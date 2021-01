¿Qué vamos a leer en 2021?

Las editoriales apuestan a una recuperación en las ventas luego de un año que puso en pausa al mundo y modificó por completo el calendario de lanzamientos. Con la esperanza de una reactivación, la industria prepara una selección de obras pensada para seducir a todo tipo de lectores. Aquí ofrecemos una guía, caprichosa si se quiere, de los títulos que coparán las librerías en estos meses y que bien vale la pena descubrir.

NOVELAS

“Las ficciones pueden entretener, en ocasiones enseñar o polemizar sobre algún tema. Pero para mí lo esencial es que transmiten sentimientos que apelan a lo que compartimos como seres humanos por encima de fronteras y separaciones”, dijo Kazuo Ishiguro en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura en 2017. Cinco años después de su última publicación, El gigante enterrado, el novelista, letrista y compositor británico de origen japonés dará a conocer Klara y el sol (Anagrama). El autor de Lo que queda del día aborda en este relato de ciencia ficción la historia de una “amiga artificial” que pasa sus días expuesta en una tienda con la esperanza de ser elegida.

La estadounidense Joyce Carol Oates vuelve a instalar un dilema moral en Delatora (Alfaguara). La acción se centra en Violet, una joven que debe reconstruir su propia identidad tras delatar a sus hermanos por el asesinato de un niño afroamericano.

En Yoga (Anagrama), Emmanuel Carrère propone una narración en primera persona en la que expone su depresión y las tendencias suicidas que lo llevaron a ser hospitalizado. No por nada, definió a su novela como una “autobiografía psiquiátrica”. El lanzamiento del libro estuvo acompañado de un conflicto con su exesposa, la periodista Hélène Devynck, con la que había firmado un pacto para no ser utilizada como personaje en sus relatos que, por lo general, los aborda como “autoficciones”.

“Mi madre murió en el momento que yo nací, y así durante toda mi vida, no hubo nada entre yo y la eternidad; a mi espalda siempre un viento negro y desolado”, narra Xuela, la protagonista de Autobiografía de mi madre (La Parte Maldita), de la escritora antiguana Jamaica Kincaid, que llegará en una versión traducida por Inés Garland.

Elegido por el The New York Times como uno de los diez mejores libros del año y lejos de ser una biografía, Pececito (Edhasa), de Lisa Brennan-Jobs narra la compleja y distante relación que mantuvo con su padre: Steve Jobs.

Este año tendremos la suerte de seguir descubriendo a la escritora finlandesa Tove Jansson (1914-2001). Tras la edición de La verdad increíble y El libro del verano, el sello Cía. Naviera Ilimitada presentará por primera vez en castellano Fair play. Del autor de Mi abandono, Peter Rock, Ediciones Godot dará a conocer Klickitat, la segunda novela del escritor estadounidense editada en castellano. La protagonista del relato es Vivian, una adolescente que a partir de la desaparición de su hermana se adentra en un extraño mundo.

También está prevista la edición de Hamnet, de Maggie O’Farrell (Sigo aquí), considerada uno de los diez mejores libros de 2020 para The New York Times y The Washington Post. Del guatemalteco Eduardo Halfon (El boxeador, Biblioteca bizarra) Libros del Asteroide publicará Canción, novela que narra la historia de su abuelo.

Tras la monumental Patria, el español Fernando Aramburu vuelve con Los vencejos (Tusquets); la mexicana Angeles Mastretta lo hace con Serpentina (Planeta) y Javier Cercas con Independencia, obra que da continuidad al ciclo iniciado con Terra Alta, ganadora del Premio Planeta.

Por su parte, Impedimenta lanzará El jardín de vidrio, la nueva novela de Tatiana Tibuleac (El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes), una pieza demoledora y poética que cuenta la infancia de su abuela. La autora escocesa Ali Smith marca el comienzo de su “cuarteto estacional” con Otoño (Nórdica), proyecto narrativo que consiste en publicar una historia que se corresponda con cada estación del año.

De las nuevas voces de la literatura latinoamericana, Página de espuma editará Sacrificios humanos, de la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, y Geografía de la oscuridad, de la peruana Katya Adaui.

