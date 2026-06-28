Conrado Estol sobre las relaciones personales y la longevidad: “La base de todo son los vínculos”

En una sociedad contemporánea que prioriza el rendimiento económico y el éxito profesional, el neurólogo Conrado Estol desafía los paradigmas actuales al señalar que el determinante más importante para la calidad de vida y la longevidad es, fundamentalmente, la calidad de nuestros vínculos.

Según el especialista, existe un consenso científico creciente sobre el impacto real que las relaciones humanas ejercen en el organismo, superando cualquier aspiración material en la construcción del bienestar individual.

Tener vínculos sólidos propician a la longevidad por su impacto positivo en el organismo (Fuente: Pexels)

“La base de todo son los vínculos”, sostiene Estol al desmitificar que la felicidad dependa de los objetos o del estatus alcanzado. De acuerdo con el neurólogo, los aspectos que realmente estructuran una existencia satisfactoria se encuentran en una conversación, en una mesa compartida o en el simple acompañamiento de un otro.

Esta perspectiva se apoya en datos empíricos de estudios longitudinales de gran escala, entre ellos el célebre trabajo desarrollado por la Universidad de Harvard durante más de 85 años.

La familia y los amigos son la base de una longevidad sana y prolongada (Fuente: Pexels)

Dicho estudio analizó de forma comparativa las trayectorias vitales de estudiantes de la élite de Harvard, incluyendo al exmandatario John F. Kennedy, frente a jóvenes provenientes de barrios humildes de Boston. Los resultados fueron categóricos: el éxito económico o la fama no predijeron la felicidad ni la expectativa de vida de los sujetos. El común denominador del bienestar fue la solidez de sus redes afectivas.

“Ir a Harvard y ser después un banquero importante no predecía; lo que predijo felicidad y expectativa de vida era tener vínculos, ya sea en el barrio pobre o entre quienes estudiaban en Harvard”, explicó Estol sobre este análisis histórico.

En este sentido, el doctor Daniel López Rosetti coincide plenamente con el enfoque. Tras analizar en detalle la investigación de Harvard, López Rosetti refuerza que, al observar la evolución de los individuos desde la juventud hasta la vejez, se vuelve evidente que el dinero y el éxito profesional carecen de relevancia frente a la contención afectiva.

Los vínculos sólidos son la base de la felicidad e impacta directamente en el organismo (Fuente: Pexels)

El especialista enfatiza que, al final del camino, lo que sostiene la vida humana son las relaciones cercanas, la estructura familiar y la calidad de los amigos. Tanto Estol como López Rosetti concluyen que la salud física y mental está intrínsecamente ligada a la capacidad de sostener relaciones genuinas, confirmando que la felicidad reside en la conexión humana y no en las posesiones materiales acumuladas a lo largo de los años.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA