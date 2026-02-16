Tragedia en cadena en Salta: atropelló a un ciclista, huyó y murió al chocar de frente en la Ruta 68

La Ruta 68 de Salta fue el escenario de una fatal secuencia, cuando un hombre, presuntamente alcoholizado, atropelló y mató a un ciclista y luego protagonizó un segundo accidente, donde falleció. Como consecuencia del último siniestro, una mujer sufrió una fractura en la pierna izquierda, pero afortunadamente se encuentra estable y sin riesgo de vida.

El episodio ocurrió el domingo a las 6 a la altura de La Merced, sobre el kilómetro 160 de la ruta. Según confirmó el director general de Seguridad Vial de Salta, Adrián Sánchez Rosado, a LA NACION, el conductor del vehículo, de 24 años, embistió a una persona, mayor de 30 años, que marchaba en bicicleta por el mismo sentido, causándole la muerte al instante. A pesar de chocarlo, no lo asistió y continuó manejando por la ruta.

El episodio ocurrió en la madrugada del domingo Seguridad Vial de Salta

Luego, a ocho kilómetros del primer incidente vial, impactó de frente con otro auto, un Volkswagen Gol Trend, en la denominada “curva de Sumalao”. Como consecuencia de la colisión, el individuo al volante falleció.

A su vez, le causó una fractura en la pierna izquierda a la segunda víctima, una mujer de aproximadamente 40 años, que manejaba el otro rodado y que debió ser trasladada a un hospital. Cabe resaltar que al momento de la colisión, el hombre no llevaba cinturón de seguridad, a diferencia de la mujer que permanece internada y estable.

En el inicio de la investigación, ambos casos se trataron por separado. Al lugar llegó la Policía de Salta, con peritos de la división de Criminalística, bomberos y personal de Seguridad Vial. Durante diversos momentos del día parte de los carriles estuvieron cortados, con el objetivo de los análisis forenses que buscan establecer cómo se habían desarrollado los acontecimientos.

Uno de los carriles quedó cortado durante la investigación Seguridad Vial de Salta

Luego de recolectar las primeras pericias y declaraciones, la Policía constató que los hechos estaban relacionados y confirmó que el hombre del primer accidente también era el responsable del segundo.

“Se puede presumir que hubo alta velocidad por el estado de los dos vehículos luego del siniestro. También se presume, por declaración de testigos, que el conductor conducía bajo los efectos del alcohol, debido a que por diferentes tramos manejó en zigzag”, manifestó Sánchez Rosado en conversación con LA NACION, quien aclaró que aún no están los resultados de las pruebas de sangre para corroborar si efectivamente el joven estaba alcoholizado.

“La mayor causa de los siniestros viales graves son la velocidad y el alcohol. Además, en muchos casos hay distracción producto de la utilización de dispositivos y celulares. Seguimos reiterando la importancia del uso del cinturón de seguridad porque salva vidas”, agregó.

Dos mujeres fallecidas en Tucumán

Otro siniestro fatal ocurrió el domingo por la madrugada, cuando sobre la ruta 157 chocaron una camioneta con una motocicleta. Las ocupantes del rodado menor perdieron la vida al instante.

El hecho sucedió a las 5.50 de ayer a menos de 10 kilómetros de la localidad tucumana de La Madrid. Por motivos que aún se desconocen, una Toyota Hilux, conducida por una persona identificada como Juan Pablo Ruiz, impactó contra una moto Corven 110 de color negro, en la cual transitaban dos mujeres mayores de edad, llamadas Luciana Cardozo y Erika Luna, quienes fallecieron al instante.

El lugar del accidente Policía de Tucumán

A su vez, resultaron heridos dos jóvenes que viajaban en la camioneta, identificados como Gabriel Darío Gómez y Yesica Daniela Camus. Ambos permanecen estables y sin riesgo de vida luego de haber sido trasladados a un establecimiento médico local. En tanto, la causa quedó caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito mientras la Justicia investiga cómo se dio la secuencia.