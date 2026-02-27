Expertos en Feng Shui explican la razón por la que se debe evitar a toda costa dejar las llaves sobre la mesa

En el universo del Feng Shui, el orden y la limpieza no son solo una cuestión estética, sino que representan pilares fundamentales para el equilibrio energético del hogar. Cada objeto tiene un significado y un impacto en el flujo del “chi”, la energía vital que circula en los espacios. Por eso, algo tan simple como dejar las llaves sobre la mesa puede tener consecuencias muy importantes en nuestra vida diaria.

Los especialistas sostienen que los ambientes despejados favorecen la armonía, la claridad mental y la prosperidad. En cambio, la acumulación innecesaria o el desorden interrumpen el flujo energético y generan estancamiento.

A su vez, las llaves no son un objeto más dentro de la casa, representan el acceso, la protección y el control. Son el símbolo de las puertas que se abren y se cierran, tanto en sentido literal como metafórico. En términos energéticos, están vinculadas con oportunidades, caminos y decisiones.

Los especialistas en esta disciplina recomiendan asignarles un lugar fijo en el hogar (Foto: FreeP¡CK)

Uno de los errores más comunes, según los expertos, es dejar las llaves sobre la mesa del comedor. Este espacio es considerado el corazón del hogar, allí se comparte la comida, el diálogo y el sostén emocional de la familia. Colocar en ese lugar un objeto asociado con el exterior puede, según el Feng Shui, dispersar la energía y alterar la armonía doméstica.

La mesa simboliza nutrición y estabilidad, mientras que las llaves, movimiento y salida. Esa combinación genera un desequilibrio energético. Algunas corrientes dentro de esta filosofía incluso señalan que este hábito podría bloquear nuevas oportunidades o afectar la prosperidad, ya que se mezclan energías de distinta naturaleza en un mismo punto central.

Experto en Feng Shui explica por qué dejar las llaves sobre la mesa podría ocasionar la pérdida de dinero

Además, algunos expertos en esta corriente aseguran que también la falta o pérdida de dinero puede estar asociada a esta práctica. “Si cuando llegas a casa lo primero que haces es dejar las llaves arriba de la mesa. Este hábito podría estar haciendo que el dinero se te escape como el agua. En la sabiduría taoísta, la mesa del comedor es el altar de la abundancia del hogar, un espacio sagrado que nutre la vida y la riqueza. Colocar las llaves allí rompe el equilibrio energético de forma inconsciente”, explicó el experto en energías y tiktoker oriental conocido como Ruxin.

“Las razones son tres. Primero, las llaves simbolizan movimiento y preocupaciones. Al colocarlas en el origen de la riqueza, traen una energía inestable. Así el dinero llega rápido, pero también se va aún más rápido. Segundo, el metal abre la energía hacia afuera y las llaves pertenecen al elemento metal; cuando tocan la mesa del comedor, la energía de la riqueza es empujada hacia afuera”, argumentó.

¿Cuál es el lugar correcto para guardar las llaves?

La recomendación es asignarles un lugar fijo y específico, preferentemente cerca de la entrada del hogar. Puede ser un cuenco decorativo, un pequeño organizador de pared o un cajón destinado exclusivamente a ese fin. El objetivo no es solo ordenar, sino establecer un ritual consciente: llegar a casa y dejar las llaves en su sitio transmite seguridad, estabilidad y control del espacio.