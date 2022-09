Mostró lo que vio a través de la ventana de su habitación de hotel y sorprendió a todos

A veces, las fotografías son engañosas. La virtualidad ofreció la posibilidad de mostrar en Internet únicamente lo que interesa visibilizar. Esta fue la experiencia de un hombre que se alojó en un hotel y se encontró con “la peor vista de la historia” a través de la ventana de su habitación. ¿De qué se trataba?

Neema Naz, un cómico canadiense que tiene más de 176 mil seguidores en Instagram, se alojó en el lujoso Hotel Alberta. Quiso que la habitación que le tocó se llenara de iluminación natural, ya que aún era temprano. Sin embargo, se encontró con una escena inesperada.

Cuando abrió la cortina que tapaba la ventana, descubrió que estaba muy lejos de disfrutar de un impresionante paisaje o de que entrara el sol a través de la vidriera. Y es que su habitación tenía enfrente el vestuario de mujeres, con solo un pasillo de por medio que conducía a la pileta. “No sé quién pensó que esto era una buena idea, pero esto solo sucedería en Red Deer Alberta”, bromeó.

El cómico compartió su experiencia a través de un divertido video en su cuenta de TikTok, que en diez días superó el millón de visitas. “¿Quién decidió esto? Es la peor vista de la historia”, comentó. El humor se apoderó de él para sobrellevar el asunto. “¿Qué tal si cierro las cortinas para que no me mire todo el mundo? Es un lugar terrible para poner una ventana”, apuntó, sin poder contener la risa. En consecuencia, no pudo abrir la ventana durante toda su estancia, según consignó el medio español La Vanguardia.

“¿Quién hizo este hotel?”, expresó un usuario de la red social. Otros bromearon junto a Naz al sostener: “Creo que estás en una cárcel”; “Vi el video 30 veces y en todas lloré y reí a la vez”; “Imagina salir del vestuario y ver a un hombre tranquilamente en su habitación”.

Una escena “traumatizante” en otro cuarto de hotel

El caso del cómico no fue el único relacionado a una habitación de hotel que se hizo viral. Una mujer llamada Kelly Bruce y sus amigas también se llevaron una sorpresa en su cuarto cuando querían disfrutar de unas vacaciones en Carolina del Sur. Apenas abrieron la puerta, se encontraron con una escena que definieron como “traumatizante”.

El grupo de amigas reservó una habitación en el Sea Mist Resort, en Myrtle con vista al mar. Pero cuando entraron, se encontraron con una escena inesperada: su cuarto estaba en condiciones deplorables: tenía moho por todos lados, producto de la humedad del lugar. Ante esto, filmaron cada rincón para mostrárselo al personal del hotel en su queja.

En este caso, a pesar de las condiciones de la habitación, la vista sí cumplió lo prometido y en el video se pudo observar cómo el balcón ofrecía el acceso a la playa.

En los días posteriores, y luego de que el video se viralizara en TikTok, el alojamiento emitió un comunicado sobre lo sucedido. “Esta unidad la administra Sea Mist, pero no es de su propiedad. Estaba en bloque de mantenimiento para que la trataran por moho, que es un problema regular en los resorts de climas húmedos. Por error, se liberó y trasladamos a las invitadas a una unidad recientemente renovada, que ocuparon durante dos noches. Fue un incidente aislado”, argumentaron.