El año seguirá sorprendiéndonos con novedades de Milena Busquets, Mark Haddon, John Boyne, Philippe Sands, Cynan Jones, Michael McDowell, Muriel Spark, Charlie Feiling, Taeko Kono y Walter Tevis, que con su novela Gambito de dama volvió a las librerías tras el suceso de la serie; Jo Nesbø, que presentará una nueva entrega de la saga Sangre en la nieve; Lee Child con Luna azul y Camila Lackberg con su thriller noir Alas de plata. De la estadounidense Naomi Novik se conocerá Una educación mortal (Umbriel).

En el terreno de las novelas románticas figuran los nuevos trabajos de Gloria V. Casañas, Patricia Suárez, Gabriela Exilart, Magda Tagtachian, Brianna Callum, Gabriela Margall, Andrea Milano, Nora Roberts, Anabella Franco, Mirta Pérez Rey, Rosario Oyhanarte y Elena Castillo Castro. Además, se editarán los tomos de la saga Bridgerton, de Julia Quinn que ya tienen su adaptación en Netflix en una serie producida por Shonda Rhimes.

Clásicos, reediciones e inéditos

Por primera vez en un único volumen, se reunirá la obra en colaboración de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Se conocerá con el título de Alias (Penguin Random House).

En febrero, la editorial Adriana Hidalgo saldrá con tres novelas breves e inéditas de Hebe Uhart. Se trata de la trilogía El amor es una cosa extraña, compuesta por Beni, Leonilda y El tren que nos lleva. Además, el sello presentará la obra reunida de Héctor Libertella.

Por su parte, Libros de Zorzal recupera con la Colección Manuel Peyrou la obra del autor que integró el círculo de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Victoria y Silvina Ocampo. Se presentará en una cuidada edición las nueve obras que el escritor publicó en vida, en las editoriales Sur y Emecé, y un décimo tomo con obras inéditas (Decadencia de la Antropofagia).

El escritor, biógrafo y activista social austríaco Stefan Zweig este año volverá a cobrar protagonismo. Ediciones Godot lanzará en abril la colección que integra Una partida de ajedrez, Los ojos del hermano eterno y Carta de una desconocida. Además, Libros del zorzal reeditará El mundo de ayer, con traducción y notas de Marcelo Burello.

A 50 años del lanzamiento Las venas abiertas de América Latina, el texto emblemático Eduardo Galeano (Siglo XXI), se presentará en abril una edición especial ilustrada por Tute.

De Marcel Proust se conocerá El remitente misterioso y otros relatos inéditos (Lumen). Son ocho relatos que permanecieron ocultos durante más de un siglo. Con traducción de Edgardo Scott, Ediciones Godot presentará Dublineses, relatos cortos del escritor irlandés James Joyce. Otro clásico que tendrá una nueva edición es Corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad (Eterna cadencia) que incluirá apéndices y material adicional.

A los títulos reeditados del autor neoyorquino Paul Bowles se suma La tierra caliente (Edhasa). De Mariana Enriquez volverá a las librerías Alguien camina sobre tu tumba (Anagrama). La edición incluirá nuevas expediciones por los cementerios.

Las principales historietas guionadas y editadas por el francés René Goscinny: Asterix, Lucky Luke e Iznogud, volverán de la mano de Libros del zorzal.

Este año, Ediciones Corregidor continuará con las reediciones de la obra de Clarice Lispector (La hora de la estrella, La araña y La ciudad sitiada), además de presentar el libro homenaje El arte de pensar sin riesgos. 100 años de Clarice Lispector, de Mariela Méndez, Macarena Mallea y Claudia Darrigrandi. La editorial platense Mil Botellas reeditará El hombre que llegó a un pueblo, la novela breve de Héctor Tizón.

Cuéntame tu vida

La intensa y corta vida de Stephen Crane llamó la atención de Paul Auster, quien decidió rescatarla y contarla en Burning boy. Por más de tres años, Auster trabajó sobre “el primer escritor estadounidense modernista”, según palabras del autor de La trilogía de Nueva York. Crane murió a los 28 años, escribió novelas, poemas y fue cronista de guerra. Este es uno de los libros más esperados y será editado a fines de octubre por el grupo Planeta.

