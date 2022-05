Pronóstico del tiempo: fuertes ráfagas de viento y probabilidad de lluvias, cómo viene la semana

Lunes: ventoso e inestable

Malas noticias para todos aquellos que tengan que moverse hoy por la vía pública o tengan alguna actividad al aire libre ya que estarán a merced de chaparrones intermitentes y fuerte viento frío. No importa lo que el mercurio diga, todo aquel que quede expuesto a las ráfagas del sudoeste tendrá una percepción invernal. Se espera un amanecer con cielo cubierto y probabilidad de lluvias entrecortadas. La mañana podría mostrar rachas de viento de hasta 40 Km/h por lo que deberá abrigarse mucho más de lo que su percepción le indique antes de salir de casa. La jornada continuará inestable con probabilidad de chaparrones vespertinos en una tarde ventosa con el termómetro recortándose en 16°C. La noche quedará expuesta a precipitaciones aisladas pero conservando el fuerte viento en superficie sacudiendo puertas y ventanas en un cierre con 13°C.

Martes: se vuela Buenos Aires

El martes repite las variables del día anterior, con menor probabilidad de precipitaciones pero con igual o mayor velocidad de viento. Se estima una mañana mayormente nublada, con probabilidad de lluvias aisladas y una mínima de 10°C. La tarde se proyecta muy ventosa, conservando la posibilidad de precipitaciones aisladas con máxima de 16°C. Recién la noche recuperaría algo de estabilidad en un cierre con 12°C y fuertes ráfagas frías. Abrigarse mucho aquellos que vuelvan tarde.

Miércoles: con viento pero sin lluvia

La mañana del miércoles acusará tanta circulación de aire frío de los días anteriores con una mínima más baja, se prevé 8°C de piso térmico con percepción más baja por el viento fuerte en superficie. En el conurbano, la sensación térmica puede llegar a ser disparatadamente baja. No se espera lluvias aunque todavía conservaremos mucha nubosidad baja lo que nos seguirá dando sol intermitente. Hacia el mediodía se atenuará la velocidad de viento, la tarde seguirá mostrando mucha nubosidad con una máxima de 16°C. Hacia la noche empieza a aplacarse definitivamente el viento dando por terminado el evento de ráfagas frías.

Jueves: amanecer invernal

El jueves nos devolverá la paz atmosférica, con una mañana de viento leve del sur, cielo parcialmente nublado y mínima de 7°C. Se espera una jornada con menos nubosidad y más sol, con el termómetro empezando una tímida recuperación llegando a 17°C vespertinos. Al atardecer, girará la veleta anunciando viento leve desde el norte cortando una hilera de cinco días con viento desde el cuadrante sur.

Viernes: repunta el mercurio

El viernes seguirá con la gradual recuperación térmica, la mínima subirá un par de escalones ubicándose en 9°C, en una mañana con viento leve y cielo algo nublado. Será la jornada con más sol de toda la semana y junto al suave viento del norte llevarán la máxima hasta 18°C en una agradable tarde a pleno sol. La noche cierra estable en 14°C sin ningún capricho atmosférico para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

El fin de semana conservará el viento norte por lo que se espera que la temperatura siga levantando. El sábado podría mostrarse parcialmente nublado con máxima de 19°C, el domingo podría comenzar muy nuboso para rematar con una tarde a pleno sol, inclusive se podría esperar un batacazo térmico con el mercurio acariciando los 22°C.

Eso es todo, amigos y amigas. No subestimen el evento de ráfagas de hoy y mañana, y esperemos que la precipitación no complique más las cosas. Recuerden que los valores de temperatura serán un dato anecdótico para los que estén en la calle. Estar expuestos a las ráfagas significará una percepción de hasta cuatro grados menos con respecto a lo que diga el termómetro. No llueve en la jornada del censo aunque se espera un día de viento frío que desalentaría cualquier actividad al aire libre.

Tengan todo una gran semana

@JopoAngeli