Qué diferencia hay entre una lata de atún en agua y una de atún en aceite

A simple vista, la lata de atún en agua y la de atún en aceite parecen similares. Las dos poseen el mismo ingrediente, solo que fueron conservadas en diferentes sustancias líquidas. Para conocer por qué sucede esto y cuál de las dos te conviene comprar, lee a continuación esta nota.

El atún en lata es una de las formas económicas y accesibles de consumir pescado, tan necesario en nuestra alimentación por su aporte de omega-3 y antioxidantes. Cuando se lo consume, a diferencia del fresco que se obtiene en la pescadería, su textura puede cambiar e incluso el sabor, ya que está más concentrado.

El atún en agua conserva el sabor limpio del pescado y es ideal para platos donde se busca que tenga protagonismo (Fuente: Pexels)

Qué diferencia hay entre el atún en agua y el atún en aceite

Además de las texturas de ambos pescados enlatados, el que se conserva en agua posee un sabor más natural y sin una contaminación por el contacto con otro ingrediente. Tiene un gusto limpio y neutro que sirve para la preparación de ensaladas, salsas o la mezcla con otros alimentos como huevos o sánguches.

Por otra parte, el atún enlatado en aceite tiene un sabor intenso y su textura es más tierna. Además, ayuda a mantener la humedad del pescado y puede aportar más cuerpo a la preparación. Esta versión es ideal para utilizarla en rellenos y en la mezcla con pastas.

¿Cuándo comprar cada tipo de atún?

Cuando la preparación tendrá grasa, un tipo de salsa o cremosidad, preferentemente se recomienda la utilización de atún en agua, ya que no necesita más aceite la receta y, por ende, modificará el sabor completo.

El atún en aceite es ideal para combinarlo en ensaladas (Fuente: Pexels)

Algunas opciones donde lo podés poner a prueba son hamburguesas, guisos, vitel toné y wraps. También se puede incluir en tomates, huevos rellenos y empanadas. Un ingrediente que realza su sabor es el limón, la cebolla y la mostaza.

En tanto, el atún en aceite es perfecto para comer bruschettas, papas, garbanzos, tostadas, ensaladas frescas y pizza. Aquí el pescado va a tener más protagonismo y aporta jugosidad sin necesidad de sumar salsas.