A 110 años de la muerte de Florentino Ameghino, la antropóloga e historiadora Irina Podgorny presenta una completa biografía (Edhasa) que explora la vida del científico argentino, naturalista, climatólogo y paleontólogo, contemporáneo de la Generación del 80.

Del poeta y crítico británico Al Alvarez conoceremos ¿Cómo fue que todo salió bien? (Entropía), una exhaustiva y delirante autobiografía del autor de El dios salvaje.

Celia Paul, una de las pintoras contemporáneas más importantes de Gran Bretaña ofrece en Autorretrato (Chai Editora) una memoria íntima y reflexiva de su vida dedicada al arte, además de narrar su intensa relación con el también pintor Lucian Freud.

Con traducción de Laura Wittner nos sumergiremos en Swimming Studies (Blatt & Rios), textos biográficos de la escritora y artista canadiense Leanne Shapton, que recuerda sus tiempos de nadadora, sus pruebas olímpicas en plena adolescencia y los nados en piscinas y océanos en la adultez.

El próximo 28 de marzo se cumplirán 80 años de la muerte de Virginia Woolf. De la escritora británica se publicará Amistad, literatura y vida (Capital Intelectual), los diarios de la autora de Una habitación propia que permitirá volver a repasar sus escritos y pensamientos. De otra autora clave, Alejandra Pizarnik se conocerá Biografía de un mito (PRH), de Cristina Piña y Patricia Venti.

El intercambio epistolar es un arte que permite descubrir desde otra perspectiva a los personajes en cuestión. Eterna Cadencia publicará Correspondencia entre los filósofos alemanes Theodor W. Adorno y Walter Benjamin.

Robin Wood, el guionista de historietas paraguayo reconocido mundialmente tendrá su merecida biografía escrita por Diego Accorsi, Julio Neveleff y Leandro Paolini Somers (Ateneo).

Letras argentinas

Varios son los títulos que tendrán como protagonistas a los autores argentinos. Sin duda, un año de revancha.

Tras la excelente repercusión de Las malas (ganó el último año el premio Sor Juana Inés de la Cruz), y la reedición de La novia de Sandro, la cordobesa Camila Sosa Villada prepara Piel de higo, su primer libro de cuentos que editará TusQuets. Otros de los autores locales que volverán a los relatos son Martín Kohan (PRH), Santiago Craig con Animales (Factotum) y María Rosa Lojo con Lo que hicieron ahí (Corregidor), entre otros.

Con el nombre de La mitad fantasma (PRH) conoceremos la nueva novela de Alan Pauls, una historia de amor por Skype entre un hombre mayor y una mujer joven que transcurre entre Buenos Aires y Berlín. Eduardo Sacheri, por su parte, retoma la temática futbolera con El funcionamiento general del mundo; Julián López dará a luz a Las nubes sobre Mariëtzinka; Claudia Piñeiro publicará por primera vez sus obras teatrales reunidas (tres comedias y tres dramas) y Silvia Hopenhayn lucirá su nueva novela, Vengo a buscar las herramientas.

En tanto, Ediciones en Danza prepara la obra completa de la poeta Irene Gruss, fallecida en 2018 y la poesía reunida de Canela. La escritora y artista visual Fernanda Laguna, editará con el seudónimo de Dalia Rosetti El fuego entre nosotras, una historia romántica lésbica, fantástica.

Con el fin de visibilizar los abusos en la infancia, se publicará Sobrevivientes, una antología con textos de Claudia Piñeiro, Claudia Aboaf, Fabián Martinez, Felix Bruzzone, Dolores Reyes, Sergio Olguín, Gabriela Cabezón Cámara y Juan Carlos Kreimer.

En 2018, Belén López Peiró llamó la atención con su novela Por qué volvías cada verano en el que rompía el silencio de los abusos sufridos. Su segunda novela, Donde no hago pie (PRH) es una especie de continuación en el que la autora habla de la reparación, del impacto que produce la demora de una causa judicial.

Con el nombre Cerca de la verdad, Ediciones B presentará una colección de autoficciones que dará inicio con El lugar guardado para algo, de Luciana Cáncer, y Familia exterior, de Sebastián García Uldry.

