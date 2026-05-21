Eduard Estivill, experto en sueño: “Dormir en pareja es amoroso, pero se duerme mejor separado”

Dormir abrazados, compartir la cama y descansar junto a la pareja suele asociarse con que se cuenta con amor e intimidad en el vínculo. Sin embargo, desde el punto de vista médico, la situación podría no ser tan beneficiosa como muchas personas creen. Así lo explicó Eduard Estivill Sancho, pediatra y neurofisiólogo, durante una entrevista en el podcast Zoom Out, donde analizó cómo dormir acompañado puede alterar profundamente la calidad del descanso.

“Si duermes solo tienes todas las ventajas del mundo. Porque puedes roncar y no molestar. Porque puedes dar sacudidas y no molestas. Porque te puedes levantar a hacer pipí cuando quieras y molestar al de al lado”, comenzó diciendo el dueño de la Clínica del Sueño Estivill.

“Pero en cambio, si duermes con tu pareja, esto se complica mucho. Claro, dormir juntos es muy amoroso. Muy amoroso. Pero en primer lugar, cada uno tiene una temperatura distinta. Uno tiene frío, el otro tiene calor. Ya lo hemos visto”, señaló.

Muchas veces las parejas tienen distintos relojes del sueño y esto puede traer desgastes constantes (Foto: Pexels)

Luego profundizó sobre algunos de los problemas habituales que suelen aparecer durante la noche y que llevan a peleas cotidianas. “A uno le gusta dormir a una temperatura, al otro a otra. Después, uno necesita unos rituales para dormir y otro no tanto. Y después va y respiramos fuerte algunos. ‘¡Gírate! ¡Que roncas!’. Y así toda la noche", ejemplificó.

Más allá del aspecto romántico, el experto remarcó que existe evidencia científica que respalda que el cuerpo humano necesita espacio para poder descansar correctamente durante varias horas seguidas. “Desde el punto de vista amoroso, afectivo o romántico, dormir juntos es genial, pero ¿cuánto tiempo aguantamos durmiendo juntos? ¿Tú eres capaz de dormir con toda tu pareja pegada durante ocho horas de tu vida? Es imposible. No puedes, no puedes, porque el cuerpo se mueve, necesita distancia. No es cómodo”, sostuvo.

“Por esto, y esto desgraciadamente siempre está ligado al poder económico, la gente, cuanto más dinero tiene, más confort tiene, y los reyes duermen separados. ¿Por qué? Bueno, pues porque se duerme mejor. Tú puedes estar muy amoroso con tu pareja, hacer lo que quieras, pero después cada uno a su lado. Esto en nuestra cultura no está nada bien visto”, insistió Eduard Estivill.

Dormir separados es la mejor opción para cuidar el buen descanso (imagen ilustrativa) (Foto: Creada con IA)

Sus declaraciones rápidamente se volvieron virales y abrieron un fuerte debate en redes sociales entre quienes defienden dormir juntos y quienes aseguran descansar mucho mejor en habitaciones separadas. “Visto así y con los pisos cada vez más caros y pequeños, ¿en serio la gente puede tener dos habitaciones para que cada uno duerma distanciado del otro? ¿En serio se nos está yendo un poco la cabeza? ¿Y si en lugar de ver lo negativo, buscamos lo positivo de dormir juntos?”, escribió una usuaria.

Sin embargo, otros apoyaron completamente la postura del médico y compartieron sus experiencias personales. “Desde que hemos empezado a dormir en habitaciones separadas con mi pareja, duermo mejor”, expresó otra mujer. A lo que otra agregó: “Yo tengo 55 años de casada y 25 durmiendo en mi recámara. Lo más maravilloso del mundo”.