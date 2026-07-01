Rafael Santandreu, psicólogo: “La amabilidad mejora la función cardíaca y ralentiza el envejecimiento”

La amabilidad suele entenderse como una forma de relacionarse con los demás, basada en el respeto, la empatía y los pequeños gestos cotidianos. Sin embargo, en los últimos años, distintos estudios comenzaron a demostrar que este comportamiento podría ir mucho más allá de lo social y convertirse en un factor capaz de influir positivamente en la salud. De acuerdo con investigaciones, las personas que cultivan una actitud amable y generosa tienden a experimentar un mayor bienestar emocional e, incluso, podrían aumentar su esperanza de vida. Si bien no existe una receta infalible para vivir más años, la evidencia científica sugiere que practicar la amabilidad puede aportar importantes beneficios tanto para la mente como para el organismo.

El psicólogo Rafael Santandreu, uno de los principales divulgadores de la psicología cognitiva en España, se refirió a la relación entre la amabilidad y la salud durante una entrevista en el programa español Atrévete (Cadena Dial). Allí explicó que las personas que logran un mayor bienestar suelen compartir determinados principios mentales que las ayudan a enfrentar la vida con más equilibrio y destacó que este tipo de actitudes también pueden tener un impacto positivo en el organismo.

El psicólogo aseguró que la amabilidad puede tener efectos positivos en la salud física (Foto: Freepik)

En ese sentido, aseguró: “Muchos estudios demuestran que la amabilidad mejora la función cardiaca, el sistema inmune, que es super importante, y relentiza el envejecimiento”. Además, hizo hincapié en la importancia del contacto afectivo y agregó: “Las personas que más abrazos se dan, tienen mejor salud cardíaca, súper comprobado”.

En esa misma línea, Santandreu mencionó investigaciones que vinculan determinadas prácticas de meditación con el envejecimiento celular. “Otro artículo dice que meditar en el amor, que es una meditación que existe, alarga los telómeros, que son unas estructuras que hay dentro del ADN de todos que nos dicen cuánto vamos a vivir. Cuanto más largos son los telómeros, más esperanza de vida”, sostuvo. A su vez, mencionó: “Meditar en el amor hacia los demás alarga la vida de los telómeros”.

El experto explicó que la evidencia científica vincula la amabilidad con un mejor funcionamiento del corazón (Foto: Freepik)

Como una forma de poner en práctica esta idea en la vida cotidiana, el especialista compartió un recurso que, según explicó, puede ayudar a cambiar la manera de reaccionar frente a quienes tienen actitudes poco amables. “Hay un truco mental que es muy efectivo. Siempre que te topes con un maleducado, pensá: ‘Ese pobre tipo va a vivir poco y lo peor es que no sabe que, por culpa de su mala educación, eso le está fastidiando la salud’”, aconsejó.

A modo de conclusión, el psicólogo volvió a insistir en que la amabilidad no solo beneficia los vínculos con otras personas, sino que también podría tener un impacto positivo en la salud física. “Ser amable alarga la vida, ser maleducado, lo contrario, te quita esa ventaja”, afirmó, para reforzar la importancia de cultivar este tipo de conductas en el día a día.