A la lista de lanzamientos sumamos Sodio, de Jorge Consiglio, la esperada novela de Carlos Gamerro; lo nuevo de Santiago Llach, Flavia Pittella, Pablo Ramos, Paula Pérez Alonso, Francisco Bitar, Betina González, Guillermo Orsi, Marcelo Guerrieri y Albertina Carri, entre otros.

Cuentos, relatos breves

Este mes, Seix Barral lanzó los Cuentos completos de la estadounidense Lorrie Moore. La mayoría de los textos se encontraban descatalogados. Siguiendo esta línea, Anagrama presentará la edición de los Cuentos completos de Ricardo Piglia, uno de los autores fundamentales de nuestra lengua.

Del escritor, periodista y dramaturgo ruso Isaak Bábel, Páginas de espuma lanzará en marzo sus Cuentos completos. Preparado y traducido por los especialistas Jesús García Gabaldón, Enrique Moya Carrión y Amelia Serraler, el volumen recopila diversos textos de uno de los grandes renovadores del género en el siglo XX.

Los amantes de la ciencia ficción celebrarán la edición de Exhalación, de Ted Chiang (Sexo piso). Para muchos es el Isaac Asimov, el Philip K. Dick de nuestro tiempo. El mexicano Yuri Herrera mezcla la fantasía y la ciencia ficción en Diez planetas (Periférica), relatos que mantienen la tradición de Ursula K. Le Guin y Philip Dick, con reminiscencias a Swift y Voltaire.

“Quien vuelve a reunir sus textos es como el que se vuelve a casar”, asegura Juan Villoro, el autor que en Examen extraordinario (Almadía), ofrece una antología personal.

Tras la excelente repercusión de Taj Mahal, Chai editora prepara una nueva selección de cuentos de la escritora estadounidense Deborah Eisenberg, con traducción y curaduría de Federico Falco.

El escritor y editor Graeme Davis realizó una cuidada selección en Mujeres letales (Edhasa), antología de cuentos de terror que rescata obras de Edith Wharton, Harriet Beecher Stowe y Mary Louise Alcott. Veintiséis historias, publicadas entre 1830 y 1908.

Con el antecedente de haber sido considerada una de las sorpresas literarias en 2020 en los Estados Unidos, Edhasa dará a conocer Una casa es un cuerpo, el primer libro de relatos de Shruti Swamy.

Además, se editará Mundos del fin de la palabra, de Joanna Walsh (Periférica); Azares del cuerpo, de María Ospina (Las afueras); Como un vaso sin whisky entre las manos, de Nelson Specchia (Hojas del sur); Algunas familias normales, de Mariana Sández (Cia. Navera) y La belleza de aquellos años (Mar dulce), de la narradora estadounidense Willa Cather.

Política

Periodistas, analistas políticos y económicos serán protagonistas en este año electoral. Para las editoriales se trata de fuertes apuestas, razón por la que mantienen con recelo los títulos que lanzarán en los meses siguientes. En la lista se encuentra el libro del expresidente Mauricio Macri, que escribió con la colaboración de Pablo Avelluto y Hernán Iglesias Illa; y el de María Eugenia Vidal, que publicará Penguin Random House y que tiene dos títulos tentativos: Lo que aprendí y Una mirada distinta.

El debut del periodista Carlos Pagni, es una de las fichas clave del Grupo Planeta. Se trata de la investigación que lleva adelante desde hace varios años sobre el conurbano bonaerense. Por su parte, Jorge Fernández Díaz deja de lado la saga de Remil para meterse en un profundo ensayo de análisis político.

La editorial del pingüino tendrá entre sus filas a Nelson Castro, que presentará una intensa exploración que une a Buenos Aires con el Vaticano; a Juan B. Tata Yofre, que indagará en la relación de Alejandro Agustín Lanusse con Juan Domingo Perón; a Carlos Raymundo Roberts, Juan Amorín, Laura Di Marco y Claudio Zuchovicki, entre otros.

El sociólogo Javier Auyero publicará El estado ambivalente (Siglo XXI), un trabajo que desnuda la complicidad entre grupos narco y miembros de distintas fuerzas de seguridad en la Argentina. En la misma editorial el periodista Diego Genoud ofrecerá un análisis sobre los procesos políticos que antecedieron el triunfo del Frente de Todos y sus dilemas como coalición de gobierno en tiempos de pandemia.

