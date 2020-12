Es la nieta mayor del rey emérito Juan Carlos y de la reina Sofía. Con veinte años, ya se ganó la fama de rebelde y se convirtió en la obsesión de los medios españoles Crédito: Instagram

Si hubiera que identificar a las dos familias reales más escandalosas, al menos, de este período de la historia, no lo dudaríamos: los Windsor y los Borbón son los primeros que se nos vienen a la mente. Si bien la reina Isabel II no tuvo que escapar de su país debido a cuestiones de fraude económico o affaires inadecuados tal como sucede con Juan Carlos, el emérito de España, la serie The Crown se está ocupando de consolidar la fama inescrupulosa de los royals británicos.

En cuanto a España, después de Juan Carlos, una de las actuales protagonistas del escenario revoltoso de la nobleza ibérica es la joven de veinte años Victoria Federica Marichalar, hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar, y nieta mayor de la reina Sofía y el monarca exiliado. La veinteañera, nacida el 9 de septiembre de 2000, se ha convertido en el ícono de la actual rebeldía de la corona: la excelentísima señora -tal como demanda su trato oficial- prefiere ser llamada "Vic" por sus amigos y son ellos a quienes eligió para sus travesuras de juventud.

Vic se reconoce parte de la realeza, pero a la vez es consciente de que su lugar no pasará de ser un nombre en el destino histórico de su país, por lo que se dedica a pasarla bien. Suele pasear con su madre por las calles de Madrid o salir de compras con su padre, además de disfrutar especialmente de la compañía de su tía abuela, la infanta Margarita, con quien se identifica por el rol silencioso que ambas ocupan sin dejar de estar en el foco de todas las miradas.

La joven, cuenta Vanitatis, ha llegado a tirar su celular a la basura para evitar que sus guardaespaldas la sigan cuando se toma el subte o cuando no quiere ser ubicada y regocijarse en el anonimato de ser una más entre sus amigos. Vic se ganó la fama de romper las reglas y de considerar las imposiciones protocolares como torturas para su espíritu libre, a pesar de las largas horas y enormes espacios que suelen dedicarle los medios de comunicación españoles.

De novia con un DJ llamado Jorge Bárcenas, conocido por su presencia constante en fiestas y bares exclusivos, la pareja vivió uno de sus momentos más polémicos cuando al principio de la pandemia se refugiaron en una quinta de amigos en las afueras de Madrid.

A Victoria Federica le encantan las corridas de toros, toca bien el piano y es vista como una generadora de tendencias debido a sus looks, donde mezcla piezas de fast fashion con accesorios o detalles de grandes casas de moda internacionales. En este sentido, el diario El País comenta que la joven royal es compinche de Letizia y la ve como un ejemplo a seguir.