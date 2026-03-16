Quiénes son las nietas del último sha de Irán: moda, miles de seguidores y activismo político

Noor, Iman y Farah nacieron en Estados Unidos; tienen fuerte presencia en las redes sociales, en donde muestran sus glamorosas vidas y su activismo político

LA NACION Escuchar Nota

Cuando la monarquía iraní cayó en 1979, la familia real Pahlaví abandonó el país sin saber que no volvería jamás. El sha Mohammad Reza Pahlavi y su esposa, la emperatriz Farah Diba, iniciaron un largo exilio que los llevó por distintos países antes de instalarse definitivamente en Occidente.

Reza Pahlavi y su esposa, Yasmine, junto a sus tres hijas, Noor, Iman y Farah

Casi medio siglo después, el apellido Pahlaví sigue generando interés dentro y fuera de Irán. Y buena parte de esa atención se concentra hoy en una nueva generación: Noor, Iman y Farah, las tres nietas del último sha, hijas del pretendiente al trono iraní, llamado como su padre, Reza.

Muchos iraníes consideran a Reza Pahlavi el heredero del trono Mark Schiefelbein� - AP�

Cuando la revolución expulsó a su familia de Irán, Reza vivía en Texas. Tenía 18 años y se estaba formando como piloto militar. Como su madre, Farah, que nunca volvió a su patria, reside desde entonces en Estados Unidos, donde formó su propia familia: se casó con Yasmine Etemad-Amini, también de familia iraní exiliada en EE.UU., con quien tuvo a sus tres hijas. Pese a que nunca volvió, él sigue siendo una de las principales voces de la que fue la monarquía iraní, y que actualmente muchos plantean como los legítimos herederos. Esto las convierte a Noor, Iman y Farah en una suerte de princesas.

La “princesa” influencer

La mayor de las tres hermanas es Noor Pahlavi, que gracias a las redes sociales se convirtió en una de las caras más visibles de la familia. Nació en Washington el 3 de abril de 1992 y, según el orden dinástico de la familia, es considerada heredera de los derechos de su padre al trono que alguna vez ocupó su abuelo.

La revista francesa Point de vue la presentaba, hace unos años, como una de los "10 solteros más codiciados"

Estudió Psicología y obtuvo un MBA en la Universidad de Georgetown. Actualmente trabaja en el sector financiero, específicamente, en la compañía American Express, aunque su figura pública se ha expandido mucho más allá de ese ámbito.

La hija mayor de Reza Pahlavi, heredero al trono de Irán (Foto: @noorzpahlavi)

Casi una influencer, en Instagram suma dos millones de seguidores. Ahí comparte imágenes de su vida cotidiana y muchísimos mensajes de activismo político. En particular, suele pronunciarse sobre la situación de los derechos humanos en Irán y sobre las protestas que sacuden desde el año pasado al país.

Su último posteo, por caso, fue en febrero, y ahí se evidencia ese uso político que hace de sus redes. Comparte una charla que tuvo con Mandana Dayani, una empresaria, abogada y activista iraní-estadounidense. La conversación giró en torno al régimen islámico y lo que implica en los ciudadanos iraníes, en la seguridad, el futuro y la vida. Como portada del video utilizó el mensaje: “Si te preocupan los derechos de las mujeres, te debería preocupar Irán”.

Noor es una influencer en las redes, con casi dos millones de seguidores (Foto: @noorzpahlavi)

A su vez, Dayani le consultó qué impactó tendría a nivel global un Irán democrático con su padre, Reza Pahlavi, a la cabeza del gobierno de transición. “Esto no se trata solo de liberar a los iraníes, se trata de remover un punto de presión que distorsionó la política mundial por casi medio siglo. Se trata de si el mundo está dispuesto a confrontar una ideología que fue exportada a través de la violencia, coerción y miedo, o, en cambio, si vamos a permitir que se atrinchere todavía más”. Libertad de credo, igualdad. Un Irán libre y democrático. Menos guerras, mercados globales más fuertes. Todos estos, y muchos más, fueron los puntos en los que hizo énfasis la influencer al referirse a la caída del régimen islámico y la posible llegada de la democracia de la mano de su papá.