Ensayos

“El racismo puede ponerse un traje nuevo, comprarse unas botas nuevas, pero ni él ni su súcubo gemelo, el fascismo son nuevos ni capaces de nada nuevo”, reflexiona Toni Morrison en La fuente de la autoestima (Lumen). Se trata del último libro de la ganadora del premio Nobel de Literatura, una recopilación de ensayos y discursos que da cuenta de su insoslayable legado.

La poeta, ensayista y dramaturga jamaicana Claudia Rankine propone en Just Us (Eterna Cadencia) un desafío en el que expone las cuestiones raciales y de género: “En mi trabajo, los blancos bien intencionados me preguntan constantemente cómo reconocer el racismo”. La misma editorial presentará Lo que vendrá, antología que reúne los escritos y los análisis sobre literatura latinoamericana de Josefina Ludmer. Otro título imperdible de la misma casa es Ensayos, de la escritora y traductora estadounidense Lydia Davis.

Publicado originalmente en 1971, García Márquez. Historia de un deicidio (PRH), de Mario Vargas Llosa, es la tesis doctoral que presentó el autor peruano en la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de un análisis en profundidad de la obra de Gabo. Dos soledades. La novela en América Latina, será otro de los títulos de Vargas Llosa para este año.

Con edición e introducción de Sylvia Saítta se publicará Clases de Literatura Argentina (Siglo XXI), de Beatriz Sarlo. El volumen reúne los encuentros que la ensayista dictó en la Facultad de Filosofía y Letras, entre 1984 y 1988.

La historiadora francesa Annette Wierviorka y la especialista en la Segunda Guerra Mundial Sylvie Lindeperg analizan en El momento Eichmann (Editorial El Ateneo), el proceso del juicio al criminal nazi Adolf Eichmann y su impactante cobertura mediática mundial.

De Anne Carson, la poeta, ensayista canadiense nos llegará Economía de lo que no se pierde y Si no, el invierno (ambas editadas por Vaso roto). En el primer libro, Carson elabora una exploración sobre la economía de la escritura y en el otro, recoge fragmentos y reflexiones de Safo.

Entre los tantos otros ensayos destacamos ¡Goza tu síntoma!, de Slavoj Žižek (Ediciones Godot), Populismo Jesuita (Edhasa), del historiador italiano Loris Zanatta; Crónicas de viajes, de Ezequiel Martínez Estrada (FCE), con selección y prólogo de Martín Kohan; Ñamérica (PRH), crónicas de Martín Caparrós; Políticas de la pandemia, de Daniel Feierstein (FCE); Un minuto y cuarenta y nueve segundos (Libros del zorzal), de Riss, director de Charlie Hebdo, y Pedagogía de la risa, de Magdalena Fleitas (Siglo XXI).

Clave musical

En marzo, para la celebración del centenario del nacimiento de Piazzolla la editorial Gourmet Musical dará a conocer La música de Astor Piazzolla, de Omar García Brunelli, un trabajo que promete ser revelador sobre uno de los artistas más importantes del siglo XX. A la hora de celebrar los 70 años de Charly García, el sello prepara Charly y la máquina de hacer música. Un viaje por el estilo musical de Charly García (1972-1996), de Diego Madoery, y el tomo dos de Esta noche toca Charly, un recorrido por los recitales (1994-2008), de Roque Di Pietro.

Los amantes del jazz se verán recompensados con la Discografía personal del jazz (1920-2011), de Carlos Sampayo, y un panorama pormenorizado del nuevo jazz argentino del siglo XXI, por Fernando Ríos.

El productor, empresario y representante artístico Daniel Grinbank lanzará sus memorias. En tanto, se conocerá una biografía dedicada al DJ y productor argentino Hernán Cattáneo y otra de Moris, un prócer indiscutido del génesis del rock en Argentina. Con el título Siempre estoy llegando, Fernando Vicente y Javier Cohen indagarán en la vida de Aníbal “Pichuco” Troilo, el bandoneón mayor de Buenos Aires.

Feminismos

¿Dónde encontramos el feminismo, o dónde nos encontró el feminismo?, pregunta Sara Ahmed en su libro Vivir una vida feminista. La edición que presenta Caja Negra cuenta con traducción y prólogo de Tamara Tenenbaum, que a su vez publicará Solteronas, amantes, putas y galanes (Paidós).

