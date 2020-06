Científicos británicos analizaron la dexametasona en pacientes graves Crédito: DPA

Investigadores de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, obtuvieron pruebas de que la dexametasona , un medicamento muy usado como antiinflamatorio e inmunosupresor, es capaz de reducir en un 35% la muerte de pacientes graves de coronavirus.

El estudio indica que la dexametasona puede ser la clave para aquellos pacientes que debieron ser ventilados mediante respiración artificial o alcanzaron un cuadro de gravedad luego de contraer coronavirus.

Según la investigación, la dexametasona se aplicó en 2104 pacientes y se los comparó con 4321 pacientes que solo recibieron la atención habitual.

Después de 28 días, los científicos advirtieron que el medicamento redujo en un 35% las muertes de enfermos que requirieron tratamiento con respiradores y en un 20% de los que solo requirieron oxígeno.

Estas cifras son prometedoras porque, en general, el 40% de los pacientes bajo respiración artificial mueren por el avance de la enfermedad.

Dexametasona, la única droga que arrojó resultados satisfactorios, según los expertos

"El beneficio en términos de supervivencia es importante entre los pacientes que necesitan oxígeno. Para ellos, la dexametasona debería convertirse a partir de ahora en el tratamiento de base", estimó uno de los responsables del ensayo Recovery, el doctor Peter Horby, de la Universidad de Oxford.

"Este es el único fármaco hasta la fecha que ha mostrado que reduce la mortalidad y la reduce de manera significativa. Es un gran avance", afirmó Horby.

Según estimaciones de los investigadores, si el fármaco hubiera estado disponible en el Reino Unido desde el inicio de la pandemia, se habrían podido salvar hasta 5.000 vidas.

Además, por su bajo costo , consideran que podría ser muy beneficioso en los países pobres que afrontan grandes números de enfermos por la transmisión del virus SARS Cov-2.

Los usos conocidos de la dexametasona

La dexametasona se utiliza para reducir inflamaciones en el caso de otras condiciones médicas y ayuda, al parecer, a detener parte del daño que se origina cuando el sistema inmunológico se sobreactiva mientras intenta luchar contra el coronavirus.

Se trata de un esteroide recetado, habitualmente, para tratar reacciones alérgicas, asma y artritis reumatoide debido a su potente efecto antiinflamatorio.

Según el experimento, la dexametasona no parece ayudar a personas que presentan síntomas leves de coronavirus, que son quienes no necesitan asistencia para respirar. Sin embargo, los resultados no son definitivos y continúan las investigaciones para dar con mayores precisiones sobre el alcance de este medicamento.

