Qué dice la psicología sobre las personas que ordenan los billetes de menor a mayor

El orden suele interpretarse como una virtud vinculada a la eficiencia y la pulcritud, que permite organizar la vida diaria desde la gestión de documentos hasta la administración del dinero. No obstante, cuando acciones cotidianas, como alinear billetes de menor a mayor, adquieren una frecuencia o rigidez incontrolable, los especialistas en psicología sugieren que podría tratarse de una manifestación de algo más profundo que un simple rasgo de personalidad metódica. Aunque organizar el capital es una práctica común para muchos, existe un límite preciso donde esta conducta deja de ser una preferencia estética para transformarse en un síntoma.

El punto de inflexión ocurre cuando la búsqueda de organización se vuelve excesiva o difícil de gestionar. Según diversas investigaciones psicológicas, organizar constantemente los billetes por su denominación puede ser un indicador de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Esta condición se caracteriza por pensamientos persistentes, conocidos como obsesiones, y conductas repetitivas denominadas compulsiones, que la persona siente la obligación de ejecutar para mitigar una angustia interna.

En este contexto, un individuo podría sentir la necesidad imperiosa de alinear cada billete con exactitud absoluta, repitiendo el acto varias veces hasta alcanzar una sensación de calma, o revisar su billetera de manera sistemática para verificar que cada unidad mantenga el orden preestablecido.

Qué revela sobre tu personalidad ordenar los billetes de menor a mayor Shutterstock

Es fundamental diferenciar entre el perfeccionismo y el trastorno. Tal como señalan expertos de Mayo Clinic, el hecho de que alguien disfrute de mantener su entorno organizado no implica, bajo ninguna circunstancia, un problema de salud mental. La clave reside en la intensidad del comportamiento y el impacto negativo que este genera en la rutina. “El TOC va más allá de querer que las cosas estén bien hechas; se trata de pensamientos intrusivos que causan ansiedad y de rituales que se realizan para intentar aliviar esa sensación”, explican desde la prestigiosa institución médica al diferenciar el perfeccionismo de la patología clínica.

Qué hay detrás de esta conducta, según la psicología

Para identificar si este hábito cruzó el umbral hacia el TOC, los especialistas instan a prestar atención a señales claras: el comportamiento debe ser repetitivo e incontrolable, generar niveles elevados de ansiedad o malestar en caso de no poder concretarse, e interferir de forma directa en el desempeño de la rutina diaria o en la calidad de las relaciones personales. Asimismo, muchas veces estas conductas actúan como mecanismos de defensa para neutralizar pensamientos incómodos o intrusivos. Cuando el orden deja de ser una herramienta de eficiencia y se convierte en una carga emocional, el tiempo que se consume en tales rituales suele escalar hasta limitar la vida cotidiana. Por lo tanto, si bien organizar el dinero no representa un problema para la mayoría, la relevancia clínica siempre estará supeditada al nivel de malestar que el sujeto experimenta cuando pierde el control sobre esa organización específica. En última instancia, el diagnóstico requiere una evaluación profesional si la conducta se vuelve el eje central y angustiante del día a día.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA