Quiso entrar a su casamiento en moto, pero sufrió un violento accidente

Si bien en un casamiento todas las miradas están en la novia, con su radiante vestido blanco, este novio no quiso ser menos e intentó una entrada triunfal como la de su pareja. Por eso, decidió llegar a la iglesia en la que se celebraría el enlace en una moto para que todos los invitados pudieran verlo luciéndose en dos ruedas.

La cuestión fue que el novio no calculó las probabilidades de sufrir un accidente, que es lo que le terminó pasando. El hecho sucedió en la ciudad de Parma, en Italia, donde una pareja tuvo que pasar todo el día de su boda en un hospital debido a la caída.

Así inmortalizaron los novios su boda frustrada

En el video, que se hizo viral, se ve cómo el joven encara una curva y, por culpa de una mala maniobra, cae estrepitosamente de la moto. No fue todo: dio varias vueltas en el aire. Incluso se vio cómo, después del susto, el novio, que no llevaba casco, intentó levantarse del piso pero no pudo debido a una grave fractura.

El matrimonio no pudo celebrarse porque la pareja tuvo que acudir de urgencia al hospital debido a que el novio sangraba y tenía mucho dolor. Una vez que fue atendido, recibió cinco puntos en la cabeza y le diagnosticaron una fractura de clavícula en el brazo derecho. Más tarde, la pareja quiso compartir una foto del momento en que eran atendidos todavía vestidos de novios.

El video de la caída ya fue visto por más de cien mil personas y recibió toda clase de comentarios: “Si no ha pasado la bandera a cuadros, el matrimonio se considerará nulo”, “La pregunta más importante es otra. La novia nunca lo perdonará por arruinar el día perfecto... haría bien en huir” o “Siempre me he preguntado por qué en las bodas hay esta necesidad de hacerse el gracioso, las llegadas increíbles, hacer un espectáculo, solo para hacer fotos como esta, que te sacará de quicio a los ochenta años en la residencia de ancianos…”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los usuarios.

Si bien este casamiento fue accidentado, al menos no tuvo una infidelidad en la fiesta, tal como pasó hace unos años en una ceremonia realizada en Asia.

Este novio también quiso ser tan protagonista como su pareja el día de su boda pero por otros motivos menos amorosos. El hombre, que había descubierto a su pareja siéndole infiel, decidió cobrar venganza a través de una polémica forma, en medio de su casamiento en la provincia de Fujian, en China. El clip se viralizó originalmente en 2019, pero recientemente se compartió de nuevo en TikTok a través de la cuenta @koolprince33, donde ya acumuló casi seis millones de visitas y miles de comentarios de espectadores indignados. La novia creyó que sería el inicio de una vida feliz, pero terminó viviendo uno de los momentos más vergonzosos en su vida.

Un novio planeó la venganza perfecta al descubrir la infidelidad de su esposa: la expuso en su propia boda @koolprince33/TikTok

El escándalo ocurrió cuando la pareja ingresó al salón donde se iba a celebrar la fiesta de la boda y subió al escenario. En determinado momento en medio de la recepción, se anunció que se proyectaría en una pantalla gigante un video con los momentos más bonitos de los dos años de noviazgo previos que ambos habían compartido. Sin embargo, en lugar de esas imágenes, lo que se vio en la pantalla fue un video de la novia teniendo relaciones íntimas con otro hombre, lo que desconcertó a los invitados.

El hombre cumplió su plan: instaló una serie de cámaras de seguridad en la casa que compartiría con su entonces novia. Cuando la mujer le fue infiel, pensaba que estaban desconectadas y confió en que ese momento no tendría testigos. Sin embargo, su pareja no solo lo vio todo, sino que además lo guardó para vengarse el día de la boda.

Para empeorar la situación, de acuerdo con medios chinos, el hombre con quien le fue infiel a su prometido era el esposo de su hermana que estaba embarazada, es decir, con su cuñado. Aunque se desconoce si ella se enteró ese día o si también fue partícipe de la venganza.

El video desató la sorpresa de los invitados y los insultos que protagonizaron los familiares. El novio le gritó a la novia: “¿Creías que no lo sabía?”, a lo que ella respondió lanzándole furiosa el ramo y abalanzándose contra él. La familia tuvo que separarlos.

El video fue publicado en YouTube hace algunos años y ya lo vieron millones de personas. Sin embargo, las opiniones están divididas entre los espectadores de esta plataforma y de TikTok: hay quienes apoyan la forma en la que el novio exhibió a su pareja, mientras que otros consideran que fue demasiado lejos y que el asunto debió resolverse en privado.

Algunos tiktokeros dejaron sus comentarios y críticas por la infidelidad expuesta: “Vaya, hizo que sus padres gastaran todo ese dinero en la boda”; “Tuvo el descaro de enojarse como si fuera la víctima (la novia)”; “El video se detuvo antes de la mejor parte. Necesito más caos”; “Trabajo en el catering de bodas, desearía haber trabajado en esa”; “Tal vez se enteró demasiado tarde, debió hacerlo antes de pagar toda la boda”.