos lo consideraron un gesto justo para reconocer su talento excepcional, mientras que otros lo vieron como una forma de limitar su éxito en un evento diseñado para honrar la excelencia en todas sus formas. Cuatro décadas después, en 1972, el artista recibió otro Oscar honorífico por su contribución incalculable en el desarrollo del cine como arte. Esta ceremonia fue especialmente emotiva: Chaplin se llevó una ovación de pie de más de 12 minutos, la más larga en la historia de los premios.

Charlie Chaplin's Honorary Award 44th Oscars (1972)

La estatuilla y el nombre de los Premios

La icónica estatuilla fue diseñada por el director artístico Cedric Gibbons, quien imaginó a un caballero con una espada sobre un rollo de película. El escultor George Stanley fue el encargado de darle forma. Al principio, se fabricaba en bronce sólido recubierto de oro, pero durante la Segunda Guerra Mundial, la escasez de metales obligó a usar yeso pintado. Terminada la guerra, los ganadores pudieron canjearlas por las versiones doradas. Actualmente, están hechas de aleación de britanio (una mezcla de estaño y antimonio) y recubiertas con una fina capa de oro de 24 quilates. Cada una mide 34 centímetros, pesa 3,85 kilogramos.

Bob Hope, el actor y comediante fue el anfitrión por excelencia, presentó la ceremonia en 19 ocasiones, desde 1940 hasta 1978 (Hulton Archive//Getty Images)

El nombre original de los premios era Premio de la Academia al Mérito, sin embargo nadie lo conoce así, para el mundo son “Los premios Oscar”. ¿El origen del apodo? Un misterio. La versión más famosa dice que Margaret Herrick, bibliotecaria y futura directora de la Academia, miró la estatuilla y exclamó que parecía su tío Oscar. Y así, con la informalidad de una reunión familiar, nació el nombre. El apodo se popularizó cuando el columnista de Hollywood Sidney Skolsky lo usó, en 1934, para referirse al premio de Katharine Hepburn como Mejor Actriz. Sin embargo, la Academia, tardó en adoptar el nombre oficialmente: lo hizo recién en 1939.

El salto a la pantalla

Volviendo a la ceremonia de los premios, al año siguiente de su inauguración, fueron transmitidos por radio, aunque su fama llegó en 1953 cuando el evento fue retransmitidos por televisión a través de la emblemática cadena NBC. Marcó un antes y un después: el público tuvo acceso al espectáculo desde sus hogares, algo revolucionario para la época. Fue el inicio de los Oscar como un espectáculo mediático de alcance masivo.

La entrega de los premios Oscar se convirtió en un espectáculo global cuando, el 19 de marzo de 1953, se realizó la primera transmisión por televisión del evento. Bengochea Constanza (Redactora Soft News)

Aquel día, por primera y única vez en la historia, la ceremonia tuvo doble sede. Se celebró en simultáneo en el RKO Pantages Theatre en Los Ángeles y el NBC International Theatre en Nueva York. Esto permitió que tanto las estrellas de Hollywood como las figuras del cine en la Costa Este pudieran participar. Los presentadores fueron Bob Hope, quien dirigió la ceremonia desde Los Ángeles y Fredric March que hizo lo propio desde Nueva York.

The First Televised Oscars Opening In 1953

Desde 1976 la ceremonia de los Oscar encontró su hogar televisivo en la cadena ABC. De este modo, lo que comenzó como una modesta celebración se convirtió en la gala más importante del cine. Un evento que cada año recuerda al mundo que, en Hollywood la magia no solo está en las películas, sino también en el show que las origina.

Los nominados a los premios Oscar 2025 serán revelados el viernes 17 de enero de 2025.

Constanza Bengochea Por

Temas Historias LN