Quién es “MBZ”, el heredero que no estaba destinado a gobernar y hoy lidera una de las naciones más ricas del mundo

En unos días, uno de los hombres más poderosos del mundo árabe estará de visita en la Argentina. Mohamed bin Zayed Al Nahyan, emir de Abu Dhabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos, es el líder de una nación que pasó, en apenas medio siglo, del desierto a convertirse en una potencia económica. Según Forbes, su fortuna personal ronda los 30 mil millones de dólares, mientras que su familia gobierna uno de los emiratos más ricos del planeta. Pero su destino no siempre fue ese. Durante años, el poder no parecía estar reservado para él. ¿Quién es el hombre que no estaba destinado a gobernar y se convirtió en el líder de una de las naciones más ricas del mundo?

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, sonríe antes de reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en San Petersburgo, el 11 de octubre de 2022. (Pavel Bednyakov / Sputnik / Kremlin Pool Photo vía AP, archivo)

Antes del poder

Mohamed bin Zayed nació el 11 de marzo de 1961 en Al Ain, un oasis en el interior de Abu Dhabi. Es el tercer hijo de Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, el líder que en 1971 fundó los Emiratos Árabes Unidos y se convirtió en su primer presidente, y miembro de la dinastía Al Nahyan, que gobierna el emirato desde 1793.

Su padre, Sheikh Zayed, fue conocido por recorrer el desierto para reunirse personalmente con líderes tribales y escuchar sus necesidades. Mohamed creció observando ese estilo de liderazgo directo, que marcaría profundamente su propia forma de gobernar.

El padre de Mohamed bin Zayed fue Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, una de las figuras más importantes de la historia moderna de Medio Oriente. Fue el fundador de los Emiratos Árabes Unidos y su primer presidente, y es considerado el arquitecto del país tal como existe hoy

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador de los Emiratos Árabes Unidos, junto a Mohamed bin Zayed Al Nahyan de niño

Su infancia transcurrió en un sociedad muy distinta a la actual. Cuando nació, Abu Dhabi tenía una economía austera, la mayoría de la población vivía en asentamientos modestos, sin rascacielos, autopistas ni grandes ciudades. Las familias dependían de la pesca, el comercio, el pastoreo y, durante generaciones de la industria de las perlas, que había sido la principal fuente de riqueza hasta que colapsó en la década de 1930.

En 1958, con el descubrimiento del petróleo en la zona y el inicio de las exportaciones en 1962, todo cambió. En pocos años, los ingresos petroleros transformaron la economía y permitieron la construcción de infraestructura, escuelas y hospitales, marcando el inicio de una nueva etapa para el emirato.

Mohamed bin Zayed junto a sus hermanos Hamdan bin Zayed y Hazaa bin Zayed posan frente a Muhammad Ali Clay

El 2 de diciembre de 1971, cuando Mohamed tenía diez años, su padre lideró la creación de los Emiratos Árabes Unidos, unificando siete emiratos en un solo país. Desde entonces y gracias a enormes reservas petroleras (cerca del 90 por ciento concentradas en Abu Dhabi), el país experimentó un crecimiento acelerado. Mohamed creció siendo testigo directo de esa transformación, observando cómo el desierto daba paso a un Estado moderno con creciente influencia internacional.

Un retrato de juventud de Mohamed bin Zayed

Formación militar

En los círculos diplomáticos es conocido simplemente como “MBZ” por sus iniciales y como muchos herederos de las monarquías del Golfo, viajó al Reino Unido y en 1979 se graduó en la Royal Military Academy Sandhurst, una de las academias militares más prestigiosas del mundo. Tras su regreso, ingresó en las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos. Allí recibió formación como piloto y comenzó una carrera militar que lo diferenció de otros miembros de la familia gobernante. Con el tiempo, ocupó distintos cargos dentro de la estructura de defensa, desde oficial de la Fuerza Aérea hasta comandante de unidades estratégicas.

"MBZ" en su juventud con uniforme militar

Su ascenso fue constante. A comienzos de los 90, durante la Guerra del Golfo, los Emiratos Árabes Unidos se alinearon con los Estados Unidos y sus aliados para liberar Kuwait tras la invasión iraquí. Mohamed bin Zayed, que ya formaba parte de las Fuerzas Armadas, consolidó su carrera militar y fortaleció su vínculo con el ejército estadounidense.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan recibió formación como piloto militar

La llegada al poder

En 2004, tras la muerte de su padre, el fundador de los Emiratos Árabes Unidos, su hermano mayor Sheikh Khalifa asumió como presidente. Al poco tiempo, Mohamed fue nombrado por su hermano subcomandante supremo de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos. Su papel era central pero no era él quien gobernaba. El destino del país parecía estar en otras manos.

