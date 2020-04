Sufrió una hemorragia nasal y desencadenó en perdida total de la memoria. Su novio la reconquistó reviviendo todo por primera vez

Muchas veces la realidad supera la ficción y esto es lo que le ocurrió a una joven pareja de Londres. Al igual que la película Primeras 50 citas, una chica llamada Sophie Clayton sufrió una hemorragia que le provocó la pérdida de memoria total y su novio la reconquistó para continuar teniéndola en su vida.

Exceptuando los detalles que diferencian a la trama de Adam Sandler y Drew Barrymore con el desenlace que sufrió la muchacha, la manera de afrontar la desesperada situación del novio fue casi igual a la de la película.

Sophie tenía 26 años en noviembre del 2019 cuando sin razón aparente, comenzó a sangrar su nariz. Según ella relató, no sufría de hemorragias por lo que simplemente se sentó con su madre a esperar que se detuviera. Sin embargo, tras 20 minutos el sangrado no paraba y comenzó a derramar también por su ojo izquierdo .

Su madre pensó que estaba sufriendo una hemorragia cerebral y pidieron asistencia médica. Al cabo de unas horas, los médicos descubrieron que tenía un trastorno neurológico funcional (FND), una condición en la que se interrumpen las señales entre el cerebro y el sistema nervioso. Esto trajo como consecuencia que perdiera absolutamente toda la memoria.

Tras el diagnostico, la joven tuvo que recibir fisioterapia antes de que se le permitiera regresar a casa con sus padres en una silla de ruedas

"Era como si me hubieran limpiado el cerebro , no podía recordar nada, no tenía idea de quién era nadie, y ni siquiera sabía mi nombre o cuántos años tenía. Un hombre entró al hospital para verme y dije 'No sé quién es'; resultó ser mi padre. Como mamá había estado conmigo todo el tiempo, sabía que debía conocerla, pero no reconocí que ella era mi madre", contó en una entrevista con Ladbible .

En ese sentido, a quien tampoco recordaba y formaba parte de su vida era a su novio de dos años y medio: Jonathan Wilson.

"Jonathan fue la última persona a la que le envié un mensaje de texto, así que creo que sabía que tenía novio, pero no quién era exactamente. Cuando llegó a la sala y mi madre nos presentó, instantáneamente comencé a llorar porque estaba muy desesperada por recordarlo, pero no podía".

"Los últimos 26 años de mi vida habían desaparecido de mi memoria. No recordaba quién era antes de despertarme en el hospital. Estaba en una habitación llena de extraños, incluida yo misma y fue absolutamente aterrador", reveló.

Luego del accidente, todo el circulo íntimo de Sophie tuvo que volver a vivir experiencias repetidas con el afán de ayudarla. Actualmente la pareja continúa junta

La situación no fue impedimento para que su pareja intentara volver a enamorarla y pese al dolor e impotencia de no poder hacer nada al respecto, decidió revivir todas las situaciones importantes y especiales que habían tenido juntos.

Viajes, comidas, citas, y cataratas de escenas que habían atravesado juntos: el joven las volvió a recrear para que ella las viva por primera vez y se vuelva a enamorar de él. Y funcionó. Si bien apenas pasaron unos meses desde el accidente, Sophie asegura estar agradecida de la presencia de sus amigos, familia y por supuesto, su novio.

"Me siento tan molesta de perder 26 años de recuerdos que me convirtieron en la persona que soy, pero estoy ansiosa por recrear otros nuevos con todas las personas que amo", concluyó.