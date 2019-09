Pronóstico reservado: primavera que no llega

Hoy, amanecer con baja sensación térmica. Tarde con poco sol y máxima de 17°C. Temperatura en ascenso hacia el fin de semana. Probabilidad de precipitaciones el sábado hacia la tarde y noche Crédito: Augusto Costanzo

Escenas del capítulo anterior

El Yeti volvió a la ciudad y su rugido llevó la sensación térmica a valores bajo cero en el sector suburbano. Los laburantes intentaron evadir su furia escudados en varias capas de ropa que apenas servían para mitigar el viento helado. Cada crepúsculo se hacía más duro, cada mañana representaba un nuevo desafío de supervivencia ante un macabro experimento de criogenia. Al frío se le agregaron las nubes y la ciudad perdió todos sus colores. Solo la primavera podrá salvarlos y para eso deberán introducir el código secreto para desactivar a Pie Grande luego de cantar "Neverend story" pero todo se complica sobre el final poniendo en riesgo el fin de semana.

Jueves: último día polar

Los amantes del invierno podrán despedirse en el amanecer de lo que podría ser la última mañana polar en la ciudad y especialmente en el conurbano donde el bajo cero hizo que todos volvieran a emponcharse como esquimales. Los que ya están hartos del frío deberán sobrellevar su última batalla frente a la baja sensación térmica matinal. Podría quedar mucho frío por delante pero difícilmente volvamos a este escenario siberiano.

El jueves abre una ventana de dos días con viento del este lo cual elevará progresivamente al mercurio. El aire, al llegar desde el río, mucho más húmedo que el seco viento patagónico, meterá mucha nubosidad baja, lo cual por un lado le pondrá techo a la máxima al sacarnos el sol pero sostendrá la temperatura nocturna, que no es mal negocio. Ya a partir de hoy tendremos una leve recuperación del termómetro con una mínima de 5°C para el área metropolitana y 3°C para la franja suburbana. Son dos escalones más arriba que los últimos días y quizás con un poco menos de viento en superficie pueden moldear una mañana de frío intenso pero no antártico en la capital.

La jornada transcurre con poco o nada de sol y ya no tendremos a Febo abrazándonos y dándonos calor, por lo que la máxima se recorta en 13°C, al igual que ayer. Más allá del sobrevuelo de algunos cúmulos bajos muy cargados con cara de pocos amigos no hay previsión de lluvia para hoy. El cielo nublado paga la apuesta a la medianoche atenuando el descenso de la temperatura con un cierre en 10°C.

Viernes: saliendo del frío intenso

Un manto de nubes continúa techando la ciudad y en el arranque vuelven a jugar a favor cuando cuiden que la mínima no baje de los 7°C. Ya no estaríamos ante una mañana hostil como la de comienzos de semana. Es otro día opaco, frío y algo ventoso pero el viento del este permite que el mercurio se anime hasta los 16°C a la tarde, nada mal en relación con cómo veníamos. El día transcurre muy nuboso, pero sin ningún sobresalto, y la noche se sigue mostrando estable. Los que salgan se moverán con 11°C a la medianoche confirmando que, si bien habrá que abrigarse mucho, parece que dejamos atrás las noches heladas por un rato.

Sábado: la tarde en duda

El arranque mostrará al mercurio porteño con dos dígitos de salida por primera vez en la semana. No son todas buenas para el sábado así que destaquemos el amanecer más amable de los últimos días. El termómetro no rompe el piso de los 10°C, pero deberá enfrentar un nuevo pulso de aire frío y puede que el sol lo deje de garpe gran parte del día, aún así lograría tocar los 17°C. La segunda parte de la jornada es un verdadero misterio. Hay simulaciones que marcan lluvias débiles y hay corridas que no muestran ni una gota. Vamos a pararnos en la vereda pesimista mediante el método tibetano de baja expectativa estadística llamado "covering my ass" por el cual me inclino prudentemente hacia el escenario más desfavorable, así que remarcaré la probabilidad de precipitaciones. Si usted tiene mucho en juego por culpa de una potencial lluvia no sea pesimista y siga atentamente las actualizaciones. La noche tiene un poco más de chance de sobrevivir.

Domingo: sin lluvias ni frío

La jornada dominical recupera cierta estabilidad y está afuera de todo pronóstico de precipitaciones, por lo cual la hace la indicada para armar algún plan para salir un rato de casa. La mañana se muestra en 11°C, conservando el semblante de nubes bajas que nos dejan con poco sol y poco viento en superficie. No parece un termómetro tan gentil el del mediodía (15°C) como para sacar la mesa. Aunque la temperatura puede igualar los 17°C del sábado. Se estima todo un día con viento leve del sur y un ambiente mucho más seco. La noche proyecta 13°C, un registro no tan bajo para los que vuelvan tarde.

Spoiler alert

Justo cuando el mercurio empezaba a reposicionarse sufrirá un nuevo cachetazo de aire frío, no tan fuerte como el pulso polar pero lo suficiente como para hacernos retroceder algunos casilleros hasta máximas nuevamente frías que no superen los 14°C. Vuelven las mañanas frías pero sin sensación térmica estridentemente baja.

Eso es todo, amigos. En la comunidad meteorológica ya estamos en primavera, pero, cómo explicarlo cuando usted se la pasa tiritando en la parada esperando que llegue el bondi. Todavía nos queda frío por delante, pero por suerte para el laburante que se congela al amanecer estaríamos hoy ante la última función del bajo cero suburbano.

Hasta la semana que viene.