Abu Dabi es la capital de los Emiratos Árabes Unidos y es uno de los centros económicos más poderosos del mundo

Pero ese equilibrio duró una década, en enero de 2014, el presidente sufrió un derrame cerebral que lo dejó fuera de la vida pública. Aunque fue sometido a una cirugía y sobrevivió, no pudo continuar con sus obligaciones. Aunque Khalifa conservó el título, el poder efectivo pasó a su hermano. Mohamed bin Zayed, que durante años había estado en segundo plano, asumió la conducción del país y comenzó una nueva etapa en la historia de los Emiratos.

Ocho años más tarde, el 14 de mayo de 2022, tras la muerte de su hermano, fue elegido formalmente presidente de los Emiratos Árabes Unidos. La designación formalizó un liderazgo que, en la práctica, ya ejercía desde hacía años.

14 de mayo de 2025, Arabia Saudita, Riad: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa junto a líderes del Golfo. De izquierda a derecha: el príncipe heredero de Baréin, Salman bin Hamad al-Khalifa; el emir de Kuwait, jeque Meshal al-Ahmad al-Sabah; el emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al-Thani; el viceprimer ministro de Omán, Sayyid Asaad Tariq Taimur al-Said; el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman; el rey de Baréin, Hamad bin Isa al-Khalifa; el príncipe heredero de Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan; y el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, antes de la reunión del CCG en Riad. Foto: APA Images vía ZUMA Press Wire / dpa -� - APA Images via ZUMA Press Wire�

16 de mayo de 2025, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), conversa con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, antes de abordar el Air Force One al final de su gira por Medio Oriente. (APA Images vía ZUMA Press Wire / dpa) -� - APA Images via ZUMA Press Wire�

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe al presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, antes de una reunión en el Kremlin de Moscú Mikhail Sinitsyn� - TASS via ZUMA Press�

Al asumir la presidencia, Mohamed bin Zayed dejó clara su visión de futuro: “Somos un Estado joven y vital, pero nuestras ambiciones son mucho mayores. Es imperativo que continuemos dedicando nuestras máximas energías y esfuerzos para lograr más, pues nuestra responsabilidad es asegurar un futuro brillante para las generaciones presentes y futuras”, dijo en su discurso. Su objetivo, repetido en varios discursos, es preparar a los Emiratos para un mundo posterior al petróleo, apostando por la tecnología, la innovación y la diversificación económica.

La familia

En su vida personal, Mohamed bin Zayed se casó con Sheikha Salama bint Hamdan Al Nahyan, su única esposa públicamente conocida, con quien tuvo nueve hijos. El mayor, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed, fue nombrado príncipe heredero de Abu Dhabi en 2023, asegurando la continuidad de la familia en el poder.

Mohamed bin Zayed está casado con Sheikha Salama bint Hamdan Al Nahyan, miembro de la dinastía gobernante, con quien tuvo nueve hijos

Sheikha Salama bint Hamdan Al Nahyan ss la esposa oficial y única conocida públicamente de Mohamed bin Zayed

La familia Al Nahyan no solo ejerce el poder político, sino también una enorme influencia económica. Controla la Abu Dhabi Investment Authority, uno de los mayores fondos soberanos del mundo, con activos estimados en cientos de miles de millones de dólares invertidos en todos los continentes. A través de estos fondos, Abu Dhabi participa en empresas, infraestructura y proyectos tecnológicos a escala global, consolidando una influencia que se extiende mucho más allá del petróleo.

Mohamed bin Zayed forma parte de una extensa familia. Tiene 18 hermanos varones y más de una docena de hermanas, varios de ellos ocupan posiciones clave en el poder político y económico del país. Entre ellos se destacan Sheikh Mansour bin Zayed, propietario del club inglés Manchester City y una de las figuras más influyentes en el sector financiero de Abu Dhabi, y también Sheikh Tahnoun bin Zayed, asesor de seguridad nacional y uno de los principales responsables de la estrategia de inteligencia y seguridad del país.

Tal como informó LA NACION, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitaría la Argentina el próximo lunes 23 de febrero en un viaje no oficial y se hospedaría en las cercanías de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, donde ya comenzó a montarse un importante esquema de seguridad previo a su arribo.