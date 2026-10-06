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Qué dice la psicología sobre las personas que no comparten nada de su vida en los estados de WhatsApp

Un artículo científico investigó qué motiva a los usuarios de la plataforma de mensajería a postear sus intimidades frente al resto de contactos y por qué sucede

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Un estudio reveló por qué hay usuarios que no comparten fotos en los estados de WhatsApp
Un estudio reveló por qué hay usuarios que no comparten fotos en los estados de WhatsApp(Fuente: Pexels)

Al igual que en Instagram, WhatsApp tiene una opción de historias temporales donde las personas pueden subir a diario fotos y videos de sus rutinas. Estos comunicados se mantienen en un universo acotado que solo alcanza a los contactos que se conservan en la plataforma de mensajería, por lo que muchos suelen revelar en profundidad su intimidad. Frente a este hábito, un grupo de especialistas de la Universidad de Hyderabad y del Instituto Indio de Administración de Shillong investigaron por qué sucede esto y qué motiva a que ciertos individuos nunca publiquen nada.

Algunos usuarios suben todos los días estados de WhatsApp para mantener informados a sus contactos de su vida privada
Algunos usuarios suben todos los días estados de WhatsApp para mantener informados a sus contactos de su vida privada(Fuente: Pexels)

El análisis se tituló: ¿Qué motiva a los usuarios a mantener sus estados de WhatsApp?: Un estudio de desarrollo de escala, que se publicó en la revista científica Emerald Publishing. Quienes intervinieron en este trabajo fueron Murugan Pattusamy y Prasanta Kr Chopdar, donde exploraron las emociones positivas y negativas de las personas que suben contenido a los estados de WhatsApp.

Las motivaciones para publicar un estado en WhatsApp

El estudio fundamentó sus hallazgos en la teoría de usos y gratificaciones (Uses and Gratifications Theory) y propuso siete dimensiones motivacionales que conducen a los individuos a subir el contenido:

  • Relaciones sociales: Mantenerse conectado, iniciar conversaciones informales y fortalecer los vínculos con contactos cercanos.
  • Expresar opiniones: Dar a conocer puntos de vista personales, políticos o sociales, además de manifestar estados de ánimo positivos o negativos.
  • Inspiración: Motivar a otros y a uno mismo, difundir positividad y compartir frases o historias inspiradoras.
  • Actualizaciones de vida: Compartir eventos especiales, logros, recuerdos y rutinas de manera privada y segura con un círculo reducido de contactos.
  • Bien social: Difundir campañas de caridad, recaudación de fondos o causas de impacto comunitario.
  • Búsqueda de atención: Obtener validación, reconocimiento, apreciación o mayor popularidad dentro de la red de contactos.
  • Entretenimiento: Compartir chistes, memes o contenido gracioso para divertir a los amigos y buscar esparcimiento.
Algunos usuarios se niegan a publicar información en los estados de WhatsApp para preservar su intimidad
Algunos usuarios se niegan a publicar información en los estados de WhatsApp para preservar su intimidadUMUT_SARIALAN - (Fuente: Pexels)

Acerca de los usuarios que nunca comparten videos, fotos o mensajes con el resto de sus contactos, los expertos evitaron definir sus comportamientos con herramientas de análisis psicológico, pero indicaron que puede deberse a que intentan conservar privacidad y expresarse de otra manera frente a sus pares.

De este modo, no quiere decir que sean antisociales, sino que utilizan otros canales o redes sociales para hacer llegar sus opiniones o prefieren mantener en la intimidad fotos y videos de su rutina, viajes, etc.

Por otro lado, el estudio demostró cómo estas motivaciones se vinculan directamente con los estados emocionales:

  • Emociones positivas: Predicen significativamente la tendencia a compartir actualizaciones de vida, expresar opiniones, transmitir inspiración y promover el bien social.
  • Emociones negativas: Se relacionan principalmente con la necesidad de expresar opiniones, buscar entretenimiento y publicar contenido orientado al bien social.
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