Reconvirtieron una icónica fábrica de cueros en algo nuevo: “Traen a los hijos y terminan jugando ellos también”

Murillo 666, en pleno Villa Crespo, albergó durante casi cuatro décadas una icónica fábrica de cueros, pero hoy el movimiento es otro. Baldosas que se iluminan, paredes que cambian de color y grupos que corren para no “perder vidas”. Allí funciona Lumiverse, un espacio de juegos LED interactivos que combina actividad física, reflejos y trabajo en equipo.

Lumiverse: el primer local exclusivo de juegos LED interactivos

Aquí la tecnología está al servicio del movimiento: cada sala tiene una consigna específica, un sistema de vidas y niveles de dificultad que aumentan a medida que avanza el juego. Las dinámicas pueden ser cooperativas, competitivas o individuales, según la modalidad elegida.

No hay un límite de edad establecido. “De edad, hasta lo que te dé el físico”, dice Camila Hernández, una de las responsables del proyecto. Desde chicos de 5 años que deben ingresar acompañados de adultos hasta personas mayores de 60 participan de la propuesta. Y muchas veces, quienes llegan como espectadores terminan involucrados: “Hay mucha gente que viene y quiere traer solo al hijo… y terminan jugando ellos también”. Ya hubo cumpleaños de más de 30 años y encuentros de empresas after office.

Cómo surgió la idea

El proyecto nació tras un viaje familiar a Estados Unidos. Allí, Juan Pablo Esperanza, pareja de Camila y socio del emprendimiento, conoció un formato similar y decidió replicarlo en la Argentina. “Lo vio y dijo: esto lo tengo que llevar a mi país, no existe nada igual allá”, recuerda ella.

A la iniciativa se sumó Guido Basualdo, amigo de la familia y tercer socio del proyecto. Los tres decidieron dejar sus trabajos anteriores para dedicarse de lleno al desarrollo del espacio.

El desarrollo llevó cerca de un año. El equipamiento fue importado desde China y el emblemático espacio de Murillo se adaptó para albergar siete salas amplias, con estructuras preparadas para soportar actividad física constante y sistemas de programación propios en cada juego.

El recorrido

La experiencia está organizada como un circuito de una hora de duración. Los grupos, de entre dos y seis personas por sala, van rotando por cada espacio en turnos de aproximadamente diez minutos. Al contar con siete salas, la capacidad total alcanza hasta 42 jugadores por turno.

El diseño del recorrido busca que los grupos no se crucen y que todos puedan completar las distintas propuestas dentro del tiempo previsto. Actualmente, el circuito incluye Más Piso Más Lava, Basket Flow, Misión Láser, Pelotas en Juego y Murillo Rush. En breve se incorporará oficialmente El Gran Ojo.

Cada una de las salas plantea una dinámica diferente, con niveles de dificultad que van en aumento y modos de juego que pueden ser cooperativos, competitivos o individuales. Algunas exigen más velocidad física; otras, memoria y estrategia. En todos los casos, el resultado depende de la coordinación del grupo.

Más piso, Más lava

En Más lava, más piso el objetivo es tocar las baldosas azules y evitar las rojas, que descuentan vidas Gentileza/Lumiverse

Es la sala más convocante y la que muchos asocian con el clásico “el piso es lava”. El objetivo es tocar las baldosas azules y evitar las rojas, que descuentan vidas. Cada grupo dispone de ocho vidas por nivel y debe alcanzar una meta (por ejemplo, tocar 35 baldosas azules) para avanzar.

El juego cuenta con hasta 30 niveles de dificultad creciente. A medida que se avanza, la velocidad cambia, aparecen más zonas rojas y se reduce el margen de error. Puede jugarse en modalidad cooperativa, con todos los integrantes trabajando por un mismo objetivo, o en competencia: dos equipos enfrentados o incluso cada jugador con un color asignado que le suma puntos individuales. También existe una versión sin pérdida de vidas, pensada para grupos con chicos más pequeños.

Murillo Rush

Lumiverse, un espacio de juegos LED interactivos que combina actividad física, reflejos y trabajo en equipo Gentileza/Lumiverse

Traslada la lógica del piso a la pared. Aquí los jugadores deben tocar los puntos azules marcados en la pared mientras la “lava” roja se mueve, lo que exige mayor velocidad de reacción y coordinación. Puede jugarse de manera cooperativa o en competencia por equipos, e incluso con modalidad individual por colores.

Basket Flow

En Basket Flow, solo encestando en el aro correspondiente a la opción correcta se avanza de nivel Gentileza/Lumiverse

Combina básquet con consignas digitales. En el modo cooperativo, todos deben encestar en el aro del color indicado por la pantalla. En el competitivo, dos equipos juegan en paralelo en sectores divididos, con un tiempo limitado para sumar puntos.

Incluye una modalidad de preguntas con opciones: la pantalla formula la consigna y cada respuesta está asociada a un color. Solo encestando en el aro correspondiente a la opción correcta se avanza de nivel. También hay versión verdadero o falso para grupos reducidos.

Pelotas en Juego

Es un desafío de puntería y reflejos. Una pantalla indica qué color debe impactarse y los jugadores deben lanzar la pelota al objetivo correcto. Si se golpea el color equivocado, se pierden vidas; en modo competencia, cada participante suma puntos en su propio color.

El ritmo se acelera a medida que se superan niveles y los patrones cambian constantemente.

Misión Láser

En los niveles iniciales, los láseres permanecen estáticos; en los más avanzados, se mueven a mayor velocidad, lo que incrementa la dificultad Gentileza/Lumiverse

Una habitación atravesada por rayos láser que deben esquivarse para llegar al botón que parpadea al fondo y regresar antes de que termine el tiempo. El objetivo es ir y volver: al presionar el botón del extremo, se activa el del lado contrario.

En los niveles iniciales, los láseres permanecen estáticos; en los más avanzados, se mueven a mayor velocidad, lo que incrementa la dificultad. El grupo puede decidir si avanzar de a uno o todos juntos. La coordinación es fundamental, ya que tocar un láser descuenta tiempo o penaliza el intento.

El Gran Ojo

Botones numerados distribuidos en el espacio deben tocarse en el orden que indica la pantalla: puede ser del menor al mayor, solo números pares o distintas combinaciones que cambian en cada nivel.

Mientras el grupo busca la secuencia correcta, un “ojo rojo” titila y obliga a todos a esconderse durante unos segundos para no perder vidas. La ubicación de los números varía en cada partida, lo que exige atención constante y estrategia colectiva.

Cuándo, dónde y cómo reservar

Lumiverse funciona en Murillo 666, en Villa Crespo. Abre de martes a jueves de 16 a 22; los viernes de 16 a 0; los sábados de 13 a 0; y domingos y feriados de 13 a 22.

La experiencia dura una hora e incluye el recorrido completo por las siete salas. El valor actual es de $32.000 por persona para mayores de 12 años y $25.000 para menores de 12.

El espacio cuenta además con un minibar con opciones para antes o después del juego: medialunas, empanadas, tostados, licuados, exprimidos y gaseosas, una opción pensada tanto para quienes esperan como para quienes salen de la experiencia y se quedan un rato más.

Las reservas se realizan por turno y los grupos pueden ser de entre dos y seis personas por sala.

Más allá de la tecnología, la experiencia termina casi siempre con comentarios cruzados sobre quién reaccionó más rápido o qué sala resultó más desafiante. Para muchos, la competencia no se cierra en la puerta: suele quedar pendiente la revancha.