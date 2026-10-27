Qué significan los colores de las bandejas de carne en los supermercados: negras, amarillas, rojas y blancas

Al recorrer las góndolas de carne en los supermercados, los consumidores encuentran una variedad de bandejas de distintos tonos, como negras, amarillas, rojas o blancas. Esta diversidad visual genera dudas frecuentes sobre si existe un código estandarizado que identifique la procedencia, la calidad o el tipo de corte contenido en los envases. Sin embargo, la realidad indica que la elección de estos colores responde mayormente a decisiones estratégicas de marketing que cada comercio define de forma interna. Por ello, no existe una regla universal que permita al cliente saber qué compra solo por la tonalidad de la bandeja.

(Foto ilustrativa con IA Gemini)

En términos generales, las cadenas de supermercados utilizan los colores para diferenciar sus líneas de productos o para facilitar la organización dentro de las heladeras. Según la información analizada, las bandejas negras suelen aparecer en presentaciones que el mercado busca posicionar como una categoría premium o de mayor valor económico. En estos casos, el envase funciona como un distintivo visual que separa el producto de otras opciones estándar. Por otro lado, las bandejas amarillas aparecen habitualmente asociadas a cortes de consumo cotidiano, aunque también sirven como herramienta para resaltar ofertas o promociones especiales. En cuanto a las opciones rojas o blancas, los comercios las emplean frecuentemente para líneas tradicionales de carne vacuna, pero el uso final depende siempre de la política de cada empresa.

Es fundamental aclarar que el color del envase no constituye un indicador de calidad. Un corte de carne en una bandeja negra no resulta necesariamente superior a uno contenido en una bandeja amarilla o blanca. La industria sugiere que el consumidor debe ignorar el color del envoltorio para evaluar el producto y centrar su atención en indicadores físicos más precisos sobre la pieza de carne. Al momento de la compra, el marmoleado resulta un elemento clave; este término describe las pequeñas vetas de grasa distribuidas dentro del tejido muscular. Esta grasa intramuscular aporta sabor, jugosidad y terneza durante el proceso de cocción. Asimismo, el comprador debe observar la grasa exterior, la cual debe presentar un color blanco o cremoso, mientras que las fibras musculares deben lucir finas y compactas, ya que esta característica suele denotar una textura más blanda al paladar.

El estado del envase también comunica datos sobre la frescura. El film plástico debe estar adherido correctamente al corte, sin aire en su interior. Además, el exceso de líquido acumulado dentro de la bandeja puede significar una mayor pérdida de jugos. En definitiva, si bien los colores ayudan a ordenar la mercadería en la góndola, no ofrecen datos técnicos sobre la calidad de la carne. La recomendación principal es observar directamente el corte y leer con detenimiento la etiqueta, donde figura toda la información específica necesaria. La decisión final depende de la observación detallada del producto más que del aspecto externo del envoltorio utilizado por el supermercado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.