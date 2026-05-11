Gabriel Rolón: “Para estar en pareja tenés que ceder tu deseo por el deseo del otro”

Gabriel Rolón reflexionó sobre las relaciones de parejas sanas y enseñó cómo construir desde el amor y la atención mutua. Para el psicólogo y escritor, es importante ceder deseos por el otro y viceversa; de esta manera, se establece un equilibrio. Si esto no sucede o la otra parte no participa en favor de, alertó por comportamientos patológicos.

Durante su columna en Perros de la Calle (Urbana Play), el experto exploró la negociación de deseos como un componente esencial para construir una relación sentimental saludable. Además, sostuvo que la convivencia exige ceder y renunciar a ciertas preferencias personales en favor del bienestar común.

"Si vos entrás al amor pensando que no vas a ceder nada, vas a tener que buscar a alguien que no te pida nada y esas cosas no existen en una relación sana", Gabriel Rolón (Fuente: Instagram/@perrosdelacalle)

“Muchas veces, para estar en pareja, tenés que ceder tu deseo por el deseo del otro, no todo el tiempo, porque si no sería patológico. Hay uno que desea y hace lo que quiere y otro que cede siempre, pero el juego de la pareja es eso”, explicó Rolón.

A su vez, remarcó: “Es bueno, vos sumás a alguien a tu vida que viene con cosas y que te va a pedir; no solo te va a dar felicidad, amor, erotismo; te va a pedir renuncias, te va a pedir cambios, te va a pedir cosas y vos se lo vas a pedir a la otra persona también”. “Para ganar algo hay que perder siempre”, sentenció.

Rolón sobre los vínculos de pareja: "Para ganar algo hay que perder siempre" (Fuente: Instagram/@perrosdelacalle)

Por último, advirtió sobre los individuos que se niegan a dejar de lado ciertas necesidades que considera benefactoras: “Si vos entrás al amor pensando que no vas a ceder nada, diciendo: ‘No, no, porque si cedo mi deseo, entonces no me sirve’, te vas a quedar sola o vas a tener un amor muy patológico porque te vas a tener que buscar a alguien que no te pida nada, alguien que no tenga deseo propio, alguien que a todo te diga que sí, que jamás tenga un cruce con vos y esas cosas no existen en una relación sana”.