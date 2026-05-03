Tirar hielo en el inodoro: el truco casero que recomiendan hacer una vez por semana

El inodoro es uno de los sectores del hogar que exige mayor cuidado en términos de limpieza, ya que con facilidad puede acumular bacterias, sarro y distintos residuos. Si bien muchas personas recurren a productos químicos para mantenerlo en condiciones, también existen alternativas caseras que pueden ayudar a reforzar la higiene. Entre ellas, hay un truco poco difundido que llama la atención: tirar cubos de hielo dentro del inodoro como parte de la limpieza.

Aunque a primera vista resulte llamativo, este método tiene una lógica sencilla. Al desplazarse por las paredes internas, el hielo produce una ligera fricción que contribuye a desprender restos de suciedad superficial de manera práctica y sin esfuerzo excesivo.

Los beneficios de tirar hielo en el inodoro

Cubos de hielo: un aliado inesperado en la higiene del baño (Imagen ilustrativa con IA)

Si bien no sustituye la limpieza tradicional, este truco puede convertirse en un buen aliado dentro de la rutina del hogar cuando se lo utiliza con cierta frecuencia. Por un lado, el hielo ayuda a aflojar la suciedad adherida a las paredes del inodoro y contribuye a reducir la formación de sarro leve, especialmente en zonas donde el agua suele dejar residuos con el paso del tiempo.

Además, al derretirse de manera progresiva, favorece una limpieza más pareja y facilita el arrastre de restos al momento de accionar la cadena. De esta forma, se suma como un complemento simple dentro de la limpieza semanal, aportando un refuerzo práctico sin necesidad de recurrir siempre a productos adicionales.

Cómo realizar el truco

Incorporar este truco a la rutina de limpieza es sencillo y demanda apenas unos minutos, por lo que puede hacerse como parte del mantenimiento habitual del baño. El paso a paso es el siguiente:

Colocar entre 1 y 2 tazas de cubos de hielo dentro del inodoro.

Dejar actuar durante algunos minutos para que el hielo recorra y enfríe las paredes internas.

Tirar la cadena de manera habitual.

Repetir el procedimiento una vez por semana para complementar la limpieza general del baño.

Como recomendación extra, quienes buscan potenciar este truco suelen sumar un chorrito de vinagre o una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio junto con los cubos de hielo. Esta combinación no solo contribuye a eliminar manchas leves, sino que además ayuda a neutralizar olores, dejando una sensación de mayor frescura en el baño.

Las recomendaciones antes de hacerlo

El truco casero que suma a la limpieza del inodoro (Foto: FreeP¡CK)

Si bien puede resultar un recurso práctico, es clave tener en cuenta que este truco tiene sus limitaciones. No reemplaza una limpieza profunda con productos desinfectantes ni elimina el sarro acumulado o las manchas más difíciles, por lo que debe considerarse únicamente como un complemento dentro de la rutina de higiene.

Para aprovechar mejor sus beneficios, el momento de uso también es importante. Se recomienda aplicarlo cuando el inodoro no haya sido utilizado durante varias horas, como a la mañana temprano o antes de dormir, ya que esto permite que el hielo actúe sin interferencias. Además, puede ser un buen paso previo a una limpieza más completa, ya que ayuda a aflojar residuos y facilita el trabajo posterior, convirtiéndose en un aliado simple para sostener la higiene del baño en el día a día.