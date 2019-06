¿Qué significa tener un pelo que vale oro?

Pantene lanzó su nuevo shampoo Minute Miracle para tener un pelo hermoso que empodere a las mujeres para conquistar todos los sueños.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de junio de 2019 • 12:19

Que una mujer perciba que su pelo vale oro la hace sentir segura, confiada y empoderada. En este tema se inspiró Pantene para lanzar su innovación más grande de los últimos 30 años.

Un pelo que vale oro 01:25

Video

Con un mega evento en el Palacio Piccaluga y con la conducción de Mariana Fabbiani presentó su novedad más importante: el Shampoo Minute Miracle, para tener un pelo que empodere a las mujeres para conquistar todos sus sueños.

Tu pelo te empodera

¿Te pasa que si te mirás al espejo y tu pelo brilla, tenés la sensación de que va a ser un gran día? Seguramente sí, porque cuando una mujer se siente bien, lo irradia. Y como dice la frase: "lo que creemos, creamos".

Pantene lo sabe, y para construir cada día un pelo más fuerte creó el shampoo Minute Miracle, un producto premium para tener el cabello 100% más fuerte y sin frizz de la raíz a las puntas. Así, con el pelo brillante, liviano y hermoso, las mujeres pueden sentir más confianza en sí mismas. Esa sensación empoderadora vale oro.

"Desde hace años, Pantene tiene a la mujer como gran inspiración. Algo que aprendimos en los últimos años y en Argentina es que tan solo una de cada diez mujeres se siente a gusto con su pelo. Y el cabello es súper importante porque les da seguridad y confianza para poder enfrentar los desafíos que tengan. Con este nuevo producto, las estamos ayudando a que puedan tener un pelo nutrido, cien por ciento mas fuerte, sin frizz. La idea es que nada las detenga", cuenta Matías Prado, Brand Manager de Pantene.

La pareja perfecta

El nuevo Shampoo Minute Miracle refuerza su exclusiva fórmula Pro-V con el poder de la ampolla para brindar un sistema que va más allá de la limpieza. La colección incluye cuatro variedades: Restauración, Fuerza y Reconstrucción, Hidratación Extrema y Rizos Definidos. Y funciona como el complemento ideal del 3 Minute Miracle de Pantene, con el que conforman una pareja de oro.

"Pantene patentó las provitaminas. En este caso, las combinamos con antioxidantes activos y biolípidos y reforzamos el shampoo con el poder de las ampollas. El principal problema que tienen las mujeres es el frizz en las raíces, y es muy difícil que un acondicionador las ayude con eso. Entonces con este shampoo pueden controlar el frizz de la raíz hasta la punta.", cuenta Prado para explicar el diferencial de este lanzamiento. Además, con una espuma cremosa y un perfume muy duradero, fortalece, evita que el cabello se enrede, combate el quiebre y la deshidratación.

Una fiesta con mucho brillo

Para el lanzamiento, el Palacio Piccaluga se vistió de dorado, se llenó de luz y de mujeres que irradian confianza en sí mismas y se animan a ser diferentes. Desde los rulos de Minerva Casero hasta las ondas quebradas de Pía Slapka, el rubio impecable de Sofía Zámolo o el lacio larguísimo de Mica Vázquez, las invitadas demostraron que todos podemos tener un cabello que explote al máximo sus propias cualidades.

"El pelo es lo que termina de cerrar el look. Yo elijo la variedad Restauración. Mi pelo me demanda todo el tiempo porque me hago color, me lo plancho, y por mi trabajo. Todo eso lo seca mucho. Sí esta mal, vos estas mal. El pelo en la mujer es todo", cuenta Pía Slapka.

Mariana Fabbiani fue la conductora del evento, quien se encargó de presentar las diferentes estaciones con actividades: la experiencia se completaba con la intervención artística de Martina Elisa, con arte viviente, y con un show de Nina Vais, que tocó el violín electrónico en una performance en vivo. Porque empezar el día con el pelo perfecto es sentir que podes lograrlo todo, bienvenido el nuevo Minute Miracle.