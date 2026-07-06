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Qué diferencia hay entre una lata de atún en agua y una de atún en aceite
Enterate por qué son distintas estas dos variantes y cómo podés combinarlas con otros alimentos para realzar su sabor
- 2 minutos de lectura'
A simple vista, la lata de atún en agua y la de atún en aceite parecen similares. Las dos poseen el mismo ingrediente, solo que fueron conservadas en diferentes sustancias líquidas. Para conocer por qué sucede esto y cuál de las dos te conviene comprar, lee a continuación esta nota.
El atún en lata es una de las formas económicas y accesibles de consumir pescado, tan necesario en nuestra alimentación por su aporte de omega-3 y antioxidantes. Cuando se lo consume, a diferencia del fresco que se obtiene en la pescadería, su textura puede cambiar e incluso el sabor, ya que está más concentrado.
Qué diferencia hay entre el atún en agua y el atún en aceite
Además de las texturas de ambos pescados enlatados, el que se conserva en agua posee un sabor más natural y sin una contaminación por el contacto con otro ingrediente. Tiene un gusto limpio y neutro que sirve para la preparación de ensaladas, salsas o la mezcla con otros alimentos como huevos o sánguches.
Por otra parte, el atún enlatado en aceite tiene un sabor intenso y su textura es más tierna. Además, ayuda a mantener la humedad del pescado y puede aportar más cuerpo a la preparación. Esta versión es ideal para utilizarla en rellenos y en la mezcla con pastas.
¿Cuándo comprar cada tipo de atún?
Cuando la preparación tendrá grasa, un tipo de salsa o cremosidad, preferentemente se recomienda la utilización de atún en agua, ya que no necesita más aceite la receta y, por ende, modificará el sabor completo.
Algunas opciones donde lo podés poner a prueba son hamburguesas, guisos, vitel toné y wraps. También se puede incluir en tomates, huevos rellenos y empanadas. Un ingrediente que realza su sabor es el limón, la cebolla y la mostaza.
En tanto, el atún en aceite es perfecto para comer bruschettas, papas, garbanzos, tostadas, ensaladas frescas y pizza. Aquí el pescado va a tener más protagonismo y aporta jugosidad sin necesidad de sumar salsas.
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