“Las feministas no tenemos odio, tenemos bronca. El odio es cosa de hombres”, escribió María Elena Walsh allá por 1973. Este 2021 estará atravesado con diversos homenajes a diez años de su muerte. Penguin Random House editará ¿Qué es el feminismo?, volumen que reúne textos que revelan su pensamiento.

Traducida por primera vez al castellano llega Por la causa de las mujeres (Altamera), de la italiana María Montessori (1870-1952). Los nueve textos aquí reunidos ofrecen un testimonio clave de la emancipación femenina en Europa.

De Virginie Despentes, la autora francesa que puso en discusión temas como la revolución feminista, el deseo sexual de la mujer y la prostitución se espera su nuevo trabajo, aún sin título. La teoría de King Kong continúa siendo uno de los libros más vendidos.

Las periodistas Candelaria Botto, Ingrid Beck y Florencia Angilletta serán de la partida. Sofía Elliot y Valentina Godfrid, la pareja de la plataforma Cómo salir del clóset, saltan al universo editorial al igual que la instagramer @femigansta. Por su parte, la investigadora y especialista en relaciones de géneros, familia y políticas públicas Eleonor Faur publicará un libro sobre Educación Sexual Integral (ESI).

Textos culinarios

La cocina se convirtió en uno de los espacios favoritos de la casa, en el verdadero centro de experimentación. Chefs, nutricionistas y amantes del buen comer proponen tips, revelan secretos y recetas de sus mejores platos. Francis Mallmann, Juliana López May, Pedro Lambertini, Diego Sivori, Tefi Russo, Paulina Cocina, Agustina Murcho, Gastón Riveira, Juan Pedro Rastrellino, Christina Sunae, Jorge Dotto, Osvaldo Gross y Fernando Trocca serán algunos de los protagonistas.

Los que disfrutan del arte culinario más allá de las recetas, encontrarán en Gastronomía e imperio. La cocina en la historia del mundo (FCE), de Rachel Laudan, un interesante estudio que va desde el dominio de la cocción de granos, hace unos veinte mil años hasta nuestros días.

Infantil y Juvenil

La oferta pensada en el público infantil y juvenil continúa en ascenso con destacadas publicaciones de autores e ilustradores.

De la creadora de Harry Potter se editará Quidditch a través de los tiempos, la edición ilustrada que cuenta con introducción y notas de J.K. Rowling. Otra de las novedades que dará que hablar es la versión local de la exitosa saga Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes.

La editorial AZ prepara una nueva edición de ¿Has visto?, de Istvansch, y una colección de literatura encabezada por Cecilia Pisos, Melina Pogorelsky, Cristina Macjus, Sandra Siemens, Nicolás Schuff, Fabián Sevilla, Liza Porcelli Piuzzi, Margarita Mainé, Juan Ginot, Cecilia Blanco y Adela Basch.

La editorial UnaLuna publicará dos clásicos ilustrados por artistas argentinos. Se trata de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, por Valeria Docampo, y El corazón delator y otros relatos, de Edgar Allan Poe, con dibujos de Poly Bernatene. Por su parte, Limonero editará Una niña con un lápiz, de Federico Levin y Nico Lassalle; Louise o la infancia de Bigudí, de Delphine Perret y Sébastien Mourrain, y Roberto y Gelatina, de Albertine y Germano Zullo (los mismos de Mi pequeño).

A la colección Burundi (Catapulta), de Pablo Bernasconi, se sumará a fines de marzo Largos misterios y líneas perdidas. Fondo de Cultura Económica lanzará El destino de Fausto, el libro-álbum de Oliver Jeffers que indaga en la codicia y la necesidad de comprender a la naturaleza.

Entre los títulos que prepara Norma se destacan Flor de estrellas, de Paula Bombara; Nina: el peor enojo, la mejor sorpresa, de Gabriela Keselman y Listo para cualquier cosa, de Keiko Kasza. Con La más callada de la clase, de Sergio Aguirre (Zona Libre) llega, para el público juvenil, la nueva novela del ganador del Premio Nacional de Literatura 2018.