Aunque hoy sus apariciones sociales giran, sobre todo, entorno a la política, la “heredera” extendió su presencia en el mundo de la moda, especialmente mostrándose en las portadas de diversas revistas internacionales y colaborando con marcas (algo que llevó a que muchos observadores la compararan con su abuela Farah Diba), lo que la llevó a conquistar el mundo de las redes con su estilo.

Una fusión de culturas

Iman es la segunda hija del matrimonio entre Reza y Yasmine. Nació poco después que Noor, en septiembre de 1993, también en Estados Unidos. Además del año de diferencia entre ambas, comparten muchas cosas, como la carrera: Iman estudió Psicología y vive en Nueva York.

Al igual que Noor, es activa en redes sociales, y reúne casi 200.000 seguidores en Instagram. Ahí, su última foto muestra un texto en el que, siguiendo los pasos de su hermana, evidencia su compromiso político con Irán. Se lee: “Lo que está pasando con Irán es un democidio”, y explica: “Democidio se refiere al asesinato intencional de personas desarmadas o previamente desarmadas por su propio gobierno o por una agencia gubernamental, actuando en su capacidad de autoridad conforme a una política estatal o a una orden superior.”

Pero quizás el factor más interesante de la hermana del medio fue su matrimonio, en 2025, con el empresario tecnológico Bradley Sherman. La revista Vogue de Arabia cubrió el evento y publicó, en su momento: “La celebración del fin de semana no solo simbolizó la unión de dos personas, sino también una conmovedora fusión de culturas, generaciones e influencias globales”.

El casamiento de Iman Pahlavi llegó a la tapa de la revista Vogue

Iman Pahlavi se casó con el empresario Bradley Sherman (Revista Vogue)

Iman y su padre, Reza Pahlavi el día de su boda, que cubrió la revista Vogue, en París

Es que la relación entre Bradley e Iman implicó un vínculo interreligioso, por el origen judío del novio, lo que hoy, con los conflictos entre Israel e Irán, resalta, entre los conflictos, como mensaje de amor y unión.

Paracaidismo, esquí y recitales

La más chica lleva el nombre de su abuela paterna, Farah. Como sus hermanas, conquista las redes con su estilo, en lo que muchos leen como herencia de la propia Farah Diba. Nació en 2004 y es una influencer que cuenta con fuerte presencia en las redes sociales, en donde, además de mostrarse, aprovecha para expresarse por Irán.

Comparte, por ejemplo, los mensajes de Noor y de Iman con sus casi 500.000 seguidores, a la vez que muestra su glamorosa vida en Estados Unidos, en la universidad o recorriendo el mundo.

Pero no deja de lado las movilizaciones contra el régimen islámico iraní, y se expresa, en sus historias de Instagram, a favor de su padre, Reza, como heredero del trono.

Por caso, en febrero subió un video en donde pueden verse personas portando retratos de él en medio de grandes movilizaciones. Les agradece a los medios “por amplificar las voces del pueblo iraní”.

Farah y su papá, Reza Pahlavi (Foto: https://farahpahlavi.org/)

También subió una foto de Assal Shafei, de 21 años, que fue “asesinada por el régimen”. Junto con la imagen, replicó el último mensaje de Shafei, de enero: “Como una feminista radical, debo decir: larga vida al sha”.

Por otro lado, y en contraste, disfruta de una vida privilegiada, y no la esconde: además de mostrarse en Europa, recorriendo diversos museos, se la puede ver haciendo paracaidismo, esquí, o como espectadora en el torneo de tenis Roland Garros. Barcos, recitales —Taylor Swift en 2024—, estadías en el Four Seasons Resort de Egipto. Eventos y destinos variados, un sin cesar de lujos a la vista de todos.