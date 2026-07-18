Proverbio chino: “El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años; el segundo mejor momento es ahora”

Es muy común mirar atrás y experimentar una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Pensamos en los idiomas que no aprendimos, los proyectos que postergamos, los hábitos que nunca consolidamos o las veces que no nos arriesgamos. En ese mar de lamentos es donde un célebre proverbio chino, rescatado por la tradición y adoptado por el liderazgo moderno, cobra una fuerza arrolladora, que además recuerda que, aunque el pasado es inmodificable, el presente está bajo nuestro control: “El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años; el segundo mejor momento es ahora”.

La metáfora del árbol como enseñanza ante el lamento por el tiempo perdido

La metáfora del árbol es perfecta. El ejemplar, que conocemos como majestuoso, que hoy da sombra y frutos, requirió de una semilla plantada hace dos décadas. Si hubiéramos tomado aquella decisión en su momento, hoy disfrutaríamos los resultados. Sin embargo, lamentarse por el tiempo perdido es un ejercicio sin sentido que solo genera parálisis. La verdadera sabiduría no radica en añorar lo que pudo haber sido, sino en entender que el presente es la única ventana de oportunidad real que poseemos.

Cuando se dice “plantar nuestra semilla” hoy —ya sea iniciar un negocio, aprender una habilidad o cambiar de rumbo profesional—, se construye el refugio de nuestro “yo” del futuro. No importa si empezamos tarde en comparación con otros; lo único que realmente cuenta es romper la inercia de la postergación. Cada gran logro comenzó con una decisión pequeña, incómoda y, muchas veces, tardía.

La verdadera sabiduría no radica en añorar lo que pudo haber sido, sino en entender que el presente es la única ventana de oportunidad real que poseemos Freepik

Este proverbio es, en última instancia, una inyección de optimismo. Nos libera de la culpa de los años perdidos y nos otorga la responsabilidad absoluta de nuestro destino inmediato. Convierte la frustración del “ya es tarde” en la energía del “comienzo hoy”, lo que nos lleva a la acción y deja atrás la procrastinación.

Es que, tal como transmite el refrán, el tiempo va a seguir pasando de todos modos, sin detenerse por nuestros remordimientos. Por eso, la pregunta clave que plantea esta filosofía no es por qué no se empezó hace veinte años, sino qué se va a cosechar dentro de dos décadas si se decide dar ese primer paso ahora mismo.