Una ciudad argentina en el top 10 de destinos para viajar en 2026, según un reconocido portal de turismo

Tripadvisor publicó su ranking “Destinos de viaje que marcan tendencia en el mundo” para 2026 y, entre los primeros diez puestos, aparece una ciudad argentina: San Carlos de Bariloche, en el lugar 10.
La lista forma parte de los premios Travellers’ Choice “Lo Mejor de lo Mejor”, que se basan en el volumen y la calidad de opiniones y calificaciones de la comunidad durante un período de 12 meses; según la propia plataforma, menos del 1% de sus perfiles alcanza ese hito.
En la descripción del puesto argentino, Tripadvisor destaca a Bariloche como base para aventuras al aire libre más allá de los glaciares —senderismo, kayak, pesca, rafting— y suma dos guiños de identidad local: chocolate artesanal y “la primera tienda de Patagonia en la Patagonia. Entre las “excelentes cosas que hacer”, señala categorías como tours de naturaleza y vida silvestre, tours de medio día, cascadas y tours culturales.
Luego, el portal especializado en turismo destaca que “en la base de los Andes, San Carlos de Bariloche es un destino para esquiar mundialmente famoso, establecido en un paisaje que ofrece todas las maravillas naturales de la Argentina”.
Y agrega: “Los visitantes pueden experimentar la nieve, los lagos y las tranquilas playas, junto con vibrantes clubes nocturnos y cocina gourmet. Durante todo el año, la zona es sede de varios festivales de música, exhibiciones de arte, exposiciones y convenciones”.
El top 25 de destinos tendencia 2026 según TripAdvisor: la lista completa
- Madeira (Portugal)
- Tiflis (Georgia)
- Chicago (Estados Unidos)
- Quy Nhon (Vietnam)
- Puerto Escondido (México)
- Milán (Italia)
- Glasgow (Reino Unido)
- Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
- Recife (Brasil)
- San Carlos de Bariloche (Argentina)
- Viena (Austria)
- Menorca (España)
- Taghazout (Marruecos)
- Burdeos (Francia)
- Cali (Colombia)
- Okinawa City (Japón)
- Bentota (Sri Lanka)
- Halifax (Canadá)
- Dominica
- Big Sky (Estados Unidos)
- Girona (España)
- Trondheim (Noruega)
- Islas Cook
- Belfast (Reino Unido)
- Livingstone (Zambia)
