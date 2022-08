Puso un cartel en su restaurante quejándose de que no consigue empleados y las redes estallaron

José Eugenio Arias-Camisón es dueño de El asador de Guadalmina, un famoso restaurante ubicado en Marbella, España. Sin embargo, en este último no se hizo reconocido por la calidad de sus platos, sino por el polémico cartel que puso en las puertas de su restaurante y que causó indignación en muchos usuarios de Twitter.

En la imagen difundida en las redes sociales, se ve un gigante cartel en la puerta del restaurante que dice: “Llevamos un año buscando camareros, ayudantes de cocina y parrilleros. Pagamos por encima del convenio y no aparece nadie”.

El mensaje que compartió El asador de Guadalmina en las puertas del restaurante Twitter

Pero eso no fue lo único, ya que el dueño dio su opinión sobre la situación actual en España: “Tenemos a más de tres millones de parados [desempleados] cobrando el subsidio (10.000 en Marbella y 5.000 en Estepona); 203.000 personas cobrando el ingreso mínimo vital y un número indeterminado de inmigrantes ilegales, cobrando una pensión y teniendo asistencia sanitaria”.

Por último, José Eugenio concluyó: “Vergüenza nacional”, resaltó en mayúsculas y negrita. Sin embargo, esta imagen que se viralizó tuvo respuesta por parte de distintos usuarios que se indignaron con el enunciado.

Fue tan repudiado -y denunciado- en Twitter que la red social le suspendió la cuenta: “El dueño del Asador Guadalmina no encuentra camareros que acepten sus condiciones y ahora tampoco va a encontrar su cuenta de Twitter”, escribió el periodista Rubén Sánchez junto a una captura de la cuenta suspendida por “incumplir las reglas de Twitter”.

La cuenta de Twitter de José Eugenio Arias-Camisón fue suspendida Twitter

“Me pregunto quién querría trabajar para un tío que miente tanto”, manifestó un usuario; “Como me alegro de que al fascista este le hayan suspendido la cuenta, ya era hora”, respondió otro; mientras que otro expresó: “Seguramente no encuentre empleados, porque no debe limpiar los látigos entre turno y turno, cosa muy desagradable. Ya que te pague lo que te tocaría, sería toda una odisea”.

No obstante, a raíz de esta imagen viral, salió a la luz otra situación en la que estuvo involucrado el dueño del restaurante y fue la dura respuesta que recibió por parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que expuso la situación a la que se someten los empleados del restaurante de El asador de Guadalmina. En el mismo, se refirieron a una vieja publicación en el que el dueño no puede “servir arroz” porque “no hay trabajadores que quieran trabajar”.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores de España expuso en un comunicado las condiciones laborales a las que somete el restaurante a sus empleados Twitter

En la publicación, el sindicato manifestó las condiciones que ofrece José Eugenio Arias-Camisón: “Jornada laboral de 12 horas diarias, 6 días a la semana, es decir, 72 horas a la semana, cuando el máximo legal es de 40. Salario de 900 euros, la mitad del mismo la paga en negro. Alta a la Seguridad Social de un 30% de la jornada”.

Por último, el comunicado concluyó que “cuando un empresario engaña a la Seguridad Social y no aporta lo que debe a la misma, al fin y al cabo nos afecta a todos porque no se pueden pagar las pensiones, las bajas por maternidad, los subsidios o la sanidad, derechos todos estos conquistados por la clase obrera. Necesitamos una legislación laboral que, si existe esclavitud y fraude a la Seguridad Social, envíe al empresario a la cárcel”.