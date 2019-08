Primera modelo trans en Victoria´s Secret

La modelo brasileña Valentina Sampaio Fuente: LA NACION

NUEVA YORK (The New York Times).- Victoria's Secret ha contratado por primera vez a una modelo abiertamente transgénero para una sesión de fotos de su catálogo: la brasileña Valentina Sampaio, según declaraciones de su agente. Erio Zanon, el representante de Sampaio, dijo que la mujer de 22 años fue contratada para un catálogo de VS Pink, la línea atlética de la marca de lencería.

Zanon dijo que Sampaio "cree que esta es una gran oportunidad para romper barreras" en el mundo de la moda "y para contribuir a que haya una mayor representación de todos".

"Nunca dejen de soñar, gente", escribió Sampaio en una publicación de Instagram. La selección de Sampaio fue vista por algunos como un paso que se debía haber tomado desde hace tiempo por empresas como Victoria's Secret, marca que ha enfrentado críticas de que es anacrónica y ajena a la realidad.

"¡Guau, por fin!", comentó en la publicación de la modelo Laverne Cox, actriz de Orange is the New Black, que ha hablado públicamente de sus dificultades como persona trans en la industria.

Apenas el año pasado Ed Razek, el jefe de Mercadotecnia de L Brands, la empresa matriz de la marca, dijo que no tenía interés en tener a modelos trans en sus catálogos. Después se disculpó por esa declaración que hizo en una entrevista con Vogue.

Un representante de Victoria's Secret no respondió a solicitudes para hacer comentarios cuando fue contactado el lunes, el mismo día en que Razek anunció su jubilación.

Algo más que disculpas

En noviembre de 2018, salieron publicadas citas de Razek en las que decía que no pensaba que la empresa tuviera necesidad de contratar a modelos que calificó, erróneamente, de "transexuales". Después se disculpó en la cuenta de Twitter de la empresa y dijo que su comentario "pareció insensible".

"Para ser claros, definitivamente sí contrataríamos a una modelo transgénero para la pasarela", dijo. "Hemos tenido modelos trans que van a las audiciones. como tantas otras no quedaron, pero nunca fue una cuestión de género. Admiro y respeto su camino para acogerse como son en realidad".

Gladd, asociación que defiende y promueve temas de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, celebró que la contratación de Sampaio se produce en momentos en que las personas trans se han vuelto más visibles en campañas de distintas marcas como Calvin Klein, Gap y H&M. En 2017, Playboy tuvo a su primera Playmate transgénero y Geena Rocero, una mujer trans, fue escogida para la edición de este verano.

Victoria's Secret sigue siendo una marca de lencería líder en Estados Unidos, pero su participación de mercado ha caído a medida que ha tenido problemas para presentarse con una imagen más actual.

Sus pasarelas con modelos muy delgadas en tanga y sostenes estilo push-up han sido criticadas como sexistas y anticuadas, mientras que enfrenta una mayor competencia de empresas emergentes que promueven la inclusión como Third Love y Savage x Fenty (de Rihanna).

"Si no puedes modernizarte, si no puedes escapar de tus raíces, entonces vas a tener dificultades para mantenerte relevante", dijo Mette Kurth, abogada especializada en bancarrotas que trabajó con la marca de lencería Frederick's of Hollywood. "Y ese es el problema ahora [de Victoria's Secret]. Su identidad está cimentada en algo que les parece retrógrado a muchas mujeres".

La modelo Karlie Kloss hace poco le dijo a Vogue que decidió dejar de trabajar con Victoria's Secret porque sentía que la imagen de la marca "no refleja en realidad" quién es ella ni el mensaje que quiere "promover a todas las mujeres jóvenes del mundo sobre qué significa ser bella".