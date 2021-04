Programa de ocio

Todas nuestras maldiciones se cumplieron, de Tamara Tenenbaum

Si en El fin del amor Tamara Tenenbaum narraba su salida del judaísmo ortodoxo y su ingreso al amor laico desde un perfil teórico, Todas nuestras maldiciones se cumplieron bien puede leerse como su contracara literaria. Como si ambos libros formaran un díptico sobre su vida. En la ficción, sin embargo, no hay certezas ni argumentos: solo retazos de historias. Escenas que parecen intrascendentes, como en los cuentos de Martín Rejtman, pero que son capaces de esquivar ese desapego tan propio de cierto realismo norteamericano. Tamara vuelve sobre su crianza en el ambiente cerrado de una comunidad religiosa y luego narra el tránsito hacia la madurez y el mundo de los afectos. Las situaciones que describe son mínimas porque son particulares y justamente por eso son importantes: porque le importan a ella. Nos hablan de su universo emocional, de la relación con su familia y su clase. Tenenbaum confía en el detalle como si de cada objeto pudiera deducirse la totalidad del universo. Por momentos, esos mismos detalles se presentan como una sucesión de flashes que dan forma a un ambiente o clima de época. Pero, otras veces, aparecen como flotando, sin una función narrativa clara. Y es ahí cuando la autora logra correrse del centro del relato y dejar que los recuerdos e imágenes hablen por sí mismas, sin responder a una búsqueda de sentido. Eso que Barthes describió alguna vez como “el efecto de lo real”. Editorial emecé / notanpüan

Fresca, laboratorio de pastas

“Fresca no es una fábrica, es un laboratorio de pastas”, explica Manuel Urbano, director comercial de Fresca, a la hora de presentar esta iniciativa gourmet con sello italiano. “Antes de entrar en producción probamos los sabores, el desarrollo del relleno y los gustos apropiados para cada estación”, agrega. Ese es el concepto al que apostó el chef oriundo de Alba Mario Scolla cuando, a fines del año pasado, decidió embarcarse en este nuevo proyecto. Una apuesta por los sabores tradicionales –todas las máquinas que usan son italianas así como los tomates seleccionados para las salsas– y por los productos frescos, en la medida en que no usan ningún tipo de conservante ni colorantes. La idea, en un comienzo, era trabajar principalmente como local de venta directa pero con la llegada de la pandemia todo cambió. El delivery hizo crecer la demanda hasta el triple de lo que venían trabajando, sobre todo en invierno. “En Italia la pasta se come todo el año. Pero acá, la gente compra mucha mas pasta con climas fríos. El argentino come parrilla en verano y pastas en invierno”, bromea Urbano. Los platos que más salen son los ravioles de ricota con tomates secos y los linguine al pesto genovés pero, probablemente, la propuesta ideal para el delivery sean los boxes para 2, 4, 6 y 8 personas. Tienen 4 opciones: Amalfi, Taormina, Rimini y Portofino. Cada uno contiene aproximadamente 10 platos que incluyen antipasti, pastas frescas, salsas y varios postres. Todo se puede probar en Migueletes 921 (pickup) y cuentan con delivery hasta las 20. Más info: frescalapasta.com

