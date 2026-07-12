Qué dice la psicología de las personas que guardan silencio en conversaciones grupales

En reuniones familiares, encuentros con amigos o incluso en el trabajo, suele haber una persona que participa poco de la conversación y prefiere mantenerse en silencio mientras el resto intercambia opiniones. A simple vista, este comportamiento puede interpretarse como timidez, inseguridad o desinterés, pero la psicología sostiene que existen múltiples razones por las que alguien decide hablar menos en un grupo.

De acuerdo con el portal especializado Psicología y Mente, ser una persona poco habladora implica tener una tendencia natural a ser reservada en la comunicación verbal. Esto no significa necesariamente que alguien sea tímido o introvertido, aunque ambas características pueden coincidir.

Por lo general, quienes hablan poco prefieren escuchar antes que intervenir, analizan cuidadosamente qué decir y eligen el momento adecuado para hacerlo. Además, suelen evitar hablar por hablar y priorizan intervenciones que consideran realmente valiosas.

En entornos laborales o educativos, esta actitud puede parecer para muchas personas desinterés (Foto: Pexels)

Los especialistas también señalan que muchas de estas personas poseen una personalidad reflexiva y necesitan procesar internamente sus ideas antes de expresarlas. Esa forma de funcionamiento hace que, en conversaciones dinámicas o con muchos participantes, muchas veces no lleguen a intervenir antes de que el tema cambie.

Por su parte, el comunicador especializado en habilidades sociales y conferencista TED Roberto Pérez Marijuán explicó en un video publicado en TikTok que, en algunos casos, hablar poco puede ser una respuesta aprendida a partir de experiencias vividas en la infancia. “¿Te has fijado en que en los grupos siempre hay alguien que habla muy poco? No molesta, ni interrumpe, pero tampoco entra del todo. Lo fácil es pensar que no tiene nada que decir o que está incómodo. Pero la realidad es mucho más interesante”, expresó.

“Porque hablar poco no es siempre a causa de la timidez. A veces es protección. Personas que crecieron en entornos donde cada vez que hablaban, les corregían o les juzgaban. Y su cerebro aprendió a no exponerse. Otras veces es simplemente autoexigencia. Quieren aportar algo perfecto y como no encuentran la frase a tiempo, se callan”, afirmó.

Qué significa que una persona no hable en reuniones

El especialista también señaló que algunas personas permanecen en silencio porque necesitan comprender primero el contexto antes de intervenir. “Y también están las personas que hablan poco porque escuchan mucho. Necesitan observar, entender el ambiente, leer la energía. Y cuando ya tienen esa frase perfecta, la conversación ya cambió de tema y su intervención ya no sería pertinente”, sostuvo.

Pero los silencios pueden poner incómodas a las personas que se encuentran alrededor del individuo e incluso significar una falta de respeto. “El problema es que hablar poco también tiene efectos secundarios. En el trabajo parece que no participas. En lo social, que pasas. En la familia, que no te mojas. Y no es verdad. Simplemente tienes otro ritmo”, señaló el comunicador español.

Rápidamente, el video del experto se volvió viral en TikTok, donde cientos de personas dieron su opinión sobre esta mirada. “Muchas veces no hablo porque me doy cuenta de que la gente está más interesada en escucharse a sí misma que a otros”, expresó un usuario; a lo que otro agregó: “Yo hablo poco porque soy muy vergonzosa y siento que se me va a juzgar o que voy a hacer el ridículo”.