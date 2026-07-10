Qué significan los triángulos que traen los neumáticos

Las ruedas de un vehículo son el único punto de contacto con el suelo, lo que las convierte en un objeto crítico para la seguridad vial. Aunque sus laterales están llenos de códigos y números que la mayoría de los conductores ignora, existe un símbolo pequeño pero fundamental que jamás debería pasarse por alto: el triángulo de seguridad.

Los especialistas en mecánica automotriz insisten en que comprender la función de esta figura geométrica es vital para evaluar la vida útil de la goma. En realidad, estos triángulos actúan como una guía visual rápida para localizar los “testigos de desgaste”, que son unos tacos de goma ocultos dentro de los canales principales de la banda de rodamiento. Cuando el relieve del neumático se gasta y queda al mismo nivel que estos bloques internos, significa que la cubierta llegó a su límite legal y seguro, por lo que exige un reemplazo inmediato. Una cubierta nueva suele tener entre seis y ocho milímetros de profundidad, pero ese grosor se reduce inevitablemente con el rodaje.

Los triángulos de los neumáticos son vitales para evaluar la vida útil de la goma

Circular con componentes excesivamente desgastados altera por completo el comportamiento del coche. Al perder profundidad en el dibujo, el neumático pierde la capacidad de evacuar el agua en días de lluvia, lo que eleva el riesgo de sufrir aquaplaning y perder el control. Asimismo, la distancia necesaria para frenar se estira peligrosamente y el auto pierde estabilidad al tomar curvas o realizar maniobras de emergencia. Por si fuera poco, una banda de rodamiento (la parte del neumático que está en contacto directo con el suelo) debilitada es mucho más vulnerable a sufrir pinchazos o reventones ante altas temperaturas.

Una banda de rodamiento debilitada es mucho más vulnerable a sufrir pinchazos o reventones ante altas temperaturas freepik

Para mantener la seguridad en las rutas, los expertos sugieren adoptar tres hábitos esenciales en el mantenimiento vehicular: