Qué significan los triángulos que traen los neumáticos
Esta pequeña señal geométrica en el lateral de las ruedas es un indicador clave para prevenir accidentes y saber exactamente cuándo realizar un cambio
- 3 minutos de lectura'
Las ruedas de un vehículo son el único punto de contacto con el suelo, lo que las convierte en un objeto crítico para la seguridad vial. Aunque sus laterales están llenos de códigos y números que la mayoría de los conductores ignora, existe un símbolo pequeño pero fundamental que jamás debería pasarse por alto: el triángulo de seguridad.
Los especialistas en mecánica automotriz insisten en que comprender la función de esta figura geométrica es vital para evaluar la vida útil de la goma. En realidad, estos triángulos actúan como una guía visual rápida para localizar los “testigos de desgaste”, que son unos tacos de goma ocultos dentro de los canales principales de la banda de rodamiento. Cuando el relieve del neumático se gasta y queda al mismo nivel que estos bloques internos, significa que la cubierta llegó a su límite legal y seguro, por lo que exige un reemplazo inmediato. Una cubierta nueva suele tener entre seis y ocho milímetros de profundidad, pero ese grosor se reduce inevitablemente con el rodaje.
Circular con componentes excesivamente desgastados altera por completo el comportamiento del coche. Al perder profundidad en el dibujo, el neumático pierde la capacidad de evacuar el agua en días de lluvia, lo que eleva el riesgo de sufrir aquaplaning y perder el control. Asimismo, la distancia necesaria para frenar se estira peligrosamente y el auto pierde estabilidad al tomar curvas o realizar maniobras de emergencia. Por si fuera poco, una banda de rodamiento (la parte del neumático que está en contacto directo con el suelo) debilitada es mucho más vulnerable a sufrir pinchazos o reventones ante altas temperaturas.
Para mantener la seguridad en las rutas, los expertos sugieren adoptar tres hábitos esenciales en el mantenimiento vehicular:
- Medir la presión y el dibujo: se debe revisar la presión mensualmente y vigilar que la profundidad del relieve nunca baje del límite legal de 1,6 milímetros.
- Inspección visual: es necesario buscar desgastes irregulares, grietas o bultos en los laterales.
- Controlar la antigüedad: aunque tengan dibujo, los neumáticos con más de diez años de fabricación (incluyendo la rueda de auxilio) deben ser evaluados por profesionales, ya que el caucho se vence y se endurece con el tiempo.
- 1
Lo vio sentado en una esquina, pensó que estaba perdido y descubrió a un perro reactivo que pedía cariño: “Si me seguís, te puedo ayudar”
- 2
Según la psicología, existe un motivo por el que algunas personas mayores se vuelven más silenciosas
- 3
El blanco equivocado. Una mala decisión, una emboscada brutal y ocho impactos de bala: cómo murió Facundo Cabral
- 4
El nombre francés de niña que se volvió viral en la Argentina y cada vez más papás eligen