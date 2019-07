Su mamá le hizo RCP y le salvó la vida

En 2016, Cecilia hizo el curso de reanimación cardiopulmonar en OSDE junto a su hijo Lucas. En ese momento no imaginó que, tan solo un mes más tarde, aplicaría lo que había aprendido para resucitarlo

Ocurrió un 23 de diciembre de 2016, día que transcurría como un día estival normal. Lucas estaba junto a su familia compartiendo en la pileta. "Me acuerdo que al entrar a la pileta, cerré los ojos y ya me desperté con una dificultad para salir", relata Lucas. Su madre lo veía agitando los brazos y solo se le ocurrió que él estaba jugando, fingiendo un ahogamiento. Pero luego no reaccionó más.

Lucas había una sufrido una lesión que le produjo inmovilidad de su cuerpo y, en cuestión de segundos, perdió el conocimiento mientras seguía en el agua. "Me tiré y cuando lo saqué era un peso muerto. Tenía los labios morados y los ojos cerrados", recuerda con detalle Cecilia.

Cuando sacó a su hijo de la pileta, Cecilia no dudó en tomar la iniciativa de empezar a practicar la maniobra de RCP. Contó con la ayuda de la bañera de la pileta, quien se encargó de hacerle las ventilaciones, mientras que Cecilia le hacía las compresiones. Lo único que esta madre pensaba una y otra vez era: Esto se revierte, esto se revierte. Con RCP, un ahogado se revierte.

Tras la segunda ventilación, Lucas finalmente comenzó a toser. "Empecé a gritar del dolor. No me gustaba la situación", asegura Lucas.

La ambulancia tardó solamente 5 minutos en llegar, el tiempo que Cecilia tuvo para hacer RCP y reanimar a su hijo.

La vida después del accidente

En el sanatorio, a Lucas y a Cecilia les confirmaron el origen del problema: había sufrido la quebradura de la quinta cervical. Esto irremediablemente requería de una operación de alta complejidad. "Al principio fue como una etapa de adaptación", señala Lucas. Pero su madre está convencida de que fue gracias a su voluntad que logró recuperarse.

"Siempre pensé que la RCP salvaba vidas. Pero nunca a este nivel. Es un curso, una acción que tiene su recompensa", concluye emocionado.

OSDE capacita en RCP

En 2011, OSDE obtuvo la certificación como Centro de Entrenamiento de RCP de la American Heart Association -una de las entidades más prestigiosas del mundo en la atención cardiovascular de emergencia- y, desde ese momento, comenzó a brindar el curso a todo su personal y a la comunidad. Hoy, más de 20 mil personas se encuentran preparadas para actuar en el caso de un paro cardiorrespiratorio.

